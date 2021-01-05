10+ примеров того, как быт простых австралийцев отличается от нашего

Австралия — единственная страна в мире, занимающая целый континент, — никого не оставляет равнодушным. Пока одни туристы в ужасе оглядываются по сторонам в поисках живности, которая хочет их прикончить, другие находятся под впечатлением от ее белоснежных пляжей и таинственных тропических лесов. При этом мало кому из путешественников удается изучить быт местного народа. А ведь он не менее любопытен, чем флора и фауна.

AdMe.ru с удовольствием почитал блоги людей, переехавших в Австралию на ПМЖ, и разузнал, чем бытовая жизнь австралийцев отличается от нашей.

1. Во многих городах люди ходят босиком

Речь идет не о пляжах — на улицах, в супермаркетах и магазинах люди ходят босиком. Если в столице это встретишь нечасто, то в провинции приезжие такое замечают повсюду. В некоторых местах (например, в ресторане или производственном помещении) обувь строго обязательна, но в большинстве случаев никто не требует ее носить. Некоторые даже в офис могут приходить без обуви. Причина прозаична: почему бы и нет, если климат позволяет? Единственным препятствием для местных может стать лишь раскаленный от жары асфальт.

2. Все, что можно делать с электричеством у себя дома, — это заменять лампочки

Если у вас отсутствует диплом электрика, вы не сможете делать дома никаких сложных работ, связанных с электричеством. Разумеется, люди все равно занимаются этим, но на свой страх и риск: любая проверка может выявить нарушения, и тогда человеку не поздоровится. Штрафы за такую самодеятельность могут достигать $ 40 тыс. Так, запрещено: менять выключатель света;

демонтировать розетки;

чинить электроприборы;

устанавливать светильники и прочее. А вот лампочку заменить можно. Допустимо даже организовать освещение в саду, но только если оно низковольтное. А вот кондиционер установить самостоятельно уже нельзя. Похожие ограничения налагаются и на работы, связанные с водопроводом. Кстати говоря, выключатели света тут работают иначе: переводя тумблер в положение «вверх», вы свет выключаете, а «вниз» — включаете. Розетки тоже выглядят по-другому: на них есть собственные выключатели. Нажали на кнопку — розетка не работает; нажали еще раз — работает.

3. У местных есть отдельное помещение для стиральной машины

Негласный стандарт австралийских домовладельцев — иметь отдельную комнату для стирки. Это может быть встроенный шкаф в коридоре или сарайчик во дворе — в них размещаются непосредственно стиральная машина и сушилка для белья. Машина для сушки тоже считается обязательным предметом, хотя с учетом климата не особенно понятно почему: австралийцы легко могут сушить одежду на улице. В реальности, кстати, многие именно так и поступают, а машинки практически не включают. В домах, построенных на очень высоких сваях, стиральные машины устанавливают под домом. Там же обычно находится импровизированный гараж.

4. У австралийских домов большие карнизы и часто есть круговые веранды

Основная задача любого карниза — защита стен от воды и снега. В Австралии же карниз служит дополнительной защитой дома и окон от прямых солнечных лучей. В противном случае жилище может просто перегреться и находиться в нем будет практически невозможно. Некоторые люди строят дома так, чтобы вокруг жилого помещения была веранда. Солнечный свет в этом случае падает именно на нее, а внутри температура остается комфортной.

5. Окна здесь могут выглядеть зловеще

В новых домах обычно устанавливают широкие окна, которые открываются вбок. Раму используют металлическую. Еще одна обязательная примочка — сетка или решетка от насекомых и разной живности, часто металлическая и с довольно большими звеньями. Иностранцы, видя решетки, нередко предполагают, что в Австралии высокий уровень преступности. В самом деле, местные дома выглядят так, будто готовы к зомби-апокалипсису: окна буквально забаррикадированы. К тому же большинство домовладельцев устанавливают заборы. Опять-таки делают это не ради защиты от потенциальных воров, а из-за бассейнов. По закону, каждый бассейн должен быть огорожен, а бассейны есть у многих, поскольку климат очень жаркий.

6. В домах по две входных двери

Как главный, так часто и черный входы оборудованы двойными дверями. Одна дверь обычная, вторая — в виде металлической рамы или сетки. Причина все та же: обилие различных насекомых и животных, которые могут пробраться в дом. Когда хозяин находится дома, основные двери открыты — так жилое помещение лучше проветривается.

7. У большинства нет центрального отопления

Центральное отопление в домах на большей территории страны отсутствует. В редких случаях используется отопление горячим воздухом. Чаще всего люди просто устанавливают один обогреватель, который работает на газу. Монтируют его обычно в гостиной, а устанавливают не на стену, а в пол. Недостаток такого решения в том, что отапливается лишь одна комната, а в других довольно холодно (скажем, 15 °C). Эту проблему решают простым подключением электрического радиатора в холодной зоне. Из-за этого, кстати, в австралийских домах мало отдельных комнат и много открытого пространства — чтобы в холодное время в доме становилось немного теплее.

8. Раковины тут выглядят несколько иначе

Если у нас популярны раковины, стоящие на «ножке», то в Австралии ситуация другая. Под раковинами здесь всегда есть туалетный столик или ящик для хранения ванных и других принадлежностей. А сама раковина устанавливается на столешницу так, что вокруг нее есть много пространства — туда можно поставить множество баночек и бутылочек. Есть и недостаток, конечно: столешница постоянно мокрая.

9. Унитаз и ванна находятся в разных комнатах

Санузлы здесь обычно раздельные. Раньше туалеты по соображениям гигиены и вовсе строили вне дома. Позже, когда уборные перенесли в жилые помещения, тенденция ставить унитаз в отдельной комнате сохранилась. При этом раковины в туалете не ставят — их размещают в комнате с ванной и душем. Любопытно, что австралийцы бережно относятся к воде, так что в самом унитазе ее бывает буквально на донышке. Иностранцев такое часто шокирует.

10. Из-за мягкого климата дома практически не утепляют

Климат в стране в прошлом веке был теплее, чем сейчас, поэтому и дома строили так, чтобы защитить людей от жары, а не от холода. В наши дни те люди, которые проживают в старых домах, страдают из-за особенностей такого строительства. Например, потолки там очень высокие (так делали, чтобы горячий воздух поднимался вверх) и в зимние месяцы очень холодно, поскольку теплый воздух находится где-то на уровне потолка. Утепление домов в этой стране, в принципе, нонсенс. Двойного остекления, как и тройного, тоже не делают. Стены строят или из голого дерева, или из дерева с последующей облицовкой кирпичом. Проблема в том, что в некоторых районах страны температура может опускаться до 10–14 °C, а в жаркие месяцы подниматься до 40 °C. Если при строительстве был использован кирпич, зимой будет жить комфортно (кирпич сохраняет тепло), но летом дом превратится в печку. Если же дерево — летом в доме будет более или менее комфортно, но зимой запросто можно будет замерзнуть.

11. В австралийских домах нет ни подвалов, ни чердаков

Подвалы и чердаки в австралийском доме — редкость. Многие дома строятся на песчаной почве, а делать подвал в таких условиях очень дорого. Некоторые здания стоят на сваях — в этом случае установка подвала просто невозможна. Многие районы периодически страдают от потопов, и приводить помещение в порядок после такого владельцам подвалов влетает в копеечку. Говоря иначе, иметь подвал в Австралии очень дорого и совсем не выгодно. Что касается чердаков, то их отсутствие объясняется местными законами. Согласно правилам домостроительства, дома можно строить одно- и двухэтажными. Если у вас два этажа, то чердак формально будет считаться третьим и вы нарушите закон. Если этаж один, то чердак станет вторым — в этом случае выгоднее построить второй жилой этаж.