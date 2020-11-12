10 полезных привычек, благодаря которым жители Скандинавии остаются здоровыми и привлекательными

Мы уже не раз писали о рецептах счастья от скандинавов — лагом и хюгге. У этих явлений много поклонников даже за пределами Северной Европы, однако в действительности для комфортной жизни нужно несколько больше, чем растопленный камин и чашка горячего чая. Ведь жители скандинавских стран, несмотря на суровый климат, могут похвастаться завидной продолжительностью жизни и в целом крепким здоровьем.

AdMe.ru решил выяснить, какие полезные особенности жизни норвежцев, датчан и шведов помогают им быть здоровыми и счастливыми.

Вместо спортзала — на лыжи

Несмотря на то, что большинство норвежцев сейчас ведут городской образ жизни, единение с природой по-прежнему является очень важной частью местной культуры. Норвежцы считают необходимым проводить много времени на свежем воздухе, и для этого у них даже есть особый термин — friluftsliv. Физическая активность для них — способ не сжечь съеденные калории, а провести время с удовольствием. Поэтому вместо спортзала они идут кататься на лыжах или коньках, плавать в озере, бродить по лесу. Какой из этого можно сделать вывод? Найдите занятие, которое приносит вам удовольствие (пусть это будут прогулки, танцы, йога, футбол или даже скалолазание), и внесите его в свое расписание. Кроме того, скандинавы и в повседневной жизни много двигаются: ходят пешком, ездят на работу на велосипеде или убирают снег у дома.

Сливочное масло лучше растительного

Скандинавы уверены, что настоящее сливочное масло намного полезнее, чем растительное или тем более маргарин. Они добавляют небольшой кусочек масла во многие блюда, будь то суп, мясо или овощи. Так вкус еды становится многогранным, а сама еда — более сытной. Кстати, скандинавские исследования доказали, что высокое потребление молочных жиров снижает риск развития ожирения.

Нет плохой погоды, есть лишь плохая одежда

Со стороны может показаться, что жизнь в Норвегии или Швеции — это то еще испытание: зимой большая часть скандинавской территории покрыта снегом и льдом. Однако холодный климат может принести не дискомфорт и простуду, а наоборот. У норвежцев даже есть поговорка «Не бывает плохой погоды, только плохая одежда», и даже в дождь и снег можно увидеть на улице людей на велосипедах. Низкие температуры ускоряют метаболизм, улучшают качество сна и нормализуют аппетит. Конечно, один лишь холод не поможет оздоровить организм, поэтому важно сочетать сразу несколько полезных привычек, включающих в себя и закаливание. Шведская модель Карин Агстэм, например, начинает свой день с умывания ледяной водой и холодных обливаний.

Сладости для детей — только по субботам

В детских садах Швеции не используют сахар для приготовления блюд. Кроме того, принято не давать детям сладкого до 2–3 лет. Но даже когда дети подрастают, сладости достаются им только по праздникам и по субботам (суббота в Швеции — национальный день для поедания конфет). А одно из самых популярных лакомств у скандинавов — соленые лакричные конфеты, которые делают из экстракта корня солодки. Сахара в них не так много, а вот пользы куда больше, чем в привычных нам шоколадках, поэтому шведы практически не знают, что такое кариес.

Обед сытнее, чем ужин

В Швеции и Норвегии время обеда называется middag. Это время, когда люди едят самую большую порцию за день. Обедают они не в полдень, как привыкли мы, а около 16:00. Типичный обеденный прием пищи будет состоять из картофеля, мяса, рыбы — еды, богатой углеводами и белками. А вот на ужин жители скандинавских стран предпочтут более легкие блюда, подобные тем, что они едят на завтрак: открытый сэндвич с рыбой, овощами или сыром (smörrebröd), йогурт, мюсли. Таким образом, они никогда не засыпают с набитым животом, желудку не нужно всю ночь переваривать тяжелую обильную пищу, а съеденное не откладывается в жир.

Сауна — лучшая бьюти-процедура

После долгих прогулок по морозу, само собой, захочется согреться. Скандинавы очень любят посещать сауну. Для них это часть народной культуры, и приглашение человека в сауну является способом продемонстрировать ему свое уважение. Вероятно, еще один секрет скандинавского здоровья кроется именно в этом, ведь регулярные походы в сауну бодрят не только дух, но и тело. Также посещение сауны непременно входит в повседневные бьюти-процедуры скандинавских женщин — так их кожа остается сияющей и чистой.

Для красоты кожи достаточно пары средств

Суровые зимние ветра — это настоящее испытание для нежной кожи лица. Поэтому самый важный этап ухода за собой в Скандинавии — это увлажнение. К примеру, создательница скандинавского бренда косметики для ухода за кожей признается, что с наступлением зимы полностью переходит на очищающее масло для лица, которое помогает сохранить кожу увлажненной. В отличие от, например, азиатских бьюти-стандартов, где в ходу многоступенчатая система ухода, скандинавские девушки предпочитают только базовые средства. В скандинавских странах крайне редко можно встретить девушку, которая использует больше 3 средств для лица в день.

Скандинавская диета — залог стройной фигуры

Большинство скандинавов предпочитают готовить дома, лишь изредка посещая рестораны. И их повседневная диета вкупе с активным образом жизни позволяет сохранять организм здоровым, а тело — стройным. Жители Скандинавии регулярно употребляют красную рыбу, богатую витамином D и жирными кислотами омега-3, много овощей и кислых ягод, а вот красное мясо едят редко.

Перерыв на кофе — это святое

У шведов есть такое понятие, как fika, и дословно это переводится как «перерыв на кофе и пирожное», но в действительности оно означает нечто большее. Это такое время, когда вы отвлекаетесь от рутины (работы, гаджетов) и пьете кофе вместе с друзьями. Фика — это не обычный перерыв на кофе, а способ немного замедлить бег времени и поразмышлять о хорошем. И если в других странах кофе-брейк такой же стремительный, как и сам темп жизни, а люди стремятся поскорее схватить бумажный стаканчик навынос и бежать по делам, то в Швеции время для кофе практически священно. Жители Швеции уверены, что время для фики необходимо выделять ежедневно, ведь таким образом мозг сумеет перезагрузиться и отдохнуть от стресса.

Цельнозерновой хлеб вместо белого

На полках супермаркетов Северной Европы найти белый хлеб бывает затруднительно. Культура употребления цельнозернового хлеба укоренилась в Скандинавии очень давно: в XVIII–XIX веках хлеб был основной пищей крестьянских семей, а среди зерновых культур преобладали ячмень, овес и рожь. Белый пшеничный хлеб появился значительно позже. Он продается в магазинах и сейчас, но жители Скандинавии ухитрились сохранить любовь к аутентичному хлебу, который, несомненно, более полезен.

Конечно, нельзя утверждать, что каждый житель Дании, Швеции и Норвегии безукоризненно придерживается этих правил. Само собой, существуют шведы, которые не любят кофе, или норвежцы, которые предпочтут заказать пиццу вместо домашнего ужина. А вы хотели бы перенять что-нибудь из полезных скандинавских привычек или у вас есть свои секреты здорового образа жизни?