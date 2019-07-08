10 реальных мест, которые кажутся невозможными с научной точки зрения

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На Земле есть много диковинных мест, в которых встречаются чудеса природы, противоречащие нашему представлению о мире. Кто-то видит в этом вмешательство инопланетян и потусторонних сил, ученые же ломают головы над рациональным объяснением. Иногда им это, конечно, удается, но не все свои тайны Земля готова раскрыть.

AdMe.ru выбрал 10 локаций на нашей планете, где происходят явления, кажущиеся невозможными с научной точки зрения.

Вулкан Кава Иджен

Этот единственный в мире вулкан с синей лавой находится на острове Ява. Такое необычайное явление объясняется выходом большого количества сероводорода, который при температуре 600 ° горит синим пламенем и будто стекает по склонам горы. Увидеть это чудо природы можно лишь ночью.

Плавающий остров Глаз

Остров с таким запоминающимся названием спрятался в болотах Аргентины. Не так давно он был обнаружен и ввел в ступор ученых своей идеальной, почти круглой формой. Озеро же, в котором находится Глаз, абсолютно круглое. Но еще больше исследователи были удивлены, когда выяснилось, что остров вращается вокруг своей оси. До сих пор нет рационального объяснения этому чуду природы.

Парк звенящих камней

В Пенсильвании есть парк, в который множество туристов направляются, вооружившись молотками. Ведь камни в этом парке при ударе издают звон, похожий на колокольный. Камни представляют собой обычную горную породу, и объяснить возникновение таких звуков ученые до сих пор не могут. Стоит послушать, как прекрасно звучат эти глыбы.

Двойное дерево в Пьемонте

В Италии есть дерево, которое стало настоящей достопримечательностью. На самом деле это 2 дерева: тутовое, а сверху вишневое. Вишня каким-то образом смогла прижиться на вершине, пустив корни через полый ствол тутового дерева и добравшись до почвы. Но больше всего удивляет тот факт, что оба растения достигли больших размеров, раскинув ветви на 5 м, и долгое время гармонично уживаются вместе.

Пляж в море

После потопа жители индийского штата Керала обнаружили неожиданную особенность пляжа Поннани: на целый километр вглубь Аравийского моря протянулась песчаная коса. Это место сразу заполонили толпы любопытных, желающих пройтись по морю и сделать эффектное фото.

Камень Аль Наслаа в провинции Табук

Эта каменная глыба находится в Саудовской Аравии. Впервые ее обнаружили в 1883 году, и с тех пор вокруг камня не утихают споры по поводу идеально ровного разреза, который разделяет камень пополам. Ученые утверждают, что разлом образовался не от рук человека, однако объяснить его происхождение не могут.

Гора Воттоваара

Это загадочное место находится в Карелии. Гора и окружающая ее территория представляет собой весьма жуткое зрелище: сухие искривленные деревья и каменные глыбы причудливой формы. Здесь растут 100-летние сосны, высота которых может достигать всего 1 м, животных и птиц почти нет, а озера необитаемы. К сожалению, тайна Воттоваары пока не разгадана учеными.

Озеро Утренней Славы

Волшебное озеро находится в Йеллоустонском парке и является геотермальным источником. Водоем окрашен в разные цвета, которые в течение дня меняются несколько раз. Это объясняется наличием микроорганизмов, число которых в последнее время неумолимо растет из-за засорения туристами источника, питающего озеро. До того, как стало заметным пагубное влияние людей, озеро извергалось подобно гейзеру, представляя прекрасное зрелище.

Дыра дьявола

В штате Невада находится геологическое образование, которое до сих пор до конца не изучено. Оно представляет собой узкую (1 на 5 м) пропасть без дна, ведь ее глубину так и не удалось установить. Опустившись на 90 м, ученые обнаружили подземный водоем, который уходит вглубь минимум на 230 м. Исследовать его дальше спелеологи не смогли: камеры по непонятным причинам отключались. Возле пропасти и люди чувствуют себя плохо. Это объясняется выбросами метана, источник которых пока не определен. Но несмотря на неблагоприятные условия, подземное озеро является единственным местом обитания редкой рыбы карпозубика.

Источник Окаменелый Колодец

В Великобритании есть диковинный источник, воды которого превращают предметы в камень. Раньше это считалось колдовством и люди верили, что, коснувшись воды, станут истуканами. Но теперь ученые выяснили, что предметы просто покрываются каменистой оболочкой из-за минералов, которых так много в воде, что ее строго запрещено пить.

А вам приходилось видеть места или явления, которые не поддаются разумному объяснению?