10 самых аномальных мест на нашей планете

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Мир не перестает нас удивлять. Каждый уголок Земли имеет что-то невероятное, заставляющее верить в чудеса даже самых суровых скептиков. AdMe.ru собрал 10 таких мест, где мистика чувствуется кожей.

Магнитные холмы, Индия

Если припарковать автомобиль у подножия холма и поставить на нейтральную передачу, машина начнет катиться обратно в горку (на подъем). Создается впечатление, что вверх ее тянет какая-то невидимая сила. Однозначного объяснения этому явлению не существует. Некоторые считают, что это — иллюзия, созданная гравитационным холмом.

Дольмены (Рокния, Корея, Китай, Индия, Израиль, Скандинавия, Россия)

Древнейшие огромные плоские каменные плиты в форме буквы П были обнаружены в самых различных уголках нашей планеты. Археологи считают, что когда-то они были погребальными камерами древних жрецов. В дольменах меняется ход часов, странно ведут себя стрелки приборов.

Водопад вечного огня, США

Необычный водопад, который создала сама природа. Феномен явления объясняется тем, что в этом месте существуют небольшие горные разломы, через которые просачивается природный газ. Иногда «вечный огонь» затухает, но туристы зажигают его вновь. Существует поверие — тому, кто «оживит» огонь, будет сопутствовать удача.

Замок Франгокастелло, Греция

На острове Крит наблюдается единственный задокументированный хрономираж на Земле. Каждый год в конце мая тени людей, пешком или на лошадях, с оружием, движутся от церкви Святого Харлампия к крепости Франгокастелло. Явление наблюдается ранним утром при спокойном море и высокой атмосферной влажности. Длится оно обычно около 10 минут. Немецкие солдаты, которые во время войны оккупировали здешние территории, чуть не потеряли рассудок от страха и открыли огонь по миражу.

Чешские катакомбы, Чехия

В 1996 году ученые зафиксировали звуки органа, о которых говорится в легендах. Подземный ход находится на глубине в 10 метров, около него нет ни одного помещения, в котором мог бы разместиться этот музыкальный инструмент, также очевидцев обследовали психологи на признаки массовых галлюцинаций. Но главной сенсацией стало существование «светящейся лестницы». Пробы материала показали, что фосфора в ней нет. Лестница на первый взгляд ничем не выделяется, но со временем она начинает излучать мистический красновато-оранжевый свет.

Каменный лес, Китай

Первое чудо Поднебесной. Каменный лес образовался более 200 млн лет назад. Раньше на этом месте располагалось море, в котором оседали толстые слои известняка. Но в результате тектонических движений камни вышли на поверхность. В подземной части каменного леса расположена пещера Квифенг, в которой происходят настоящие чудеса — с августа по ноябрь подземная река каждые 30 минут образует вихрь, который длится всего несколько минут и затем быстро исчезает.

Река пяти цветов, Колумбия

Большую часть года река выглядит точно так же, как и любая другая, но летом она ​​превращается в разноцветный ковер. Красные, розовые, синие, зеленые и желтые цвета, которые украшают реку, создаются уникальными видами водорослей. Согласно легендам, под «лестницей» водопадов скрываются сокровища моханов (водяных).

Кровавый водопад, Антрактида

Кроваво-красный водопад, который не замерзает даже при —10 °C. Ледник считается самым холодным из тех, в которых течет жидкая вода. Группа ученых из Гарвардского университета смогла доказать, что это озеро заселено микроорганизмами, которые являются причиной возникновения такого невероятного явления природы.