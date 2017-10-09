10 безлюдных пляжей, о которых молчат путеводители

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пляжи популярных курортов зачастую напоминают поля сражений за квадратные метры песка. А ведь иногда так хочется, чтобы только ты, шум прибоя и закат. AdMe.ru собрал 10 необычных пляжей не только для любителей поваляться в шезлонгах, но и для путешественников, которые ценят труднодоступные места и уникальные природные явления.

1. Шелл-бич, Австралия

Этот пляж протяженностью 60 км расположен в заливе Шарк-бей (Shark Bay) и полностью усеян ракушками. Соленая вода способствует размножению моллюсков, раковины которых образовали слой глубиной в 10 метров! Кажется, что сувениров с этого пляжа можно набрать полные карманы, но собирать ракушки здесь запрещено, так как залив входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2. Розовый пляж, Багамы

На пляже с розовым песком (Pink Sands Beach) можно потерять чувство реальности не только от сказочной атмосферы, но и от отсутствия множества туристов. Идеальное место, чтобы уединиться и помечтать. Прибой выносит на берег частички кораллов и фораминиферов — одноклеточных организмов, раковины которых имеют желтовато-красный цвет. Поэтому песок приобретает розовый оттенок, любоваться которым можно бесконечно.

3. Каменный пляж, Канада

Пройдя через кедровый лес на острове Ванкувер, можно выйти не только к галечному пляжу Sandcut Beach, но и к небольшому скалистому водопаду.

4. Берег скелетов, Намибия

«Врата ада» — так называют моряки это мистическое место в Намибии. Песчаный берег с выброшенными обломками кораблей и скелетами китов впечатляет даже искушенных путешественников. Многочисленные кораблекрушения объясняются густыми туманами и непостоянными атлантическими течениями. Толп туристов здесь не встретить, но порцию мурашек можно получить точно.

5. Остров Ко Аданг, Таиланд

Этот остров расположен вдали от популярных курортов Таиланда и примечателен горами, покрытыми тропическими лесами, множеством морских зеленых черепах и возможностями для дайвинга.

6. Белый пляж Хайамс, Австралия

Мелкозернистый песок этого пляжа занесен в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый белый в мире. Пейзаж в прямом смысле ослепительный. Рекомендуется носить солнечные очки, чтобы отражающие свойства песка не повредили глаза. В расположенной неподалеку деревушке живет всего 70 человек, и туристов тоже немного, так что можно позагорать в спокойной обстановке.

7. Прайя-ду-Санчо, Бразилия

Пляж расположен на архипелаге Фернанду-ди-Норонья, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе благодаря большой популяции дельфинов, которые обитают в изумрудных водах. Здесь введено ограничение потока туристов, поэтому природа райского уголка остается нетронутой.

8. Пойнт Рейес, Калифорния

Этот дикий пляж находится на территории Национального заповедника на мысе Пойнт Рейес, поэтому здесь запрещено использование транспорта. Так что до пляжа отважным путешественникам приходится добираться пешком несколько километров. Наградой за проделанный путь будут загадочные утренние туманы, сказочные закаты и умиротворение на берегу океана, в котором лишь изредка можно заметить серферов.

9. Папаколеа, Гавайи

Выразительный зеленый цвет пляжу придает хризолит — минерал вулканического происхождения, который используется в ювелирном деле. Чтобы позагорать на этом пляже, требуется специальное разрешение и денежный взнос. Выносить «драгоценный» песок запрещено, зато можно отдохнуть в тишине и уединении.

10. Черный пляж, Исландия

Позагорать на пляже Рейнисфьяра (Reynisfjara) не получится из-за туманов, дождей, ветров и буйных волн, свирепствующих весь год, однако посетить его стоит хотя бы потому, что это одно из красивейших мест на Земле. Лава из вулкана неподалеку стекала в воду, остывала там, а затем волны дробили застывшие массы на мелкий гравий, который прибивался со временем к берегу и «окрашивал» его в черный цвет.