9 признаков, по которым можно узнать, что перед вами типичная английская квартира

Спросите у обычного человека, что он знает о быте англичан. В ответ он, вероятно, скажет, что люди в Великобритании обожают чай. И будет совершенно прав: ежедневно тут выпивают примерно 165 млн чашек чая, причем почти все пьют его с молоком. Но ведь чайная культура — не единственное, что отличает эту страну от остальных.

AdMe.ru заглянул в квартиры среднестатистических жителей Великобритании и выяснил, чем отличается типично английское жилье.

1. В ванных комнатах нет розеток

По закону в ванных комнатах Великобритании можно устанавливать розетки только в том случае, если расстояние от них до ванны и душа будет составлять не меньше 3 метров. А поскольку уборные в домах и квартирах обычно маленькие, то и розеток в них нет. Поэтому стиральную машинку, например, принято устанавливать на кухне.

2. Свет в ванной выключают с помощью шнурка

Обыкновенные выключатели представляют большую угрозу в уборных из-за высокой влажности. Наиболее оптимальным решением с точки зрения безопасности являются выключатели, вмонтированные в потолок. Чтобы включить и выключить свет, надо дернуть за специальный шнурок. Конечно, используется и привычный нам выключатель, но устанавливать его можно только вне комнаты. Любопытно, что и работает он в Великобритании наоборот: когда клавишу переводят в положение «вверх», свет выключается, а включается он в положении «вниз».

3. В квартирах и домах устанавливают принципиально иные розетки

В Великобритании используют трехконтактные розетки. Они считаются самыми безопасными в мире. На такой розетке обычно имеется собственный выключатель в виде рычага, который доставляет своим владельцам немало неудобств. Например, вы поставили на зарядку телефон, а перевести тумблер в положение «вкл» забыли — устройство не будет заряжаться, пока вы внезапно о нем не вспомните. Кстати, напряжение в сети здесь не 220 или 110 вольт, а 230.

4. Кондиционеры в местных домах — вещь редкая

Поскольку климат не балует местных жителей теплом, то и в кондиционерах особой нужды нет. Если нужно проветрить помещение, англичане просто открывают окна. Если этого недостаточно, используют обычный вентилятор.

5. В Великобритании очень популярны эркеры

Эркер — это окно, состоящее из нескольких прямоугольных створок (как правило, из трех) и выступающее за пределы основной стены дома. Такие окна считаются традиционными, а из плюсов можно отметить то, что они дают намного больше света, чем обычные.

6. Ковры повсюду

В большинстве квартир и домов все комнаты, исключая разве что кухню, покрыты коврами. Даже ванная. Если в доме есть лестница, на ней тоже будет ковровая дорожка. В этом случае дорожка — это синоним безопасности: по ковровому покрытию ноги не скользят, а значит, риск свалиться со ступенек минимален. Проблем с коврами много: они жутко пачкаются, плохо чистятся, а в уборных активно впитывают влагу, что порождает еще больше неприятностей. Несмотря на это, большинство англичан привыкли ходить по дому в уличной обуви. Хотя всех это жутко раздражает, поскольку чистка ковров принимает поистине угрожающий оборот. Просто такова традиция.

7. Гаражи при частных домах используются не для хранения автомобилей

Так сложилось, что традиционно гаражи в Великобритании маленькие (раньше автомобили были миниатюрными), а потому машина внутрь часто просто не помещается. Так что многие люди используют гараж в качестве кладовой и хранят там кучу всякой всячины.

8. Почту в дома доставляют прямо как в фильмах — через специальное отверстие в двери

В Великобритании, конечно, есть разные виды почтовых ящиков: это и отдельно стоящий ящик, и группа ящиков на 1-м этаже многоквартирного дома, и абонентские ящики. Такое есть во многих странах, но вот почтовое отверстие в двери имеет чисто английский шик. Владельцы подобных ящиков, впрочем, отмечают, что приятного в них мало. Например, если у вас есть собака, то она трижды успеет съесть газету, прежде чем вы увидите, что ее доставили.

9. Обычно двери открываются внутрь, а не наружу

Хотя открывать межкомнатную дверь наружу было бы более правильным решением с точки зрения экономии пространства, в большинстве старых домов двери открываются внутрь. Это объясняется в том числе соблюдением традиционной конфиденциальности: когда человек проходит по коридору мимо вашей комнаты, он вас не видит, даже если дверь приоткрыта. Входные двери тоже, как правило, открываются внутрь. Причин несколько: безопасность (петли, на которых держится дверь, нужно выносить наружу, а это увеличивает риски взлома), защита от непогоды (представьте: открываете дверь нараспашку и весь дом забрасывает снегом или заливает дождем) и практичность (например, кучу продуктов из магазина намного проще занести в дом, если дверь открывается внутрь).