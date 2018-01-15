12 ресторанов, в которых еда — это не главное

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Ресторанный бизнес уже давно вышел за рамки всего лишь организации приема пищи. В попытках удивить гостей владельцы ресторанов забираются в горы, на дно океана и даже в снежные замки. Да, в такие места не заглянешь просто перекусить, а вот получить необычный опыт, который не сравнится с банальным походом в кафе за углом, — всегда пожалуйста! Мы в AdMe.ru выбрали 12 мест, в которых хочется пообедать прямо сейчас, и не столько из-за предлагаемых блюд, сколько из-за их необычного расположения.

Labassin Waterfall, Филиппины

На Филиппинах есть курорт Villa Escudero, где можно отправиться в ресторан Labassin Waterfall, расположенный у подножья небольшого водопада. Столы стоят прямо в воде, а посещают заведение по большей части туристы, желающие отведать филиппинской кухни в необычной обстановке.

The Grotto, Таиланд

Романтичный ресторан The Grotto расположился в известняковой пещере на пляже Phra Nang в Таиланде. Заведение принадлежит курорту Rayavadee, но столик можно забронировать, даже если вы не являетесь его гостем. Фирменное блюдо — морепродукты на гриле, которые подаются по вечерам несколько раз в неделю. В остальное время гостям предлагают легкие закуски и десерты.

Treepod Dining, Таиланд

Кажется, владелец этого ресторана как-то подумал: «Пообедать в птичьем гнезде? Почему бы и нет?» Заведение принадлежит курорту Soneva Kiri Eco Resort в Таиланде, и кажется, его официантам не бывает скучно: блюда подают с помощью зип-лайна к трем «гнездам» на высоте 5 метров.

Ice Restaurant, Финляндия

Деревня Санта-Клауса в Финляндии ежегодно привлекает множество туристов, но кроме знакомства со старым добрым волшебником здесь можно заглянуть в ресторан, полностью выполненный из снега и льда и украшенный ледяными скульптурами.

Ithaa, Мальдивы

Хотите пообедать с акулами, скатами и черепахами? Тогда вам в ресторан Ithaa на Мальдивах. Он расположен под водой, а именно на дне Индийского океана. Отличный вариант для тех, кто мечтает увидеть подводный мир, но боится опробовать дайвинг.

Grotta Palazzese, Италия

Кажется, не только таиландские рестораторы облюбовали пещеры, правда, в итальянском городке Полиньяно-а-Маре заведение открыли еще и на высоте 25 метров над Адриатическим морем. Также здесь есть бар и лаундж-зона.

Dinner in the Sky, 45 стран

Основатели сети Dinner in the Sky доказывают: даже платформа, подвешенная на строительный кран, может быть рестораном. Родина проекта — Бельгия, но заведения появились уже в 45 странах. Кстати, даже если вы не боитесь высоких мест и цен, попасть на обед не так легко: рост гостя должен быть минимум 150 см, чтобы его могли закрепить в сиденье.

The Colonial Tramcar Restaurant, Австралия

Посетители этого ресторана могут убить сразу двух зайцев: полюбоваться видами Мельбурна и его пригородов, а также поужинать в стильной обстановке ретротрамвая. Заведение устраивает праздничные ужины и закрытые приемы, например утренний чай или завтраки.

Trinity Place Restaurant, США

В 1904 году это был самый надежный и большой банковский сейф в мире, а сегодня он превратился в место для встреч и ужинов в Нью-Йорке. Да, обед в старинном сейфе за 35-тонными дверями — такое применение его создатели вряд ли могли себе представить.

Le Panoramic, Франция

Визитная карточка этого ресторана — панорама в 360°, охватывающая Монблан. Потрясающего вида на горы с высоты 2 732 м уже достаточно, чтобы впечатлить гостей. Но на этом владельцы не останавливаются — здесь можно попробовать изысканные деликатесы, например фуа-гра.

The Rock Restaurant Zanzibar, Танзания

Название ресторана говорит само за себя: заведение открыли прямо на камне, выглядывающем из воды. Конечно, он не смог разместить на себе более 20 столиков, но, кажется, это совершенно неважно. Наверняка морепродукты в таком умиротворенном месте кажутся еще вкуснее.

Karvansaray, Азербайджан

Попробовать национальную кухню в Баку можно во многих местах, а сделать это в таком необычном дворике — только здесь. Интересное решение для крыши, согласитесь.

Бонус: проект подводного ресторана Under

Совсем скоро мальдивский Ithaa будет не единственным подводным рестораном: норвежский проект Under выглядит совершенно иначе, но так же многообещающе. А в какое из этих заведений вы бы заглянули на обед? Или, может, вы посещали другие необычные рестораны? Расскажите нам в комментариях.