10 причин, почему скандинавы живут так, что им завидует весь мир

Много лет подряд специалисты из New Economics Foundation старательно высчитывают индекс счастья разных стран, и первые места всегда занимают Скандинавские страны. В чем же их секрет? Можем ли мы быть такими счастливыми, как жители этих стран?

Сегодня AdMe.ru делится с вами, какие же составляющие делают скандинавов такими счастливыми.

1. Поддержка родителей

«Все для семьи» — таким мог бы быть государственный слоган Скандинавских стран. В них активно поддерживается рождение детей и декретный отпуск могут взять как мама, так и папа. Так, в Швеции декретный отпуск составляет 480 дней. 390 дней родители имеют право на получение почти 80 % от их обычной зарплаты. Разве это не счастье — быть рядом со своим малышом и не беспокоиться о своем достатке.

2. Многодетные семьи

Многодетность в Скандинавских странах поддерживается на государственном уровне. Трудно найти скандинава, у которого бы не было брата или сестры.

3. Любовь к велосипедам

Очень высоко развита у скандинавов велосипедная культура, особенно в Дании, поэтому без проблем можно встретить человека, едущего снежной зимой на двухколесном «коне», и погода для них совсем не помеха. В поездах и электричках есть специальные вагоны для перевозки велосипедов (на них обычно нарисован велосипед), а где-то даже имеются специальные лифты для велосипедистов.

4. Все равны

В Скандинавских странах совсем не популярны споры о сексизме и шутки о феминистках. Гендерный разрыв, который высчитывается ежегодно Всемирным экономическим форумом, здесь один из самых маленьких. Это означает, что женщинам за те же обязанности на работе здесь платят в среднем столько же, сколько мужчинам.

5. Малое количество сирот

Большая часть сирот живут в замещающих семьях, так как считается, что для детей губительно длительное содержание в учреждениях и отсутствие привязанности и эмоциональной связи со значимым взрослым, к тому же детские дома не могут опекать более 5–10 детей одновременно.

6. Любовь к спорту

Большое внимание отводится спорту, поэтому и люди там очень спортивные. Так, например, существуют даже специальные спортивные каникулы. Люди, как правило, в течение этой недели семьями выбираются в горы, чтобы покататься на лыжах и сноуборде.

7. Экология питания

Детям с раннего возраста объясняют, какие питательные вещества необходимо получать организму, а что, наоборот, вредно. Конфеты и шоколад едят не чаще раза в неделю, сладости (в очень умеренных количествах) выдаются по субботам, отсюда и заветное слово lördagsgodis — «субботние конфеты». Огромной популярностью пользуется праздник Пасхи, потому что по традиции именно тогда дети получают большое количество конфет и шоколадных яиц.

8. Забота о пожилых

В скандинавских городах существуют такие места, в которые пенсионеры могут приходить, встречаться друг с другом, говорить, играть в настольные игры, заниматься спортом, танцевать, справлять праздники. В таких организациях каждый желающий может найти себе что-то по вкусу.

9. Высокий уровень образования

Согласно исследованиям Европейского статистического бюро «Евростат», скандинавы активно развивают свою систему образования. Они инвестируют в нее 9 % валового продукта. Около 4/5 финансов в большинстве скандинавских стран уходит на оплату труда учителей, остальное — на обустройство школьных зданий и учебное оборудование.

10. Баланс между работой и личной жизнью

В Скандинавских странах в сравнении с другими странами мира рабочий день короче и даются длинные отпуска, что, соответственно, позволяет людям проводить больше времени со своей семьей. В среднем их рабочий день длится 7,5 часа.

Фото на превью depositphotos, depositphotos

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