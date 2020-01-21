10 вещей, которые надо знать о жизни немцев, если вы вдруг решите в кого-то из них влюбиться и завести детей

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Привет! Меня зовут Паша, и я несколько месяцев жил в Берлине, чтобы найти там свою вторую половинку. Я ходил на свидания и долго пытался понять, чего же не хватает немкам для счастья и чего они больше всего хотят от жизни и от отношений.

Я хочу поделиться с AdMe.ru секретами и откровениями из жизни обычных немцев, которые они скрывают даже от своих близких друзей.

1. Парням о хороших манерах в Германии лучше забыть

Флиртовать с немецкими девушками вам никто не позволит. Они сами могут к вам спокойно подойти и попросить ваш номер телефона, если вы им приглянулись, но без каких-то лишних взглядов или двусмысленных жестов. А вот открывать дверь перед немкой стоит с осторожностью. За такое неприемлемое поведение в Германии вы можете оказаться в суде, если девушка сочтет, что это неуместно в конкретной ситуации. Даже если в вашей стране это является проявлением галантности, немка может принять этот жест за демонстрацию того, что вы считаете ее слабой. Поэтому в Германии лучше не стараться быть чрезмерно заботливым. Тяжелее всего приходится немецким полицейским. Они в обязательном порядке ходят на курсы гендерной толерантности, где их учат правильно обращаться к людям и говорить с теми, кто может идентифицировать себя не просто как мужчину или женщину, а как-то иначе. Полицейским объясняют, что существует около 50 разных вариантов, как можно обратиться к тому или иному гражданину, чтобы не нарушить его права на самоидентификацию. На служителя закона в Германии также можно подать жалобу, если, к примеру, он назвал вас «дамой» и вас это задело.

2. У немцев не принято прилюдно выражать свои чувства

Если вы работаете в офисе и хотите обнять своего коллегу, подбодрить его, порадоваться успеху, то это будет воспринято как домогательство, и неважно, мужчина вы или женщина. А если вас в общественном транспорте кто-нибудь случайно заденет рюкзаком, то вы вправе обвинить его в домогательстве. Любое проявление чувств на людях здесь считается неприемлемым. Если, например, вы идете со своей девушкой в гости к друзьям на домашнюю вечеринку, то обниматься со своей второй половинкой, а уж тем более целоваться вам здесь никто не разрешит. Да, в Германии все стараются быть толерантными: мужчины здесь могут спокойно пить типично женские коктейли с зонтиками и фруктами, и про них никто ничего дурного не подумает. Но если вы просто похлопаете по плечу друга или подругу, слишком эмоционально обнимитесь на глазах у знакомых, то сплетни про ваши отношения распространятся по всему городу со скоростью света. Поэтому здесь лучше не проявлять никаких чувств на людях и ограничить телесные контакты рукопожатием.

3. Платить за себя немка никогда не разрешит, да еще и за парня своего заплатит

Даже будучи в отношениях, немцы предпочитают жить отдельно друг от друга и снимать собственное жилье. Например, в Берлине аренда хорошей квартиры начинается от € 700. Если девушка решит переехать к парню, она должна будет внести депозит за жилье (около € 1 000) и делить с ним арендную плату пополам. Предлагать мужчине полностью платить за съемное жилье, даже если он сам пригласил девушку пожить вместе с ним, считается в Германии неприличным. На первом свидании с обычной немецкой девушкой из тиндера вам не придется за нее платить. С большой долей вероятности она вас еще и угостит рождественским напитком или чем-то другим за свой счет. Конечно, только в том случае, если вы ей действительно понравились. Предлагать заплатить за нее и приходить с цветами на свидание не стоит: скорее всего, это будет воспринято немками негативно.

4. За что немки поставят вам дизлайки

Совершенно обычные и безобидные на первый взгляд фотографии немцами могут быть восприняты неоднозначно. Так, любые снимки, на которых вы или ваши родные запечатлены в аэропорту, а еще хуже — в самолете, нельзя публиковать в социальных сетях в Германии, если вы не хотите получить негативные комментарии. Здесь на самолетах летать стыдно, и никто из ваших подписчиков вас не лайкнет, если вы слишком часто путешествуете, так как своим поведением вы наносите вред окружающей среде.

5. Парня могут бросить, если он слишком любит мясо

Маркетологи ввели моду на «здоровые» и органические продукты, которые не вредят животным. Так, на простой пачке сыра в Германии обязательно будет стоять значок, сообщающий, что компания-производитель использует молоко только тех коров, которые свободно пасутся на лугах, а не содержатся в неволе. Естественно, такие продукты будут стоить дороже, но для немцев важно осознавать, что они вносят вклад в заботу об окружающей среде, даже когда просто покупают сыр. А если ваша девушка вдруг стала вегетарианкой, что в Германии сейчас модно, особенно среди молодежи, вам придется сделать нелегкий выбор между нежным стейком и любимой девушкой. Да, здесь вас могут бросить лишь потому, что вы тайно от своей подруги съели бургер с говядиной. Для немки это будет веским поводом, чтобы с вами расстаться.

6. Почему немкам важна социальная криоконсервация

Среди немок в возрасте от 18 до 28 лет сегодня популярна процедура криоконсервации половых клеток по социальным показаниям, поскольку все больше жительниц Германии решают отложить зачатие ребенка на тот момент, когда им будет уже за 40, чтобы сначала сконцентрироваться на построении карьеры и обретении финансовой стабильности.

7. Как немки зарабатывают на жизнь

Немки очень предприимчивые и находят разные дополнительные способы заработка. Например, снимают в Берлине 2-комнатную квартиру за € 700 в месяц и одну из комнат сдают на Airbnb за € 400 на 2 недели для путешественников. В летние месяцы таким способом можно легко покрыть стоимость аренды жилья, да еще и заработать немного. Со мной немцы поделились простым секретом, как получить максимальную оценку от путешественников с Airbnb за проживание: нужно всего лишь в день заезда гостей положить на кровать шоколадку, а также в ванной обязательно должны быть мыло и гель для душа, и тогда 5 звезд за гостеприимство вам обеспечено. Еще один способ — это медицинские исследования. Например, можно поучаствовать в исследовании по влиянию сна на вашу жизнь. Вам могут заплатить около € 300 за то, что вы в первую ночь будете просто спать в медицинском центре и по пробуждении пройдете анкетирование, а вот вторую ночь вам не дадут уснуть, а утром также попросят пройти тестирование. А если, к примеру, вы согласитесь участвовать в испытании новых медицинских препаратов, то вам могут платить более € 3 000 в неделю. Но чаще всего немецкие студенты просто идут сдавать кровь, и не из благих побуждений, а просто потому, что они получают бесплатную диагностику организма и еще около € 60 наличными. Совершенно нормально, когда немцы в школе на переменке могут пойти в ближайший магазин, купить большую пачку мороженого, а потом продавать его своим друзьям с небольшой наценкой. А еще можно ходить по гаражным распродажам и блошиным рынкам, скупая старые комиксы пачками за бесценок, находить раритетные издания и продавать их коллекционерам за сотни евро.

8. Немки очень доверчивы, когда речь идет о выгоде

Желание сэкономить заставляет немок с легкостью попадаться на уловки мошенников. Например, в Германии сейчас все чаще происходят ситуации, когда к вам домой приходит обаятельный молодой человек и предлагает невероятно выгодный тариф на услуги связи или домашний интернет. Посетитель может убедить вас, что это уникальная акция от известного бренда, — вам нужно лишь зарегистрироваться на специальном сайте или просто зайти на него, чтобы получить скидку или другое выгодное предложение. Как только вы заходите на сайт с вашего компьютера или телефона, мошенники получают доступ к вашей персональной информации, а потом продают ее третьим лицам. Скидку и выгодный тариф вы, естественно, не получаете.

9. Как немки решают бытовые проблемы

Если у вас протекают трубы, починить их в Германии самостоятельно вы не имеете права: вам обязательно нужно вызвать сантехника, иначе в случае потопа никакая страховка не поможет. Прибегать к услугам профессионалов для самой элементарной работы стоит сотни евро. Молодые немки очень находчивые и самостоятельные — им не нужна помощь со стороны мужчин, чтобы решить какие-то мелкие бытовые проблемы. Девушки из Германии легко придумывают разные хитроумные приспособления — к примеру, обматывают трубы туалетной бумагой, чтобы успеть заметить протечку до наступления катастрофы. А для устранения любых других мелких поломок в ход идет изолента и немецкая смекалка. Они никогда не будут долго просить мужчин прибить полку или наточить ножи на кухне, они прекрасно справятся с такими проблемами самостоятельно и без лишней помощи.

10. Почта Германии открыла мне одну особенность немок

Подарок без упаковки в Германии не считается подарком. Поэтому на почте можно увидеть, как посылки отправляют прямо в красивой упаковке и с яркими ленточками. И здесь абсолютно нормально, когда мужчины даже больше озабочены эффектным оформлением подарка, чем женщины. Немцы легко могут добавить в упаковку блестки, сушеные лепестки цветов, завязать все разноцветными лентами и отправить, например, своему лучшему другу, и это не будет воспринято неоднозначно. А вот девушки здесь своему парню могут легко переслать подарок и в простом картонном конверте, чтобы не показывать свой слишком романтический настрой.

Немцы соблюдают своеобразный этикет, когда ходят на почту. Например, существует негласное правило, согласно которому вы не можете сразу отправить более 5 посылок, чтобы не отнимать время у других людей, которые стоят в очереди. Если нужно отправить больше, лучше прийти еще раз позже или в другой день. А еще меня удивило, что почтовые отделения в Германии очень часто открывают владельцы небольших продуктовых магазинов, чтобы таким образом увеличить продажи в своих торговых точках, а также получить небольшой процент за прием и хранение посылок.

Бонус: 2 вещи, которые, скорее всего, можно найти только дома у немцев

Wasserkefir («водный кефир»), как его называют в Германии, или индийский морской рис, — это популярный среди немцев напиток, который имеет кисло-сладкий вкус и немного напоминает квас. Его употребляют в качестве альтернативы пробиотикам на основе молока. На немецкой кухне есть много полезных и не очень вещей. К примеру, яйцечистка: она позволяет сделать идеально круглое отверстие в вареном яйце, чтобы его было удобнее есть ложкой.