10 признаков того, что отель не будет соответствовать вашим ожиданиям (Не спешите его бронировать)

Неважно, путешествуете вы самостоятельно или заказываете пакет у туроператора: удача может подвести в любой момент. Так, ожидания туристов часто не оправдываются на этапе заселения, когда вместо шикарного отеля им предлагают остановиться в старом обшарпанном помещении.

Авторы AdMe.ru любят путешествовать. Мы знаем несколько деталей, которые помогут отличить хороший отель от плохого. Достаточно просто внимательно изучить фото и отзывы в интернете.

Штора вместо створок в ванной

Клеенка, закрывающая ванну, обходится дешевле, чем установка душевой кабины со створками. Но ткань приносит много неудобств: она может прилипать к телу, что отнюдь не гигиенично. Хуже, если вместо тканевой шторки висит виниловая, — первую хотя бы можно постирать. Внизу из-за остатков моющих средств штора обычно бывает покрыта желтоватыми разводами. На такой поверхности быстро появляются бактерии. Специалисты советуют менять занавеску раз в 6 месяцев, а стирать — каждый месяц, но в отеле этим правилом могут пренебрегать.

Фото на сайте отеля не соответствует действительности

Администрация может размещать на сайте отеля старые или отредактированные фотографии. Чтобы оценить интерьер как он есть, посмотрите реальные фото гостей на сайтах-агрегаторах. К тому же там помимо фото туристы могут оставлять отзывы о проживании в отеле. Также можно посмотреть отметки отеля в социальных сетях: постояльцы часто фотографируются в номерах, делают снимки вида из окна и ресторана.

Ковролин

Стоит насторожиться, если на фото в номере отеля есть ковролин. Сам по себе он угрозы не несет, тут нужно учитывать совокупность признаков: общую чистоту номера, а главное, как давно сделан ремонт. Каждый хозяин знает, что ковролин сложно почистить даже дома: пятна въедаются в мелкий ворс. Средний срок службы покрытия — 2–5 лет, но в отеле с большой проходимостью этот срок по понятным причинам сокращается. Если ремонт в помещении делали давно, высока вероятность того, что ходить по ковролину босиком будет невозможно.

«Выбеленные» фото

Чтобы сделать номер на фото более привлекательным, отельеры не гнушаются использовать редакторы. Самый простой и действенный прием — «выбеливание» фото. На обычной фотографии повышают настройки яркости и других параметров, в результате помещение кажется больше и светлее. Проверить, как комната выглядит при обычном освещении, можно, сделав обратное действие и «понизив» настройки в любом редакторе. Еще одна хитрость администрации — сделать фотографии на широкоугольную камеру. На таких снимках комнаты кажутся просторнее, чем есть на самом деле, поэтому будьте готовы, что в реальности номер будет меньше.

На Google Street нет нужного здания

Иногда зарубежные отели публикуют на сайтах старые фотографии — об этом мы уже говорили. Но также учащаются случаи, когда на фото оказывается и вовсе другой отель. Чтобы проверить, как здание выглядит в реальности и что его окружает, забейте его адрес в электронных картах и прогуляйтесь вокруг отеля с помощью Google Street.

Двуспальная кровать придвинута одной стороной к стене

Иногда кровать в номере бывает придвинута одним боком к стене. Туристам такое расположение не нравится, потому что к постели нельзя подойти с двух сторон и приходится перебираться друг через друга. Логика отельеров проста: делая маленькие номера, они экономят место, чтобы заработать больше денег. Но если ради прибыли администрация жертвует удобством гостей, значит, она может экономить и на другом: мебели, сантехнике (а качество этих предметов понять по фото сложнее).

На фото нет окна

«Когда мы путешествовали по Вьетнаму, в наших номерах не было окон. Сотрудник отеля, в который мы только что заселились в Ханое, обещал, что окна у них есть. Что ж, он не лгал».

Мы писали много статей о том, как порой не оправдываются ожидания туристов. Например, один пользователь делился фото, где окно в номере было завешено фотографией шикарного вида на небоскребы, а на самом деле оно выходило на стену. Частенько номера подешевле располагаются в подвале или полуподвале, где окон либо нет вообще, либо они слишком маленькие. Поэтому, выбирая номер, удостоверьтесь, что в нем есть окна. Если их нет на фото, возможно, их нет и вовсе.

Слишком детальные фотографии без общих планов

Еще одна хитрость отелей и сервисов бронирования — размещать слишком детальные фотографии. Стоит насторожиться, если вместо 10 качественных снимков на странице отеля расположено 45 фото цветов, книг, свечей или других деталей декора. Возможно, таким образом отельеры пытаются отвлечь туристов от реальности, например несвежего ремонта, а тех же красивых ваз и книг в номере вообще может не оказаться.

Сайт отеля и манеры менеджера оставляют желать лучшего

«Хотели заселиться в отель. Персонал пытался нас съесть. Ставлю 0 звезд».

Оцените то, как сделан сайт отеля. Если дизайн и интерфейс страниц устарели, вероятнее всего, такой же ремонт будет ждать вас по приезде. Если сайт гостиницы перегружен заставками, отвлекающими роликами — ровно то же будет ожидать вас в самом отеле. Конечно, это правило не универсальное и бывают исключения, поэтому надо оценивать все в комплексе. Также обратите внимание на оперативность ответа и вежливость менеджера при бронировании. Если вы столкнулись в грубостью и бездействием персонала уже на этом этапе, хорошего от отеля ждать не стоит.

Гостиница пытается продать услуги, которые должна оказывать гостям априори

«Забронировал отель с „игровой комнатой“ как главной фишкой. Оказалось, это просто настольный футбол в лобби».

В зависимости от звездности отеля гости могут рассчитывать на определенные услуги, уже включенные в стоимость проживания. Так, в номерах гостиниц с одной звездой должны быть душ и туалет, телевизор, стол и стулья, мыло и гель для душа. Номера в 2-звездочных отелях дополнительно комплектуются лампой, банными полотенцами, гигиеническими принадлежностями (зубной пастой, щеткой, набором для бритья). Однако предприимчивые отельеры могут выдавать услуги, которые должны оказываться гостям по умолчанию, за особенность. Поэтому, прежде чем забронировать номер, удостоверьтесь, что все требования соблюдены и не потребуется оплата «дополнительного» сервиса при заезде.