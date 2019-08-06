10 коварных летних развлечений, которые только кажутся безопасными
Отдыхая на пляже, каждый из нас видел очереди из желающих прокатиться на «банане», заняться парасейлингом или залезть в зорб. И многие не подозревают, что подобные развлечения достаточно травмоопасны, особенно если не слушать инструктора. Прочитав статью, вы узнаете, на что обратить внимание, чтобы не провести остаток отдыха в травмпункте, а в каких случаях стоит и вовсе отказаться от аттракциона.
AdMe.ru призывает всегда помнить о технике безопасности и соблюдать осторожность, чтобы от летнего отдыха остались только приятные воспоминания.
«Банан»
Поездка на «банане» бывает двух типов: с переворотами и без. Обычно пассажиров спрашивают, хотят ли они на повороте упасть в воду, и если они соглашаются, то, заплыв подальше, катер совершает крутой вираж и переворачивает надувную конструкцию. И чем ближе люди сидят друг к другу, тем больше травм они могут получить при падении, задевая друг друга ногами и руками. Но не стоит и пытаться удержаться на «банане» при его опрокидывании — так можно получить растяжение.
Лучше попросить водителя не переворачивать вас в воду, а сделать остановку, чтобы покупаться пару минут. А перед поездкой обратите внимание на то, сколько человек сажают на аттракцион, и помните: чем дальше от вас будет сидеть сосед, тем безопаснее.
Тюбинг
Тюбинг запрещен во многих странах ввиду его травмоопасности, которая с 1991 года увеличилась на 250 %. В отличие от предыдущего аттракциона, «таблетка» высоко подпрыгивает на волнах и сильно ударяется о воду, а в конечном итоге люди и вовсе выпадают с камеры на большой скорости. На берег можно вернуться с растяжениями и сильными ушибами.
Парасейлинг
Парасейлинг — один из самых популярных видов летнего отдыха, при котором человек поднимается в воздух на парашюте, прикрепленном к катеру. Управлять таким полетом невозможно, а сильный ветер может оборвать трос, и в этом случае есть риск получить травмы.
Обращайте внимание на погоду: если при слабом ветре трос порвется, то в течение часа вы сможете спуститься на воду, где вас заберет катер, а вот при сильном порыве ветра повлиять на маршрут движения будет практически невозможно.
Езда на верблюдах
Нередко верблюды брыкаются, кусаются и сбрасывают наездника. Также не стоит забывать про распространенный вид мошенничества, когда вам помогут залезть на животное, а за спуск потребуют приличную сумму.
Зорбинг
Несмотря на то что амортизационная конструкция шаров предотвращает множество серьезных травм, ушибов избежать сложно. При спуске с горы зорб может разогнаться до 60 км/ч, и при этом невозможно изменить его скорость или направление. Тяжелые травмы и несчастные случаи встречаются редко, но Комиссия США по безопасности потребительских товаров призывает отказаться от этого вида развлечений, и в некоторых странах уже последовали этому совету.
Катание на гидроцикле
Практически на всех городских пляжах есть аренда гидроциклов, но несоблюдение правил безопасности может привести к травмам. Чаще всего аварии на гидроциклах устраивают туристы, у которых даже нет прав на вождение данного вида транспорта. А также многие забывают, что легкие волны могут сделать аквабайк неуправляемым.
И самая распространенная ошибка - неправильная экипировка при управлении гидроциклом. В случае падения можно приземлиться спиной на струю воды под высоким давлением, и если человек не одет надлежащим образом (обычно рекомендуют выбирать одежду из неопрена), то есть риск получить серьезные травмы. Также не стоит забывать про шлем - чаще всего при падении люди задевают головой бортик аквабайка.
Дайвинг с акулами
Туристов опускают в клетке на определенную глубину, чтобы они смогли посмотреть на акул. Хищников прикармливают и приманивают кровью, а со временем акулы начинают привыкать и проявлять интерес к клеткам, в которых находятся люди.
И самое главное, перед тем как решиться на погружение, необходимо ознакомиться со всеми противопоказаниями и узнать, готов ли ваш организм к перепаду давления при спуске и подъеме.
Фото со скатом
Раньше людям запрещали плавать со скатом-хвостоколом, а теперь это один из самых популярных видов пляжных развлечений. Эта рыба не считается опасной для людей, но порой скаты бывают агрессивны: можно получить удар током или укол ядом, который находится в хвосте.
Катапульта (блоб)
Производитель водной катапульты уверяет, что при соблюдении правил эксплуатации риски получить травму на этом аттракционе сведены к нулю. Но стоит помнить, что чем больше ваш вес, тем выше вы подпрыгнете и есть вероятность получить ушибы при падении в воду.
Надувные батуты
Надувные аттракционы опрокидываются и даже улетают вместе с детьми. Все дело в нарушении правил эксплуатации. Перед тем как отпустить туда своего ребенка, обратите внимание на:
- Есть ли ответственный человек, который внимательно следит за детьми во время их игры на батуте.
- Сколько детей уже играют на батуте — аттракцион не должен быть переполнен.
- Погодные условия.
- Крепление. Все лямки и тросы для фиксации должны быть закреплены.
- Бетонные блоки. Надувные конструкции нельзя крепить к асфальту или к земле. Если рядом нет больших бетонных блоков, то лучше отказаться от такого аттракциона.
- Основание батута. Под батутом должно быть специальное покрытие, напоминающее плотную клеенку. Ставить надувные аттракционы непосредственно на асфальт, газон или плитку запрещено.
А вы обходите стороной летние аттракционы или с удовольствием принимаете участие?
Фото на превью leonidp / depositphotos