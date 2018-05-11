10 профессий, которые вы никогда не захотите сменить

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Вам бы хотелось получать большие деньги и при этом особо не напрягаться? В мире есть несколько людей, которые смогли найти работу своей мечты и теперь каждый день занимаются своим любимым делом, пусть даже и очень странным.

Мы в AdMe.ru собрали самые необычные профессии, которые существуют на сегодняшний день в мире, и удивились, насколько хорошо оплачивается то, что мы привыкли делать порой абсолютно бесплатно.

10. Жена напрокат

В Японии с начала 1990 года стал популярен сервис по «прокату» людей. В специализированном агентстве вы можете нанять актера или целую семью, которые будут изображать ваших друзей, родственников или коллег по работе на особо значимых для вас мероприятиях, или же чтобы избавить вас от одиночества. Например, один пожилой японец, который потерял супругу и разругался с дочкой, взял напрокат на несколько часов жену с дочкой за $ 370, чтобы просто посидеть вместе с ними в кафе, поболтать и вновь почувствовать себя любимым отцом и заботливым мужем.

9. Толкатель людей с башни

Думали ли вы когда-нибудь, что вам могут платить деньги, если вы будете просто толкать людей с башни? Такая необычная «работа мечты» есть в компании AJ Hackett, которая владеет несколькими самыми экстремальными аттракционами в мире. Официально позиция называется «оператор банджи-джампинга» и предполагает большую ответственность и довольно высокую зарплату — около $ 46 000 в год. Вам необходимо будет проводить инструктаж на самой высокой площадке для прыжков в мире и следить за соблюдением техники безопасности, а также сталкивать нерешительных экстремалов с высоты 233 м.

8. Доставщик плохих новостей

Никто не любит сообщать плохие новости, связанные с вашими родными и близкими, поэтому в мире есть специальные люди, которые делают это очень профессионально и деликатно. Официально их должность называется «координатор по тяжелым утратам», и получают они около $ 57 000 в год. Работа у них не из легких, так как им все время приходится находиться в очень стрессовых условиях, чтобы помочь тем, кто оказался в самой сложной жизненной ситуации.

7. Живой манекен

Хотели бы вы просто стоять в красивой одежде и получать $ 100 в час? Столько платят живым манекенам, которые стоят в витринах магазинов и привлекают внимание прохожих. Обязательное требование — уметь стоять неподвижно в течение нескольких часов подряд.

6. Модель одной части тела

Необязательно иметь идеальное тело, роскошные волосы и белоснежную улыбку, чтобы стать моделью. У вас могут быть, например, очень фотогеничные руки, на которых будут безупречно смотреться дорогие украшения во время съемки. Буквально лишь одними своими руками вы можете зарабатывать от $ 20 до 1 000 за фотосессию, и не нужно никаких изнурительных диет, тренировок, дорогостоящих походов к визажистам и косметологам.

5. Дегустатор мороженого

Любите пробовать новые вкусы мороженого? А хотели бы вы, чтобы вам платили приблизительно $ 56 000 в год лишь за то, что вы будете есть это холодное лакомство? Если да, тогда работа дегустатора мороженого идеально подходит для вас. Можно найти и другую работу себе по вкусу в одной из крупных пищевых компаний. Как насчет дегустатора шоколада? Главное, чтобы у вас было соответствующее профессиональное образование и любовь к еде еще и с научной точки зрения.

4. Автор предсказаний в печеньях

Нравится писать коротко, смешно и вдохновлять людей? Хотите получать $ 53 000 в год за такую работу? Тогда вам точно следует стать автором предсказаний в печеньях. Только в США за год производится более 3 млрд таких бисквитов со спрятанными фразами, поэтому фантазия для такой работы должна быть безграничной.

3. Испытатель водяных горок

Посещение аквапарка обычно удовольствие не из дешевых, но есть работа, где вам будут платить $ 34 000 в год, чтобы вы протестировали качество водяных горок. Вы должны будете оценить, насколько аттракцион безопасен, интересен и экстремален, до того, как он откроется для посетителей парка. Работа для тех, кто не боится подмочить свою репутацию и не представляет жизнь без адреналина.

2. Эксперт по извинениям

В Японии, видимо, очень нелегко сказать «прости», поэтому несколько специализированных агентств предлагают сделать это за вас. Можно даже заказать услугу по деликатному расставанию со своим партнером. И неудивительно, что более 40 % заказчиков подобных сервисов — женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Чтобы получить такую работу, нужно уметь хорошо общаться с людьми и пройти специальные курсы, где вас научат правильно извиняться. Стоимость персонального «прости» составляет около $ 240, попросить прощения по электронной почте или телефону оценивается в $ 96. Некоторые специалисты могут предложить и почасовую оплату в размере $ 33.

1. Профессиональный лежебока

Если вы любитель долго лежать в кровати, то у NASA есть миссия именно для вас. Космическое агентство проводило исследование и набирало волонтеров, которые смогли бы пролежать в постели 70 дней и заработать за это нехитрое занятие $ 18 000. В результате вы не только получите деньги, но и внесете вклад в изучение жизни астронавтов. Данные исследования будут использованы для разработки методов, позволяющих астронавтам легче адаптироваться физически к повседневной жизни после освоения космоса.

А о какой необычной работе мечтаете вы, чтобы делать то, что вам нравится, и получать при этом приличные деньги?