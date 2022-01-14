10 особенностей жизни в Перу, от которых шарики за ролики заходят, если вы не местный

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У многих людей Перу ассоциируется в первую очередь с высокими отрогами Анд, древним городом Мачу-Пикчу и белоснежными альпака. При этом путешественников, которые добираются до этой страны, обычно приводят в недоумение отнюдь не эти прославленные вещи. Некоторые бытовые особенности, которые кажутся перуанцам вполне привычными, для жителей других земель становятся настоящим открытием.

Мы в AdMe.ru задались целью выяснить, какие же местные привычки сложно понять не только туристам, но и людям, перебравшимся сюда на постоянное место жительства годы назад.

В Перу не принято вешать тяжелые предметы над кроватью и ставить громоздкие вещи на верхние полки

Перуанские жилища сильно различаются в зависимости от региона. В горах дома традиционно строят из камня, в джунглях — из дерева, а в городах — из кирпича или блоков.

Свои коррективы вносят и землетрясения. Страна находится в зоне печально известного Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Чаще всего это стихийное бедствие проходит практически незаметно. Но порой магнитуда толчков может быть более чем внушительной.

Поэтому при выборе будущего жилища его внимательно проверяют на соответствие всем государственным кодексам. В Перу не принято вешать зеркала над кроватью, потому что при подземных толчках они могут упасть и нанести кому-нибудь травму.

По той же причине над спальными местами, стульями и диванами не размещают тяжелые полки, громоздкие картины и прочие предметы. А в доме всегда держат фонарик, радио на батарейках, запас консервов, воды и необходимых медикаментов.

Выходя из дома, стараются захватить с собой туалетную бумагу

Перуанская культура туалетов — это особое дело. Из-за особенностей канализационной системы здесь категорически запрещено выкидывать туалетную бумагу в унитаз. Иначе засор обеспечен.

В большинстве общественных заведений найти бумагу сложно. Где-то устанавливают автоматы по продаже этого материала. Но чем дальше туалет находится от центра города, тем меньше шансов встретить этот предмет гигиены. Поэтому всем путешественникам рекомендуют носить рулон с собой.

Во многих туалетах у унитазов отсутствует привычное сиденье. Причина этого загадочного явления проста: купить стульчак отдельно от фаянсового основания практически невозможно. Если деталь ломается, то унитаз остается без этого элемента.

Некоторые дома не оборудованы водопроводом

Лима, столица Перу, — это один из самых густонаселенных городов Южной и Северной Америки. Хотя мегаполис находится на побережье Тихого океана, проблема с доступом населения к воде здесь стоит остро. Почти 1,5 млн жителей ограничены в получении этого ресурса.

В некоторых районах дома не подключены к городской системе водопровода. Необходимую жидкость сюда доставляют в специальных цистернах.

Неумолимое таяние ледников в Андах (а с 70-х годов прошлого века их площадь уменьшилась на 40 %) приводит к уменьшению водных ресурсов, а также к загрязнению источников металлами. Воду из-под крана в Перу пить не рекомендуют. Хотя использовать ее в бытовых нуждах можно.

Арендовать подходящее жилище в Перу несложно. Обычно апартаменты или дом ищут на специальных сайтах. Или просто бродят по приглянувшимся районам. Если недвижимость выставлена на продажу или сдается, на окнах вешают номер телефона.

В центре столицы квартира с 2 спальнями стоит порядка $ 1 000. В районах поскромнее можно найти жилище за $ 300–600. В самых дешевых вариантах порой не бывает горячей воды, интернета и других необходимых вещей. Кроме того, на плечи арендатора зачастую ложится не только оплата коммунальных услуг, но и текущий ремонт собственности. Все эти моменты стоит оговорить с хозяином заранее.

Если здание не подключено к водопроводу, организовать нормальный санузел в нем сложно. Поэтому в Перу сейчас очень популярны сухие туалеты. В них отходы разделяются, а жидкость для слива не используется.

Вежливость здесь превыше всего

Перуанцы очень дружелюбны и общительны, особенно в больших городах. Так что тут легко можно завязать непритязательную беседу даже с незнакомцем. Правда, стоит придерживаться некоторых правил.

К личному пространству относятся несколько иначе, чем мы привыкли. В процессе беседы человек может стать чересчур близко и даже прикоснуться к другому. Как бы это ни было некомфортно, отодвигаться ни в коем случае нельзя — это настоящее оскорбление для собеседника.

Если вечеринка назначена на 19:00, то раньше 19:30 никто гостей не ждет. Даже на свадьбу приглашенные могут опоздать, заходя в церковь уже после начала церемонии. А вот на праздничный ужин или деловую встречу стоит явиться вовремя.

Перуанцы очень не любят отказывать человеку в просьбе или помощи. Поэтому вполне могут согласиться на встречу, а потом не прийти на нее без всякого предупреждения. Или подсказать неверное направление.

Очереди здесь отсутствуют как таковые. Их можно обнаружить разве что в банке.

При встрече даже с незнакомыми людьми, например с официантами или таксистами, обязательно следует здороваться. И прощаться при расставании. Поцелуй в щеку вполне приличный жест. Только всегда стоит наклоняться влево, дабы избежать неловкого столкновения лбами.

Вопросы, которые у нас принято относить к категории личных, такие как семейное положение или наличие детей, здесь обсуждают при первой встрече. Не стоит на это обижаться.

Перуанцы очень серьезно относятся к внешнему виду

Жители Перу предпочитают следовать довольно строгому дресс-коду. На работе до сих пор появляются в галстуках и деловых костюмах.

Футболки, шорты и шлепки — подходящий наряд только для пляжной вечеринки. Приходить в гости в таком виде не следует.

Перед тем как явиться на свадьбу или другое торжественное мероприятие, стоит уточнить у хозяев приемлемую форму одежды. В ином случае можно ненароком обидеть присутствующих. Например, нарядившись слишком пышно или, наоборот, излишне скромно.

Кондукторы в автобусах не только берут плату за проезд

В столице Перу самый популярный вид общественного транспорта — это автобусы. Путешествие на них может стать настоящим испытанием для нервной системы неподготовленных людей.

Маршрутов здесь великое множество, и обслуживают их большие машины, средние и микроавтобусы. Последние славятся своей резвостью и лихостью на трассе. Основные улицы и проспекты, которые проезжает транспортное средство, обычно написаны на боку автомобиля. А номер состоит из целого сочетания букв и цифр.

Пока автобус следует по улице, кондуктор, стоящий в дверях, зазывает пассажиров. Он же может подсказать путешественникам точный маршрут. Билет покупается у него. Желательно расплачиваться мелкими купюрами, без сдачи.

Раньше автобусы останавливались по требованию. Пассажиру стоило достаточно громко выкрикнуть, что он желает сойти в конкретном месте. Теперь этот прием работает не везде.

Транспортные парки до сих пор в основном состоят из старых и не слишком-то удобных машин.

Для оплаты в Перу предпочитают наличные

Во многих перуанских заведениях к оплате принимается не только местная валюта, но и доллары. При этом к иностранным купюрам предъявляют некоторые требования: никаких заломов, потертостей, помятостей или надрывов. В ином случае деньги просто не возьмут.

Другая распространенная проблема — это хождение поддельных банкнот. С нею обычно сталкиваются туристы или люди, которые недавно переехали в Перу. Настоящие купюры легко определить на ощупь — их делают из хлопка. Водяные знаки и серийный номер должны быть четко видны, а цвет меняться, когда бумагу крутят в руках.

Расплатиться за услуги можно и наличными, и банковской картой. Но предпочтение отдают первому способу. С собой лучше всегда носить мелочь, так как далеко не в каждом заведении можно разменять крупную купюру.

Чтобы водить машину по местным дорогам, нужно обладать железными нервами

Перемещение по дорогам здесь особый вид искусства. Крупные города страдают от пробок, а в глубинке качество дорожного полотна порой оставляет желать лучшего.

В столице страны жителям порой приходится вставать засветло, чтобы добраться на работу вовремя. В ином случае можно застрять в настоящем транспортном коллапсе.

Поворотниками пользуются далеко не все. Если кто-то планирует перестроиться, он обычно указывает направление, высунув руку в окно.

За рулем необходимо соблюдать спокойствие и выдержку. Большинство водителей независимо от пола и возраста обожают играть в догонялки и изо всех сил стараются проскользнуть вперед во всех ситуациях.

И автовладельцам, и пешеходам советуют быть аккуратными, когда сигнал светофора начинает мигать. Это воспринимается как призыв увеличить скорость, а не замедлиться.

Концепцию одностороннего движения обычно просто игнорируют. Если человек живет на этой улице, он не будет накручивать круги по району, чтобы следовать указаниям дорожных знаков.

У перуанцев есть своя любимая разновидность колы

Любимый национальный напиток — это Inca Kola. У лимонада вкус жевательной резинки, и пьют его все, от мала до велика, что не слишком радует местных стоматологов. Приезжим советуют не отзываться дурно о местной коле: это может сильно обидеть перуанцев.

Страна славится разнообразной и интересной кухней. Причем далеко не все блюда здесь острые. А вот соус ажи — это действительно слезовышибательная вещь, его стоит добавлять в еду с осторожностью.

Самое известное яство, севиче, может быть как закуской, так и основным блюдом. Это кусочки сырой рыбы, вымоченные в лимонном соусе. Севиче лучше лакомиться в проверенных ресторанах, так как маринад не убивает все бактерии.

Продукты стоят недорого. 1 кг свежих креветок обойдется примерно в $ 10. Счет за обед в уличной кафешке составит $ 3, а поужинать в приличном ресторане на сумму, превышающую $ 50, будет непростой задачей.

Питаться в уличных заведениях вполне безопасно. Главное — по возможности избегать соусов на основе майонеза, так как они могут испортиться.

Перуанцы гордятся своими кулинарными традициями. Поэтому найти рестораны, специализирующиеся на западной кухне, сложно. Здесь есть несколько международных сетей, таких как Pizza Hut и KFC. Но особой популярностью они не пользуются.

В некоторых гостиницах проще найти баллон с кислородом, чем фен или будильник

В Перу существует своеобразная система разделения гостиниц на различные типы. Отелями обычно называются дорогие и фешенебельные заведения. Некоторые из них входят в международные сети. Более простые и частные пансионы именуют хосталами. Не стоит путать их с привычными хостелами.

Бюджетные варианты предлагают довольно высокий уровень сервиса. К тому же хозяева таких местечек стараются сделать все возможное, чтобы гости остались довольны пребыванием в их гостинице.

Дорогие отели порой добавляют в общий счет не только дополнительную плату за обслуживание в 10 %, но еще и специальный налог, составляющий 19 % от стоимости. И последний люди, проживающие за пределами Перу, платить не обязаны.

В некоторых гостиничных номерах в Перу обязательно оставляют кислородные баллоны для гостей. Они нужны для того, чтобы бороться с высокогорной болезнью. Такие дополнения можно найти в отелях Куско. А вот будильник или фен — это роскошь, которая есть далеко не в каждом заведении.

А с какими бытовыми особенностями жизни в Перу вам было бы сложно примириться?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.