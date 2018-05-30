10+ полезных материалов для тех, кто планирует отправиться в путешествие летом

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Опытные путешественники убеждены: чтобы путешествовать, не надо много денег. Достаточно желания и умения искать информацию. Наша статья — это кладезь информации, в котором вы найдете ответ практически на любой вопрос, интересующий туриста: от способов путешествовать много и дешево до того, что действительно стоит увидеть летом, включая ссылки на полезные ресурсы и статьи для путешественников.

AdMe.ru собрал статьи и ссылки для путешественников, которые планируют поездку летом. Это настоящий клад для туриста.

1. Как накопить на путешествие мечты: пошаговое руководство

Шаг 1. Приценитесь: решите, куда вы хотите поехать, с кем, как будете добираться, и найдите в интернете стоимость туров, перелетов, проживания. Заложите в бюджет поездки некоторый «буфер безопасности». Теперь вы будете знать примерную сумму, которую надо накопить. Шаг 2. Ведите учет своих расходов: вам необходимо понимать все свои траты за месяц — от оплаты коммунальных услуг до покупки каждой булочки. Не поленитесь и записывайте свои расходы на протяжении месяца. Затем проанализируйте то, что получилось. Шаг 3. Экономьте: самый быстрый путь к воплощению путешествия в жизнь — режим экономии. Не стоит сидеть на одном хлебе с водой, но, возможно, лучше покупать провизию в оптовых магазинах, пореже ходить в кино и кафе или отказаться от покупки новой модели смартфона, когда ваш предыдущий еще исправно работает. Все сэкономленные деньги тут же откладывайте. Шаг 4. Определите, где вы будете собирать накопившиеся деньги: заведите специальный счет или банковскую карту и не снимайте с нее средства ни при каких условиях, за исключением форс-мажорных. Кладите на этот счет все сэкономленные деньги, а также установите процент с зарплаты, который будете ежемесячно откладывать. Еще больше способов накопить нужную сумму на путешествие ищите в статьях AdMe.ru: 11 способов накопить денег, даже если вы не из семьи Рокфеллеров

3 способа накопить за год кругленькую сумму, даже если вы транжира

Один гениальный трюк, который научит копить деньги

2. На чем экономить в путешествиях

3. Европейские каникулы: интересные идеи для отпуска летом

4. Поездку можно приурочить к одному из летних фестивалей или праздников

5. Мифы о путешествиях, которые мешают увидеть мир

Миф 1: Путешествия — это дорогое удовольствие. Если вы убеждены, что хороший отдых бывает только в роскошных номерах отеля, то, несомненно, это так. Однако наслаждаться воздухом Парижа, Рима или Берлина можно, проживая и в бюджетном хостеле или кемпинге. Миф 2: Путешествия — это только для молодых. На самом деле не возраст ограничивает, а стереотипы. Посмотрите вокруг и убедитесь сами, какое количество пожилых людей предпочитают активный туризм комфортному лежанию в шезлонге у бассейна по системе all inclusive и сидению дома. И туризм по родному краю — тоже вариант. Миф 3: Каучсерфинг — это небезопасно. Незнакомцы, бесплатно предлагающие свой кров, чаще всего отзывчивые и гостеприимные. А чтобы не попасть впросак, лучше заранее читать отзывы туристов о людях, предлагающих услуги каучсерфинга. И селиться по принципу: одинокая девушка — к другой женщине, семья — к семье. Миф 4: Женщинам опасно путешествовать в одиночку. Путешествия могут стать полезным опытом для женщин. Главное — вести себя разумно и не бродить по ночам, не возвращаться в отель с незнакомыми людьми, сторониться нелицензионных такси. Начать самостоятельные поездки лучше с развитых стран. Там самостоятельные женщины — норма, и вы спокойно и с удовольствием будете изучать новые для себя места. Миф 5: За рубежом сложно найти работу. Зарабатывать деньги и при этом знакомиться с другой культурой — мечта многих людей. И практически все страны открыты для новых работников: можно работать на круизном лайнере, принимать участие в различных студенческих программах или преподавать язык за рубежом. Еще больше о способах путешествовать и зарабатывать деньги — в статьях AdMe.ru: 11 способов жить путешествиями и никогда не нуждаться в деньгах

Как зарабатывать в путешествии

6. Куда поехать волонтером в России и за рубежом

В интересных волонтерских программах вы заработаете не деньги, а опыт, новые знакомства, ближе узнаете другую культуру. Программы разные по длительности: на некоторых достаточно побывать 2 недели во время отпуска, а другие требуют долгосрочного участия. В большинстве случаев необходимо оплатить дорогу и визу, а питание и проживание, как правило, бесплатны. Можно выбрать программу в соответствии со своими интересами, например участвовать в разработке экологических троп на озере Байкал или заниматься сбором винограда на французской ферме. Свой вариант ищите по ссылкам: Все волонтерские программы России можно найти на портале единой информационной системы «Добровольцы России».

На ресурсе Help Exchange люди из разных уголков земного шара предлагают туристам бесплатное проживание и еду в обмен на помощь по хозяйству, работу на ферме и другие виды услуг.

WWOOF — это международная организация (более чем в 70 странах) органических ферм, садов, куда может приехать любой желающий, чтобы поработать взамен на проживание и питание.

7. Куда лучше не планировать поездку летом

Во многих странах туристический сезон не совпадает с сезоном отпусков, поэтому лучше воздержаться от путешествия туда летом. Например, не стоит летом ехать в Объединенные Арабские Эмираты или Египет из-за жары, в Таиланд или на Мальдивы — из-за сезона дождей. Еще больше мест, поездку в которые не стоит планировать на лето, ищите на AdMe.ru: 10 стран, поездку в которые лучше отложить до осени

8. Путешествовать вдвоем: 6 проблем, с которыми вы можете столкнуться

Первый совместный отпуск выявляет слабые места в отношениях влюбленных не хуже первого совместного ремонта. Вы можете столкнуться со следующими трудностями: 1. Погрязнуть в выяснениях отношений, устав от дороги. Чтобы такого не произошло, лучше сосредоточиться на предвкушении отдыха с любимым человеком, а не на раздражающих мелочах. 2. Вам могут нравиться разные мероприятия. Кому-то нравятся шумные фестивали с большими толпами людей, а кому-то уединенный отдых на природе. Важно во всем искать компромисс и еще на этапе планирования поездки обсудить ожидания относительно того, что вы оба хотите увидеть и сделать в путешествии. 3. Вы можете понять, что не подходите друг другу или увидеть в партнере какие-то черты, которых не замечали раньше. Но, может, это и к лучшему? Надо увидеть «истинное лицо» будущего спутника жизни, прежде чем связать с ним судьбу. 5. Вы будете проводить слишком много времени вместе, и переход от свиданий к пребыванию рядом 24/7 может стать стрессом. Старайтесь не становиться в отпуске сиамскими близнецами: если вы хотите провести какое-то время отдельно друг от друга, то не отказывайте себе в этом. Еще больше о возможных подводных камнях первого совместного путешествия и о том, как их обойти, читайте на AdMe.ru: 7 проблем, которые станут угрозой совместному отпуску, если их заранее не решить

9. Путешествовать с ребенком: что надо предусмотреть

Радость родительства не должна лишать пару возможности познавать этот мир. Путешествие с ребенком должно быть хорошо спланировано и организовано, и тогда оно пройдет так же легко и интересно, как раньше. Вот что важно предусмотреть: В дороге: как в автопутешествии, так и в путешествии на самолете или поездом вам необходимо позаботиться о том, чтобы ребенку было чем заняться: заранее приготовьте раскраски и карандаши, любимые книжки и игрушки малыша. У вас обязательно должна быть сменная одежда, вода и еда для ребенка.

как в автопутешествии, так и в путешествии на самолете или поездом вам необходимо позаботиться о том, чтобы ребенку было чем заняться: заранее приготовьте раскраски и карандаши, любимые книжки и игрушки малыша. У вас обязательно должна быть сменная одежда, вода и еда для ребенка. На месте: выбирая между проживанием в отеле или апартаментах, лучше остановиться в последних. У маленьких деток особый рацион, и лучше готовить пищу самим, чтобы не было проблем с питанием ребенка. Ведь в ресторанах вам могут предложить непривычную для малыша национальную кухню или еду со специями.

выбирая между проживанием в отеле или апартаментах, лучше остановиться в последних. У маленьких деток особый рацион, и лучше готовить пищу самим, чтобы не было проблем с питанием ребенка. Ведь в ресторанах вам могут предложить непривычную для малыша национальную кухню или еду со специями. Позаботьтесь о том, чтобы в аптечке было все необходимое , а также о наличии медицинской страховки. Список необходимых медикаментов для путешествия с ребенком можно найти, например, здесь.

, а также о наличии медицинской страховки. Список необходимых медикаментов для путешествия с ребенком можно найти, например, здесь. Акклиматизация. Учтите возможность негативного влияния смены климата на детский организм и старайтесь, пока ребенок маленький, не путешествовать с ним в регионы с кардинально отличающимся климатом.

Учтите возможность негативного влияния смены климата на детский организм и старайтесь, пока ребенок маленький, не путешествовать с ним в регионы с кардинально отличающимся климатом. Багаж. Просто надо понимать, что размер багажа в этом случае может быть внушительным и включать даже детскую коляску, горшок, принадлежности для кормления и приличный запас сменной одежды. Однако все это необходимо, чтобы путешествие с малышом было комфортным, а вы могли позаботиться о нем в любой ситуации. Еще больше о том, как подготовиться к путешествию с ребенком, читайте в статьях AdMe.ru: Как путешествовать с детьми на самолете в тишине и покое

6 простых правил, которые нужно знать, прежде чем полететь на самолете с ребенком

Посмотрите на «сумасшедшую» маму, которая объездила весь мир с грудными детьми

10. Вещи, которые непременно нужно сделать в новом для вас городе

9 вещей, которые нужно сделать, чтобы узнать настоящую жизнь нового для вас города: 1. Обязательно сходите на местный рынок. На рынке можно увидеть то, чем богат этот регион, найти уникальные вещи или продукты питания, почувствовать, чем живет город и его население. 2. Поужинайте в ресторане. Заранее узнайте, где лучшие места для знакомства с кухней региона. Рекомендации опытных туристов в интернете помогут найти качественную еду и интересные заведения. Не бойтесь рисковать и пробовать неизвестную вам национальную кухню. 3. Загляните в антикварный магазин. Это практически музей, но здесь еще больше самобытных вещиц и неожиданных находок. А продавец антиквариата знает не меньше интересных историй, чем экскурсовод. И в этих легендах есть частица души и культуры народа. 4. Познакомьтесь с местной музыкой. Небольшой концерт местной группы станет интересным опытом и поможет проникнуться настоящей культурой города. И совсем неважно, где это произойдет: на главной площади города, в парке или концертном зале. 5. Найдите лучший вид на город. Заранее узнайте, где лучшее место, чтобы полюбоваться городской панорамой. Существуют прекрасные и при этом бесплатные смотровые площадки, чтобы полюбоваться видом на город с высоты птичьего полета и сделать впечатляющие фотографии. 6. Погуляйте в парке. Парк — идеальное место, чтобы насладиться природой в центре города и понаблюдать за тем, как отдыхают местные жители. 7. Совершите пешую экскурсию. Самостоятельная пешая прогулка по городу может подарить множество ярких впечатлений. Быть частью городской суеты, изучать пейзажи — отличный способ познакомиться с новым местом. 8. Поезжайте в пригород. Это лучший способ увидеть настоящее лицо города или страны, жизнь местных жителей, подышать свежим воздухом. В провинциях тоже есть очень красивые районы со своим уникальным колоритом и историей. 9. Посидите в кофейне на центральной площади. Сидеть на центральной площади и неспешно пить кофе, любуясь жизнью города, слушать колокольный перезвон местной ратуши — одно из огромных удовольствий в каждом путешествии.