10 коварных летних развлечений, которые только кажутся безопасными

19 3 32 15k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Отдыхая на пляже, каждый из нас видел очереди из желающих прокатиться на «банане», заняться парасейлингом или залезть в зорб. И многие не подозревают, что подобные развлечения достаточно травмоопасны, особенно если не слушать инструктора. Прочитав статью, вы узнаете, на что обратить внимание, чтобы не провести остаток отдыха в травмпункте, а в каких случаях стоит и вовсе отказаться от аттракциона.

AdMe.ru призывает всегда помнить о технике безопасности и соблюдать осторожность, чтобы от летнего отдыха остались только приятные воспоминания.

«Банан»

Поездка на «банане» бывает двух типов: с переворотами и без. Обычно пассажиров спрашивают, хотят ли они на повороте упасть в воду, и если они соглашаются, то, заплыв подальше, катер совершает крутой вираж и переворачивает надувную конструкцию. И чем ближе люди сидят друг к другу, тем больше травм они могут получить при падении, задевая друг друга ногами и руками. Но не стоит и пытаться удержаться на «банане» при его опрокидывании — так можно получить растяжение. Лучше попросить водителя не переворачивать вас в воду, а сделать остановку, чтобы покупаться пару минут. А перед поездкой обратите внимание на то, сколько человек сажают на аттракцион, и помните: чем дальше от вас будет сидеть сосед, тем безопаснее.

Тюбинг

Тюбинг запрещен во многих странах ввиду его травмоопасности, которая с 1991 года увеличилась на 250 %. В отличие от предыдущего аттракциона, «таблетка» высоко подпрыгивает на волнах и сильно ударяется о воду, а в конечном итоге люди и вовсе выпадают с камеры на большой скорости. На берег можно вернуться с растяжениями и сильными ушибами.

Парасейлинг

Парасейлинг — один из самых популярных видов летнего отдыха, при котором человек поднимается в воздух на парашюте, прикрепленном к катеру. Управлять таким полетом невозможно, а сильный ветер может оборвать трос, и в этом случае есть риск получить травмы. Обращайте внимание на погоду: если при слабом ветре трос порвется, то в течение часа вы сможете спуститься на воду, где вас заберет катер, а вот при сильном порыве ветра повлиять на маршрут движения будет практически невозможно.

Езда на верблюдах

Нередко верблюды брыкаются, кусаются и сбрасывают наездника. Также не стоит забывать про распространенный вид мошенничества, когда вам помогут залезть на животное, а за спуск потребуют приличную сумму.

Зорбинг

Несмотря на то что амортизационная конструкция шаров предотвращает множество серьезных травм, ушибов избежать сложно. При спуске с горы зорб может разогнаться до 60 км/ч, и при этом невозможно изменить его скорость или направление. Тяжелые травмы и несчастные случаи встречаются редко, но Комиссия США по безопасности потребительских товаров призывает отказаться от этого вида развлечений, и в некоторых странах уже последовали этому совету.

Катание на гидроцикле

Практически на всех городских пляжах есть аренда гидроциклов, но несоблюдение правил безопасности может привести к травмам. Чаще всего аварии на гидроциклах устраивают туристы, у которых даже нет прав на вождение данного вида транспорта. А также многие забывают, что легкие волны могут сделать аквабайк неуправляемым. И самая распространенная ошибка - неправильная экипировка при управлении гидроциклом. В случае падения можно приземлиться спиной на струю воды под высоким давлением, и если человек не одет надлежащим образом (обычно рекомендуют выбирать одежду из неопрена), то есть риск получить серьезные травмы. Также не стоит забывать про шлем - чаще всего при падении люди задевают головой бортик аквабайка.

Дайвинг с акулами

Туристов опускают в клетке на определенную глубину, чтобы они смогли посмотреть на акул. Хищников прикармливают и приманивают кровью, а со временем акулы начинают привыкать и проявлять интерес к клеткам, в которых находятся люди. И самое главное, перед тем как решиться на погружение, необходимо ознакомиться со всеми противопоказаниями и узнать, готов ли ваш организм к перепаду давления при спуске и подъеме.

Фото со скатом

Раньше людям запрещали плавать со скатом-хвостоколом, а теперь это один из самых популярных видов пляжных развлечений. Эта рыба не считается опасной для людей, но порой скаты бывают агрессивны: можно получить удар током или укол ядом, который находится в хвосте.

Катапульта (блоб)

Производитель водной катапульты уверяет, что при соблюдении правил эксплуатации риски получить травму на этом аттракционе сведены к нулю. Но стоит помнить, что чем больше ваш вес, тем выше вы подпрыгнете и есть вероятность получить ушибы при падении в воду.

Надувные батуты

Надувные аттракционы опрокидываются и даже улетают вместе с детьми. Все дело в нарушении правил эксплуатации. Перед тем как отпустить туда своего ребенка, обратите внимание на: Есть ли ответственный человек, который внимательно следит за детьми во время их игры на батуте.

Сколько детей уже играют на батуте — аттракцион не должен быть переполнен.

Погодные условия.

Крепление. Все лямки и тросы для фиксации должны быть закреплены.

Бетонные блоки. Надувные конструкции нельзя крепить к асфальту или к земле. Если рядом нет больших бетонных блоков, то лучше отказаться от такого аттракциона.

Основание батута. Под батутом должно быть специальное покрытие, напоминающее плотную клеенку. Ставить надувные аттракционы непосредственно на асфальт, газон или плитку запрещено.

А вы обходите стороной летние аттракционы или с удовольствием принимаете участие?