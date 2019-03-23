7 хитростей, которые откроют вам возможность путешествовать, не потратив слишком много

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Есть два типа людей, которые собираются в путешествия. Первый тип: сломя голову в последний момент сметают с полок все, что видят, пытаются кое-как запихнуть это в чемодан и, выходя из дома, вспоминают, что забыли купальник или билеты. Второй тип: тщательно продумывают заранее, что нужно взять с собой, составляют список за неделю до отдыха, а чемодан упаковывают минимум за день до того самого дня. Узнали себя?

AdMe.ru нашел выход для первого типа людей и предлагает свериться со вторым. В этой статье вы узнаете, как распланировать поездку так, чтобы ничего не забыть и получить максимум удовольствия. А в конце вас ожидает интересный бонус.

1. Выбор направления

Порой выбор направления зависит не только от ваших желаний, но и от сезона. К примеру, идеальным местом для пляжного отдыха в марте будет Израиль, а в Таиланд с мая по октябрь ехать не стоит, так как там в этом время сезон дождей. Поэтому выбирая определенное место, убедитесь, что вашему отдыху не помешают дожди, пылевые или песчаные бури или снежные лавины.

2. Поиск билетов

Путешественники с опытом сначала покупают билеты, а потом смотрят, куда летят. Как бы это парадоксально не было, для них не так важно, куда ехать, важно само путешествие. Если вы планируете поездку заранее, то билеты на самолет стоит бронировать за восемь недель — в случае путешествия по своей стране, а на международные рейсы — за 24 недели. А построить маршрут можно с помощью лоукостеров — Wizz Air, Ryanair или EasyJet.

3. Сбор чемоданов

Порой сбор чемоданов — это целое искусство. Ведь нужно не только взять самое необходимое, но и уместить все это в ручную кладь и чемодан, не превысить нормы их веса в аэропорту и не переплачивать лишние деньги. К примеру, минимальный вес ручной клади колеблется от 5 до 23 кг в зависимости от стандартов авиакомпании. Также необходимо заранее уточнить, все ли вещи и продукты можно провозить через границу. Так, нельзя брать в ручную кладь маленькие ножницы, моноколеса, гироскутеры.

4. Знакомство со страной, в которую планируете путешествие

Перед тем как отправиться в поездку, необходимо заранее распланировать маршрут; изучить блоги опытных путешественников; возможно, посмотреть передачи о заведениях, где можно пообедать намного выгоднее, чем в других местах. Также продумать, как вы будете передвигаться в путешествии: на местном транспорте или на арендованном автомобиле. Кроме того, можно заранее приобрести абонемент на посещение музеев и выставок.

5. Местные достопримечательности

Не забудьте организовать транзит от аэропорта к месту проживания, если он не предусмотрен или вы путешествуете самостоятельно. Не стесняйтесь знакомиться с местными и узнавать у них об интересных нетуристических местах. Таким образом вы сможете не только посетить достопримечательности с километровой очередью, но и насладиться прекрасными видами.

6. Сборы обратно

Вы уже все посмотрели и собрались домой. Сувениры куплены, экзотические продукты и несколько новых тюбиков кремов — тоже? Тогда срочно обратитесь к тем, кто уже бывал в этой стране, и уточните, какие товары можно вывозить отсюда и в каком объеме. Например, некоторые лекарства и косметику нельзя перевозить в больших количествах, а если это больше двух упаковок, то стоит их распаковать. Так вы покажете, что не собираетесь их использовать в коммерческих целях. Иначе рискуете схлопотать штраф и задержаться в отпуске немного дольше, чем планировали.

7. Форс-мажор

В путешествии может произойти всякое: воровство, болезнь или иные черезвычайные обстоятельства. В таком случае необходимо срочно обратиться в посольство вашей страны, предварительно выяснив конктакты и адреса. Если вы по каким-то причинам не сделали этого, найдите ближайшую точку Wi-Fi и поищите в интернете.

Бонус: места, где вам не понадобится много денег для райского отдыха

1. Влёра, Албания

Если вы еще ни разу не были в Ницце и безумно этого желаете, но пока нет возможности, выход есть! Влёра, или "Албанская Ницца" поможет ощутить все прелести балканского курорта класса люкс за небольшие деньги.

Огромный плюс этого места - его расположение на юге Албании, в самом центре оливковых и цитрусовых рощ. Вы сможете ощутить, как более теплое Адриатическое море смешивается с прохладным Ионическим. Лучшее время для поездки - сентябрь, когда оба моря уже достаточно прогреты, а температура вечером не мешает бродить по еще не столь изведанной стране.

Жилье вам может обойтись от $ 15 / сутки (комната в хостеле), переезд между городами - $ 5-10, железнодорожный билет к столице Албании - $ 2. Если вы планируете отдыхать больше 2 недель, то следует задуматься о съеме жилья помесячно, это выйдет значительно дешевле и составит от $ 250.

вам может обойтись от $ 15 / сутки (комната в хостеле), переезд между городами - $ 5-10, железнодорожный билет к столице Албании - $ 2. Если вы планируете отдыхать больше 2 недель, то следует задуматься о съеме жилья помесячно, это выйдет значительно дешевле и составит от $ 250. Затраты на еду: от $ 2, чашка кофе - $ 0,5.

от $ 2, чашка кофе - $ 0,5. В среднем суточные расходы на 1 человека могут составить $ 35.

2. Сиануквиль, Камбоджа

Еще одно не менее райское место, где можно уединиться и наслаждаться нетронутой природой, - Сиануквиль. Камбоджа - страна не самая чистая.

Жилье в этом раю обойдется вам от $ 7.

в этом раю обойдется вам от $ 7. Затраты на еду: побалуйте себя пельмешками за $ 1,75 и стаканом кваса за $ 0,53.

побалуйте себя пельмешками за $ 1,75 и стаканом кваса за $ 0,53. В среднем суточные расходы на 1 человека составят $ 27.

3. Остров Корон, Филиппины

Остров Корон или просто филиппинский рай - называйте как хотите, но суть не меняется. Шикарная бухта, озеро Барракуда и горячие источники сделают ваш отдых незабываемым. Приятным бонусом будут цены в этом раю.

Жилье вам обойдется от $ 8 / сутки.

вам обойдется от $ 8 / сутки. Затраты на еду - от $ 3. При этом у вас есть шанс попробовать национальные блюда филиппинцев и насладиться самыми вкусными крабами. А настоящий филиппинский массаж будет стоить от $ 7.

- от $ 3. При этом у вас есть шанс попробовать национальные блюда филиппинцев и насладиться самыми вкусными крабами. А настоящий филиппинский массаж будет стоить от $ 7. В среднем суточные расходы на 1 человека составят $ 33.

4. Пляж Санрайз, остров Ко Липе, Таиланд

Неужели это возможно? Столько прекрасных мест на Земле, о которых мы ничего не знаем или не слышали, а тем более не были там. Пляж Санрайз расположен в восточной части острова. Подходит для тех, кто жаждет уединения, полноценного отдыха и кардинальной смены места. Вам просто не захочется уезжать куда-то в другое место, а тем более домой.

Жилье здесь можно найти от $ 9.

здесь можно найти от $ 9. Затраты на еду - от $ 2,6, чашечка кофе может обойтись в $ 1,5. При этом у жителей можно купить и попросить их приготовить местные деликатесы. Это обойдется вам значительно дешевле, чем в кафе для туристов.

- от $ 2,6, чашечка кофе может обойтись в $ 1,5. При этом у жителей можно купить и попросить их приготовить местные деликатесы. Это обойдется вам значительно дешевле, чем в кафе для туристов. В среднем суточные расходы на 1 человека составят $ 25.

5. Доломитовые Альпы, Италия

Один из самых желанных и любимых горнолыжных курортов не только новичков, но и профессионалов. Обилие трасс и подъемников поможет вам почувствовать себя настоящим снежным человеком. Конечно, снег везде и всюду - падать будет не больно, а наиграться в снежки, если останутся силы после катания, - святое дело.

Жилье в волшебном месте Италии обойдется от $ 6 в сутки на двоих с завтраком.

в волшебном месте Италии обойдется от $ 6 в сутки на двоих с завтраком. Затраты на еду - от $ 3, а горячим глинтвейном можно согреться за $ 2,5. Цены на подъемники разные и зависят от сложности и длины трассы.

- от $ 3, а горячим глинтвейном можно согреться за $ 2,5. Цены на подъемники разные и зависят от сложности и длины трассы. В среднем суточные расходы на 1 человека составят $ 30.