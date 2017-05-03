10 самых аномальных мест на нашей планете
Мир не перестает нас удивлять. Каждый уголок Земли имеет что-то невероятное, заставляющее верить в чудеса даже самых суровых скептиков.
AdMe.ru собрал 10 таких мест, где мистика чувствуется кожей.
Магнитные холмы, Индия
Если припарковать автомобиль у подножия холма и поставить на нейтральную передачу, машина начнет катиться обратно в горку (на подъем). Создается впечатление, что вверх ее тянет какая-то невидимая сила. Однозначного объяснения этому явлению не существует. Некоторые считают, что это — иллюзия, созданная гравитационным холмом.
Дольмены (Рокния, Корея, Китай, Индия, Израиль, Скандинавия, Россия)
Древнейшие огромные плоские каменные плиты в форме буквы П были обнаружены в самых различных уголках нашей планеты. Археологи считают, что когда-то они были погребальными камерами древних жрецов. В дольменах меняется ход часов, странно ведут себя стрелки приборов.
Водопад вечного огня, США
Необычный водопад, который создала сама природа. Феномен явления объясняется тем, что в этом месте существуют небольшие горные разломы, через которые просачивается природный газ. Иногда «вечный огонь» затухает, но туристы зажигают его вновь. Существует поверие — тому, кто «оживит» огонь, будет сопутствовать удача.
Замок Франгокастелло, Греция
На острове Крит наблюдается единственный задокументированный хрономираж на Земле. Каждый год в конце мая тени людей, пешком или на лошадях, с оружием, движутся от церкви Святого Харлампия к крепости Франгокастелло. Явление наблюдается ранним утром при спокойном море и высокой атмосферной влажности. Длится оно обычно около 10 минут. Немецкие солдаты, которые во время войны оккупировали здешние территории, чуть не потеряли рассудок от страха и открыли огонь по миражу.
Чешские катакомбы, Чехия
В 1996 году ученые зафиксировали звуки органа, о которых говорится в легендах. Подземный ход находится на глубине в 10 метров, около него нет ни одного помещения, в котором мог бы разместиться этот музыкальный инструмент, также очевидцев обследовали психологи на признаки массовых галлюцинаций. Но главной сенсацией стало существование «светящейся лестницы». Пробы материала показали, что фосфора в ней нет. Лестница на первый взгляд ничем не выделяется, но со временем она начинает излучать мистический красновато-оранжевый свет.
Каменный лес, Китай
Первое чудо Поднебесной. Каменный лес образовался более 200 млн лет назад. Раньше на этом месте располагалось море, в котором оседали толстые слои известняка. Но в результате тектонических движений камни вышли на поверхность. В подземной части каменного леса расположена пещера Квифенг, в которой происходят настоящие чудеса — с августа по ноябрь подземная река каждые 30 минут образует вихрь, который длится всего несколько минут и затем быстро исчезает.
Река пяти цветов, Колумбия
Большую часть года река выглядит точно так же, как и любая другая, но летом она превращается в разноцветный ковер. Красные, розовые, синие, зеленые и желтые цвета, которые украшают реку, создаются уникальными видами водорослей. Согласно легендам, под «лестницей» водопадов скрываются сокровища моханов (водяных).
Кровавый водопад, Антрактида
Кроваво-красный водопад, который не замерзает даже при —10 °C. Ледник считается самым холодным из тех, в которых течет жидкая вода. Группа ученых из Гарвардского университета смогла доказать, что это озеро заселено микроорганизмами, которые являются причиной возникновения такого невероятного явления природы.
Фото на превью Akispro