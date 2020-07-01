10 параметров, по которым сотрудники таможни скрытно оценивают вас в аэропорту

Сотрудники таможни аэропорта чувствуют себя на посту детективами. Еще бы: им нужно следить за мимикой, жестами, поведением, настроением и речью пассажиров. Причем делать это так быстро и точно, чтобы в толпе без труда узнать нарушителя. Процесс такого психологического тестирования, или экспресс-диагностика, длится не больше 2-3 минут.

Мы в AdMe.ru узнали, на что обращают внимание сотрудники таможни и какое поведение пассажиров насторожит их.

1. Пассажир постоянно трогает сумку

Если человек несколько раз закрывает и открывает сумку или рюкзак, не достав оттуда всех вещей, то у сотрудников возникает резонный вопрос: зачем он так суетится? Может быть, боится летать или опоздать на рейс, а может, опасается излишнего внимания, сам к себе его и привлекая. Также к жестам, демонстрирующим излишнюю нервозность, относятся постукивание пальцами или ногой, перебирание четок, ключей. И для службы безопасности это сигнал.

2. Часто моргает и зевает

Помимо обычной тревоги перед полетом, такие непреднамеренные действия, как моргание, покашливание и зевание, могут выдать того, кто пытается ввести службу безопасности в заблуждение. Самое пристальное внимание таможенников приковано к тому, о чем вы сигнализируете своим телом. Дело в том, что человек передает свои намерения так: 7 % — при помощи слов, 38 % — вокально, тоном голоса, скоростью речи, а целых 55 % — невербальными сигналами. Получается, что тело говорит за вас больше, чем язык. И происходит это без вашего согласия — подсознательно.

3. Пассажир часто потирает ладони

Такой, казалось бы, обычный жест — повод напрячься для службы безопасности. В аэропорту организм находится в состоянии повышенной готовности: мобилизуется, ускоряет метаболизм и потоотделение. Ладони могут вспотеть у многих, а особенно у нарушителей, ведь если человек хочет обмануть, то он испытывает стыд, страх, чувство вины. Потому именно этот жест рассматривают в контексте ситуации в целом. Среди тех, кто просто вытирает ладошки, предвкушая турбулентность, есть и те, кто хочет быстрее проскочить процедуру контроля и избежать нежелательного внимания.

4. Скрещивает руки и ноги

Это свидетельствует о стремлении отгородиться от нежелательного внимания. Кисти рук, скрепленные в замок, говорят о том, что общение нежелательно, человек как бы держится сам за себя, ищет поддержки. Жесты-барьеры всегда рассматриваются как подозрительные. Так же, кстати, как и агрессивные — вроде сжимания кисти в кулак или взгляда исподлобья.

5. Плотно сомкнул губы и хмурится

Мимика меняется за секунды, и злость или страх могут отразиться на лице и тут же исчезнуть — человек успевает взять эмоции под контроль. А еще выражение одной и той же эмоции у людей разных культур может отличаться. К примеру, японцы, почувствовав отвращение, быстро улыбнутся, как бы извиняясь за то, что испытали. Славяне же будут еще долго держать эмоцию на лице. По этой причине считывать лица умеют лишь опытные профайлеры. Но вот плотно сомкнутые губы, асимметричная улыбка, больше похожая на оскал, взгляд исподлобья и вертикальные складки над переносицей — это признаки скрытой агрессии, их отличить довольно легко.

6. На голове у пассажира обилие заколок, браслетов и сложная прическа

Обилие невидимок и металлические браслеты и ожерелья будут раздражать металлоискатель, а заодно и таможенников. Что касается сложных причесок, то есть шанс, что сотрудники службы безопасности попросят распустить волосы, чтобы убедиться в том, что пассажир не пытается провезти что-то незаконное.

7. На пассажире длинная юбка или брюки карго

С юбками все просто — именно под свободной одеждой чаще всего пытаются пронести запрещенные предметы. Карго пугает обилием карманов, в которые либо что-то прячут, либо что-то там забывают, и оно начинает истошно пищать при прохождении металлоискателя.

8. Позднее прибытие на посадку и покупка билета за день до вылета

Покупка и обмен билета за пару суток до вылета определенно вызовет беспокойство у таможенников, причем не меньшее, чем билет в один конец. Чем обусловлена такая перемена планов? Будьте готовы ответить на этот вопрос. Дело в том, что очень часто меняют билеты и покупают их через третьих лиц пассажиры с преступными намерениями. Что касается опоздания на рейс, то этим приемом часто пользуются люди, которые пытаются провезти что-либо незаконное. Они уверены, что внимание у службы безопасности притупляется и удастся проскочить. Истерики из серии «я ведь опоздаю!» и просьбы ускорить процедуру досмотра также насторожат служителей порядка.

9. Резкость при ответе на простые вопросы

Вопросы о цели и месте визита задают не потому, что таможеннику скучно и ужасно интересно узнать о вас что-то новое. Расспросы нужны, чтобы посмотреть на ответную реакцию. Многие нарушители настолько взвинчены, что уже на начальном этапе готовы сдать себя с потрохами, разнервничавшись, ведь напряжение нарастает. Есть еще один признак обмана — лжецы не могут удержаться, чтобы не прикрыть рот рукой, как бы ловя себя на вранье и стремясь вернуть его обратно. Пассажир, которому скрывать нечего, ответит информативно и максимально спокойно, а лицо свое трогать не будет.

10. Несоответствие багажа

Во время сканирования сотрудники видят, что находится у вас в багаже. Некоторые предметы могут вызвать подозрение. В таком случае опрос начнется издалека — с целей и сроков визита. Так проверяют соответствие содержимого багажа длительности пребывания в стране и целям поездки. К примеру, человека, представившегося бизнесменом, могут попросить показать деловые бумаги с самой свежей датой.