10+ полезных материалов для тех, кто планирует отправиться в путешествие летом
Опытные путешественники убеждены: чтобы путешествовать, не надо много денег. Достаточно желания и умения искать информацию. Наша статья — это кладезь информации, в котором вы найдете ответ практически на любой вопрос, интересующий туриста: от способов путешествовать много и дешево до того, что действительно стоит увидеть летом, включая ссылки на полезные ресурсы и статьи для путешественников.
AdMe.ru собрал статьи и ссылки для путешественников, которые планируют поездку летом. Это настоящий клад для туриста.
1. Как накопить на путешествие мечты: пошаговое руководство
Шаг 1. Приценитесь: решите, куда вы хотите поехать, с кем, как будете добираться, и найдите в интернете стоимость туров, перелетов, проживания. Заложите в бюджет поездки некоторый «буфер безопасности». Теперь вы будете знать примерную сумму, которую надо накопить.
Шаг 2. Ведите учет своих расходов: вам необходимо понимать все свои траты за месяц — от оплаты коммунальных услуг до покупки каждой булочки. Не поленитесь и записывайте свои расходы на протяжении месяца. Затем проанализируйте то, что получилось.
Шаг 3. Экономьте: самый быстрый путь к воплощению путешествия в жизнь — режим экономии. Не стоит сидеть на одном хлебе с водой, но, возможно, лучше покупать провизию в оптовых магазинах, пореже ходить в кино и кафе или отказаться от покупки новой модели смартфона, когда ваш предыдущий еще исправно работает. Все сэкономленные деньги тут же откладывайте.
Шаг 4. Определите, где вы будете собирать накопившиеся деньги: заведите специальный счет или банковскую карту и не снимайте с нее средства ни при каких условиях, за исключением форс-мажорных. Кладите на этот счет все сэкономленные деньги, а также установите процент с зарплаты, который будете ежемесячно откладывать.
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2. На чем экономить в путешествиях
Основные статьи расходов в путешествиях — это, естественно, траты на перемещение в точку назначения и обратно, проживание и питание. И это именно то, на чем можно сэкономить. Пользуйтесь лоукостерами, чтобы экономить на авиаперелетах, ищите варианты бюджетного проживания, останавливайтесь в апартаментах, чтобы иметь возможность самим готовить еду. Ведь купить продукты в супермаркете и приготовить — существенно дешевле, чем все время питаться в ресторанах.
Что касается развлечений и знаковых туристических мест, то многие из них тоже можно посетить бесплатно. Главное при планировании путешествия — забивать в поисковик «бесплатная Прага», «бесплатный Париж» и т. д. Непременно найдется масса всего интересного и достойного внимания! Например, семейный билет для посещения музея Гарри Поттера под Лондоном Warner Bros. Studio Tour London стоит £ 132. Но можно выбрать бесплатный 2-часовой пешеходный тур по местам Гарри Поттера в Лондоне, а в конце экскурсии посильно отблагодарить гида.
Еще больше вариантов экономии в путешествиях ищите в статьях AdMe.ru:
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3. Европейские каникулы: интересные идеи для отпуска летом
Лучший способ сохранить память об отпуске — получить в нем какой-то новый опыт. Существует масса кратких образовательных курсов и мастер-классов в городах Европы, пройдя которые можно приобрести новые навыки и приобщиться к культуре другой страны.
Вот лишь некоторые из них:
- Послеобеденная чайная церемония в Лондоне. Историю и особенности этого ритуала можно узнать на 2-часовом занятии в британской школе этикета The English Manner.
- В Париже в школе парфюма Cinquième Sens есть 2-дневные курсы для любителей духов, студентов и профессионалов. На занятиях можно узнать основную терминологию, философию создания аромата и научиться определять ключевые ноты в парфюме.
- Можно пройти 1-дневные мастер-классы в кулинарной школе Алена Дюкасса, современного маэстро кулинарии, обладателя 19 звезд Мишлена (Ecole de Cuisine Alain Ducasse), в Париже. Есть также программы, рассчитанные на 2–3 дня обучения, и кулинарные мастер-классы для детей.
- Научиться готовить блюда итальянской национальной кухни можно в кулинарной школе Good Tastes of Tuscany, которая расположена во Флоренции и предлагает 1-, 2-дневные курсы и недельные программы.
- В школе серфинга Portugal Surf Academia в португальском Лиссабоне вас научат покорять волны.
- Один из самых популярных видов образовательного туризма — это, конечно же, короткие летние языковые курсы. И здесь выбор просто безграничен. Можно выбрать подходящие вам курсы английского в Лондоне. Изучаете немецкий? Тогда к вашим услугам курсы при Берлинском университете имени Гумбольдта. А на самых престижных курсах по французскому языку в мире, в Университете Сорбонна, вы можете как начать знакомство с французским, так и подготовиться к серьезному академическому экзамену по языку.
Еще больше о том, как привезти из отпуска не только сувениры, но и новые знания, читайте на AdMe.ru:
4. Поездку можно приурочить к одному из летних фестивалей или праздников
Лето — это время праздников и фестивалей, и к одному из таких событий можно приурочить свою поездку, например:
- Посетить парад в честь официального дня рождения королевы в Лондоне, который в 2018 году состоится 9 июня. В этот день придворный дивизион проводит торжественный развод караулов, в 13:00 королевская семья появляется на балконе Букингемского дворца перед собравшейся публикой, а завершают праздничную программу самолеты Королевских военно-воздушных сил.
- Побывать на фестивале «Алые паруса» в Санкт-Петербурге и насладиться уникальным спектаклем, который разворачивается на водной глади Невы, по которой под музыку проплывает бриг с алыми парусами на фоне потрясающего шоу фейерверков. В 2018 году этот праздник будет проходить в ночь с 23 на 24 июня.
- Отметить День взятия Бастилии (14 июля) в Париже. В этот день, кстати, посещение Лувра бесплатное.
- Посетить Королевский Эдинбургский парад военных оркестров, который проходит в течение всего августа у подножия ночного Эдинбургского замка в Шотландии.
- Проводить лето «помидорными баталиями» на ежегодном празднике Томатина, проходящем в испанском городе Буньоль. В этом году томатная битва состоится 29 августа.
Еще больше об интересных фестивалях и праздниках читайте в статьях AdMe.ru:
5. Мифы о путешествиях, которые мешают увидеть мир
Миф 1: Путешествия — это дорогое удовольствие. Если вы убеждены, что хороший отдых бывает только в роскошных номерах отеля, то, несомненно, это так. Однако наслаждаться воздухом Парижа, Рима или Берлина можно, проживая и в бюджетном хостеле или кемпинге.
Миф 2: Путешествия — это только для молодых. На самом деле не возраст ограничивает, а стереотипы. Посмотрите вокруг и убедитесь сами, какое количество пожилых людей предпочитают активный туризм комфортному лежанию в шезлонге у бассейна по системе all inclusive и сидению дома. И туризм по родному краю — тоже вариант.
Миф 3: Каучсерфинг — это небезопасно. Незнакомцы, бесплатно предлагающие свой кров, чаще всего отзывчивые и гостеприимные. А чтобы не попасть впросак, лучше заранее читать отзывы туристов о людях, предлагающих услуги каучсерфинга. И селиться по принципу: одинокая девушка — к другой женщине, семья — к семье.
Миф 4: Женщинам опасно путешествовать в одиночку. Путешествия могут стать полезным опытом для женщин. Главное — вести себя разумно и не бродить по ночам, не возвращаться в отель с незнакомыми людьми, сторониться нелицензионных такси. Начать самостоятельные поездки лучше с развитых стран. Там самостоятельные женщины — норма, и вы спокойно и с удовольствием будете изучать новые для себя места.
Миф 5: За рубежом сложно найти работу. Зарабатывать деньги и при этом знакомиться с другой культурой — мечта многих людей. И практически все страны открыты для новых работников: можно работать на круизном лайнере, принимать участие в различных студенческих программах или преподавать язык за рубежом.
Еще больше о способах путешествовать и зарабатывать деньги — в статьях AdMe.ru:
6. Куда поехать волонтером в России и за рубежом
В интересных волонтерских программах вы заработаете не деньги, а опыт, новые знакомства, ближе узнаете другую культуру. Программы разные по длительности: на некоторых достаточно побывать 2 недели во время отпуска, а другие требуют долгосрочного участия. В большинстве случаев необходимо оплатить дорогу и визу, а питание и проживание, как правило, бесплатны.
Можно выбрать программу в соответствии со своими интересами, например участвовать в разработке экологических троп на озере Байкал или заниматься сбором винограда на французской ферме. Свой вариант ищите по ссылкам:
- Все волонтерские программы России можно найти на портале единой информационной системы «Добровольцы России».
- На ресурсе Help Exchange люди из разных уголков земного шара предлагают туристам бесплатное проживание и еду в обмен на помощь по хозяйству, работу на ферме и другие виды услуг.
- WWOOF — это международная организация (более чем в 70 странах) органических ферм, садов, куда может приехать любой желающий, чтобы поработать взамен на проживание и питание.
7. Куда лучше не планировать поездку летом
Во многих странах туристический сезон не совпадает с сезоном отпусков, поэтому лучше воздержаться от путешествия туда летом. Например, не стоит летом ехать в Объединенные Арабские Эмираты или Египет из-за жары, в Таиланд или на Мальдивы — из-за сезона дождей.
Еще больше мест, поездку в которые не стоит планировать на лето, ищите на AdMe.ru:
8. Путешествовать вдвоем: 6 проблем, с которыми вы можете столкнуться
Первый совместный отпуск выявляет слабые места в отношениях влюбленных не хуже первого совместного ремонта. Вы можете столкнуться со следующими трудностями:
1. Погрязнуть в выяснениях отношений, устав от дороги. Чтобы такого не произошло, лучше сосредоточиться на предвкушении отдыха с любимым человеком, а не на раздражающих мелочах.
2. Вам могут нравиться разные мероприятия. Кому-то нравятся шумные фестивали с большими толпами людей, а кому-то уединенный отдых на природе. Важно во всем искать компромисс и еще на этапе планирования поездки обсудить ожидания относительно того, что вы оба хотите увидеть и сделать в путешествии.
3. Вы можете понять, что не подходите друг другу или увидеть в партнере какие-то черты, которых не замечали раньше. Но, может, это и к лучшему? Надо увидеть «истинное лицо» будущего спутника жизни, прежде чем связать с ним судьбу.
5. Вы будете проводить слишком много времени вместе, и переход от свиданий к пребыванию рядом 24/7 может стать стрессом. Старайтесь не становиться в отпуске сиамскими близнецами: если вы хотите провести какое-то время отдельно друг от друга, то не отказывайте себе в этом.
Еще больше о возможных подводных камнях первого совместного путешествия и о том, как их обойти, читайте на AdMe.ru:
9. Путешествовать с ребенком: что надо предусмотреть
Радость родительства не должна лишать пару возможности познавать этот мир. Путешествие с ребенком должно быть хорошо спланировано и организовано, и тогда оно пройдет так же легко и интересно, как раньше. Вот что важно предусмотреть:
- В дороге: как в автопутешествии, так и в путешествии на самолете или поездом вам необходимо позаботиться о том, чтобы ребенку было чем заняться: заранее приготовьте раскраски и карандаши, любимые книжки и игрушки малыша. У вас обязательно должна быть сменная одежда, вода и еда для ребенка.
- На месте: выбирая между проживанием в отеле или апартаментах, лучше остановиться в последних. У маленьких деток особый рацион, и лучше готовить пищу самим, чтобы не было проблем с питанием ребенка. Ведь в ресторанах вам могут предложить непривычную для малыша национальную кухню или еду со специями.
- Позаботьтесь о том, чтобы в аптечке было все необходимое, а также о наличии медицинской страховки. Список необходимых медикаментов для путешествия с ребенком можно найти, например, здесь.
- Акклиматизация. Учтите возможность негативного влияния смены климата на детский организм и старайтесь, пока ребенок маленький, не путешествовать с ним в регионы с кардинально отличающимся климатом.
- Багаж. Просто надо понимать, что размер багажа в этом случае может быть внушительным и включать даже детскую коляску, горшок, принадлежности для кормления и приличный запас сменной одежды. Однако все это необходимо, чтобы путешествие с малышом было комфортным, а вы могли позаботиться о нем в любой ситуации.
Еще больше о том, как подготовиться к путешествию с ребенком, читайте в статьях AdMe.ru:
10. Вещи, которые непременно нужно сделать в новом для вас городе
9 вещей, которые нужно сделать, чтобы узнать настоящую жизнь нового для вас города:
1. Обязательно сходите на местный рынок. На рынке можно увидеть то, чем богат этот регион, найти уникальные вещи или продукты питания, почувствовать, чем живет город и его население.
2. Поужинайте в ресторане. Заранее узнайте, где лучшие места для знакомства с кухней региона. Рекомендации опытных туристов в интернете помогут найти качественную еду и интересные заведения. Не бойтесь рисковать и пробовать неизвестную вам национальную кухню.
3. Загляните в антикварный магазин. Это практически музей, но здесь еще больше самобытных вещиц и неожиданных находок. А продавец антиквариата знает не меньше интересных историй, чем экскурсовод. И в этих легендах есть частица души и культуры народа.
4. Познакомьтесь с местной музыкой. Небольшой концерт местной группы станет интересным опытом и поможет проникнуться настоящей культурой города. И совсем неважно, где это произойдет: на главной площади города, в парке или концертном зале.
5. Найдите лучший вид на город. Заранее узнайте, где лучшее место, чтобы полюбоваться городской панорамой. Существуют прекрасные и при этом бесплатные смотровые площадки, чтобы полюбоваться видом на город с высоты птичьего полета и сделать впечатляющие фотографии.
6. Погуляйте в парке. Парк — идеальное место, чтобы насладиться природой в центре города и понаблюдать за тем, как отдыхают местные жители.
7. Совершите пешую экскурсию. Самостоятельная пешая прогулка по городу может подарить множество ярких впечатлений. Быть частью городской суеты, изучать пейзажи — отличный способ познакомиться с новым местом.
8. Поезжайте в пригород. Это лучший способ увидеть настоящее лицо города или страны, жизнь местных жителей, подышать свежим воздухом. В провинциях тоже есть очень красивые районы со своим уникальным колоритом и историей.
9. Посидите в кофейне на центральной площади. Сидеть на центральной площади и неспешно пить кофе, любуясь жизнью города, слушать колокольный перезвон местной ратуши — одно из огромных удовольствий в каждом путешествии.
Фото на превью bloodua/ depositphotos