10 привычных вещей, за которые вас могут оштрафовать на пляжах других стран

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Порой странные законы и запреты из разных стран вызывают бурю обсуждений и шуток. Например, раньше в Израиле было запрещено гулять по пляжу вместе с медведем, но благо этот запрет уже не действует. Иначе какой вообще смысл идти на пляж, если туда нельзя захватить с собой косолапого друга? Шутки шутками, а некоторые, казалось бы, дикие запреты существуют и в наши дни.

Мы в AdMe.ru узнали правила поведения на иностранных пляжах и приводим ниже особенно любопытные. Не пропустите бонус в конце статьи с описанием, пожалуй, самого спорного запрета.

1. Остров Сардиния, Италия

С пляжей Сардинии запрещено вывозить песок и ракушки, а это пытаются делать часто. Многим туристам хочется взять «кусочек пляжа» в качестве сувенира, но воровство выдают сканеры в аэропортах. На Сардинии это считается настоящим преступлением, так как пляжи острова, которым более миллиона лет, лишаются природного богатства. Летом 2015 года в аэропорту Элмас у туристов было изъято в сумме около 5 тонн песка. Можно сказать, что приезжие вывозят Сардинию в чемоданах.

2. Город Тоттори, Япония

В японском городе Тоттори нельзя делать надписи на песке. Песчаные дюны на пляжах этого города являются главной достопримечательностью. Они насчитывают уже более 100 000 лет.

3. Майорка и остров Боракай

На Майорке вы можете получить штраф в размере € 100 за, казалось бы, безобидное занятие — возведение песчаных замков. То же самое относится и к филиппинскому острову Боракай. Там строительство песчаных замков запрещено потому, что это негативно влияет на состояние пляжа и его естественный вид. Только здесь, в отличие от Майорки, обычным штрафом не отделаешься: по законам острова пляжные строители могут оказаться в тюрьме.

4. Пляжи Японии

В Японии туриста могут не пустить на пляж, если у него видны татуировки. Там до сих пор существуют предубеждения насчет рисунков на теле, хотя запрет на них отменили еще в 1948 году. С XVII века татуировками клеймили преступников, а бандиты якудза показывали свою лояльность к мафии с помощью нанесения тату на все тело. Если верить Брайану Эшкрафту, автору книги «Японские татуировки: история, культура и дизайн», то причиной, по которой нательная живопись в 1800 году была объявлена вне закона, стал страх того, что внешний мир сочтет японцев «примитивными».

5. Пляжи Италии

В Италии действует большое количество законов, которые касаются береговых зон. В прошлом году в стране выпустили директиву под названием «Безопасные пляжи». Она запрещает любую торговлю на прибрежных территориях. Штраф может быть выписан за покупку абсолютно любого товара, будь то солнцезащитные очки, зонтики, парео, саронг, прохладительные напитки, пиво, мороженое или детские игрушки. Помимо этого, власти обещают также штрафовать туристов за заказ различных услуг на пляже, таких как массаж, нанесение татуировки и тому подобное. За покупку услуг туристы могут быть оштрафованы иногда даже на € 7 тыс.

6. Пляж Ла Пелоза, Сардиния

На пляже Ла Пелоза, Сардиния, запрещено использование полотенец. Расстилать их разрешено лишь в том случае, когда между полотенцем и песчаной поверхностью есть коврик, к которому не пристает песок (например, бамбуковый). Такой штраф введен из-за того, что отдыхающие уносят с собой слишком много песка, а береговая зона теряет из-за этого естественный природный ресурс с огромной скоростью.

7. Пляж Корнуолла, Англия

Сбор гальки на пляже в Корнуолле в Англии карается штрафом до $ 1 283. И соответствующий закон, как и все остальные, возник не на ровном месте. Без гальки берег становится открытым для эрозии. Если позволять всем подряд увозить камни с пляжа, то в скором времени он просто перестанет существовать, потому что не будет защищен от волн. Камни на прибрежных территориях — естественный волнорез. Зафиксирован случай, когда туриста, который унес с собой гальку из Корнуолла, выследили соответствующие службы. Мужчина не знал, что совершает преступление, когда брал камни с берега, поэтому он проехал сотни миль от своего дома до пляжа, чтобы вернуть камешки, которые «украл».

8. Мертл-Бич, Южная Каролина

На Мертл-Бич в Южной Каролине запрещено использовать ненормативную лексику. По данным Myrtle Beach Online, в прошлом году штрафы за такие нарушения принесли городу более $ 22 тыс.: 289 штрафов в среднем по $ 77 каждый. Запрет объясняют тем, что человек не может направлять какие-либо «непристойные или оскорбительные слова в адрес другого человека», так как это нарушение общественного порядка в городе. «Мы призываем всех соблюдать это постановление и обращаться к окружающим с уважением и добротой, которое они заслуживают», — сказал Брайан Мерфи, лейтенант полиции Мертл-Бич.

9. Остров Пхукет в Таиланде

Строжайший запрет введен на острове Пхукет в Таиланде. Популярный пляж Май Кхао полюбился людям тем, что рядом с ним находится взлетно-посадочная полоса аэропорта. Сложно удержаться и не сделать неповторимое фото самолета, пролетающего низко над землей. Но ввиду нового запрета сделать селфи или просто сфотографироваться на фоне живописных видов здесь не получится. С весны 2019 года максимальным наказанием за нарушение является уже не штраф, а смертная казнь. По мнению руководства аэропорта, фотографирующие отвлекают пилотов. Некоторые из них были ослеплены ярким светом, который попадал в кабину самолета ночью. Все это является угрозой безопасности и может привести к аварийным ситуациям.

Бонус: город Тропеа, Италия

В городе Тропеа нельзя загорать топлесс «некрасивым женщинам». Закон, позволяющий загорать топлесс только тем женщинам, чья грудь заслуживает того, чтобы быть показанной, существует аж с 1982 года. Если изложить его кратко, то правом загорать топлесс могут пользоваться лишь молодые женщины. Причем не все, а только те, что достойны «превозносить красоту женского тела». Впрочем, каковы критерии «красоты», в законе не указано. Именно поэтому штрафов за нарушение данного правила не было. Возможно, их не было еще и потому, что закон выпустили, а комитет по оценке красоты не создали. Судя по всему, на сегодняшний день этот запрет носит скорее «косметический» характер: спустя 37 лет его до сих пор не отменили, но силы как таковой он не имеет.

Какой запрет вы бы, скорее всего, нарушили, если бы не знали о нем?