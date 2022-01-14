10 особенностей жизни в Перу, от которых шарики за ролики заходят, если вы не местный
У многих людей Перу ассоциируется в первую очередь с высокими отрогами Анд, древним городом Мачу-Пикчу и белоснежными альпака. При этом путешественников, которые добираются до этой страны, обычно приводят в недоумение отнюдь не эти прославленные вещи. Некоторые бытовые особенности, которые кажутся перуанцам вполне привычными, для жителей других земель становятся настоящим открытием.
Мы в AdMe.ru задались целью выяснить, какие же местные привычки сложно понять не только туристам, но и людям, перебравшимся сюда на постоянное место жительства годы назад.
В Перу не принято вешать тяжелые предметы над кроватью и ставить громоздкие вещи на верхние полки
- Перуанские жилища сильно различаются в зависимости от региона. В горах дома традиционно строят из камня, в джунглях — из дерева, а в городах — из кирпича или блоков.
- Свои коррективы вносят и землетрясения. Страна находится в зоне печально известного Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Чаще всего это стихийное бедствие проходит практически незаметно. Но порой магнитуда толчков может быть более чем внушительной.
- Поэтому при выборе будущего жилища его внимательно проверяют на соответствие всем государственным кодексам. В Перу не принято вешать зеркала над кроватью, потому что при подземных толчках они могут упасть и нанести кому-нибудь травму.
- По той же причине над спальными местами, стульями и диванами не размещают тяжелые полки, громоздкие картины и прочие предметы. А в доме всегда держат фонарик, радио на батарейках, запас консервов, воды и необходимых медикаментов.
Выходя из дома, стараются захватить с собой туалетную бумагу
- Перуанская культура туалетов — это особое дело. Из-за особенностей канализационной системы здесь категорически запрещено выкидывать туалетную бумагу в унитаз. Иначе засор обеспечен.
- В большинстве общественных заведений найти бумагу сложно. Где-то устанавливают автоматы по продаже этого материала. Но чем дальше туалет находится от центра города, тем меньше шансов встретить этот предмет гигиены. Поэтому всем путешественникам рекомендуют носить рулон с собой.
- Во многих туалетах у унитазов отсутствует привычное сиденье. Причина этого загадочного явления проста: купить стульчак отдельно от фаянсового основания практически невозможно. Если деталь ломается, то унитаз остается без этого элемента.
Некоторые дома не оборудованы водопроводом
- Лима, столица Перу, — это один из самых густонаселенных городов Южной и Северной Америки. Хотя мегаполис находится на побережье Тихого океана, проблема с доступом населения к воде здесь стоит остро. Почти 1,5 млн жителей ограничены в получении этого ресурса.
- В некоторых районах дома не подключены к городской системе водопровода. Необходимую жидкость сюда доставляют в специальных цистернах.
- Неумолимое таяние ледников в Андах (а с 70-х годов прошлого века их площадь уменьшилась на 40 %) приводит к уменьшению водных ресурсов, а также к загрязнению источников металлами. Воду из-под крана в Перу пить не рекомендуют. Хотя использовать ее в бытовых нуждах можно.
- Арендовать подходящее жилище в Перу несложно. Обычно апартаменты или дом ищут на специальных сайтах. Или просто бродят по приглянувшимся районам. Если недвижимость выставлена на продажу или сдается, на окнах вешают номер телефона.
- В центре столицы квартира с 2 спальнями стоит порядка $ 1 000. В районах поскромнее можно найти жилище за $ 300–600. В самых дешевых вариантах порой не бывает горячей воды, интернета и других необходимых вещей. Кроме того, на плечи арендатора зачастую ложится не только оплата коммунальных услуг, но и текущий ремонт собственности. Все эти моменты стоит оговорить с хозяином заранее.
- Если здание не подключено к водопроводу, организовать нормальный санузел в нем сложно. Поэтому в Перу сейчас очень популярны сухие туалеты. В них отходы разделяются, а жидкость для слива не используется.
Вежливость здесь превыше всего
- Перуанцы очень дружелюбны и общительны, особенно в больших городах. Так что тут легко можно завязать непритязательную беседу даже с незнакомцем. Правда, стоит придерживаться некоторых правил.
- К личному пространству относятся несколько иначе, чем мы привыкли. В процессе беседы человек может стать чересчур близко и даже прикоснуться к другому. Как бы это ни было некомфортно, отодвигаться ни в коем случае нельзя — это настоящее оскорбление для собеседника.
- Если вечеринка назначена на 19:00, то раньше 19:30 никто гостей не ждет. Даже на свадьбу приглашенные могут опоздать, заходя в церковь уже после начала церемонии. А вот на праздничный ужин или деловую встречу стоит явиться вовремя.
- Перуанцы очень не любят отказывать человеку в просьбе или помощи. Поэтому вполне могут согласиться на встречу, а потом не прийти на нее без всякого предупреждения. Или подсказать неверное направление.
- Очереди здесь отсутствуют как таковые. Их можно обнаружить разве что в банке.
- При встрече даже с незнакомыми людьми, например с официантами или таксистами, обязательно следует здороваться. И прощаться при расставании. Поцелуй в щеку вполне приличный жест. Только всегда стоит наклоняться влево, дабы избежать неловкого столкновения лбами.
- Вопросы, которые у нас принято относить к категории личных, такие как семейное положение или наличие детей, здесь обсуждают при первой встрече. Не стоит на это обижаться.
Перуанцы очень серьезно относятся к внешнему виду
- Жители Перу предпочитают следовать довольно строгому дресс-коду. На работе до сих пор появляются в галстуках и деловых костюмах.
- Футболки, шорты и шлепки — подходящий наряд только для пляжной вечеринки. Приходить в гости в таком виде не следует.
- Перед тем как явиться на свадьбу или другое торжественное мероприятие, стоит уточнить у хозяев приемлемую форму одежды. В ином случае можно ненароком обидеть присутствующих. Например, нарядившись слишком пышно или, наоборот, излишне скромно.
Кондукторы в автобусах не только берут плату за проезд
- В столице Перу самый популярный вид общественного транспорта — это автобусы. Путешествие на них может стать настоящим испытанием для нервной системы неподготовленных людей.
- Маршрутов здесь великое множество, и обслуживают их большие машины, средние и микроавтобусы. Последние славятся своей резвостью и лихостью на трассе. Основные улицы и проспекты, которые проезжает транспортное средство, обычно написаны на боку автомобиля. А номер состоит из целого сочетания букв и цифр.
- Пока автобус следует по улице, кондуктор, стоящий в дверях, зазывает пассажиров. Он же может подсказать путешественникам точный маршрут. Билет покупается у него. Желательно расплачиваться мелкими купюрами, без сдачи.
- Раньше автобусы останавливались по требованию. Пассажиру стоило достаточно громко выкрикнуть, что он желает сойти в конкретном месте. Теперь этот прием работает не везде.
- Транспортные парки до сих пор в основном состоят из старых и не слишком-то удобных машин.
Для оплаты в Перу предпочитают наличные
- Во многих перуанских заведениях к оплате принимается не только местная валюта, но и доллары. При этом к иностранным купюрам предъявляют некоторые требования: никаких заломов, потертостей, помятостей или надрывов. В ином случае деньги просто не возьмут.
- Другая распространенная проблема — это хождение поддельных банкнот. С нею обычно сталкиваются туристы или люди, которые недавно переехали в Перу. Настоящие купюры легко определить на ощупь — их делают из хлопка. Водяные знаки и серийный номер должны быть четко видны, а цвет меняться, когда бумагу крутят в руках.
- Расплатиться за услуги можно и наличными, и банковской картой. Но предпочтение отдают первому способу. С собой лучше всегда носить мелочь, так как далеко не в каждом заведении можно разменять крупную купюру.
Чтобы водить машину по местным дорогам, нужно обладать железными нервами
- Перемещение по дорогам здесь особый вид искусства. Крупные города страдают от пробок, а в глубинке качество дорожного полотна порой оставляет желать лучшего.
- В столице страны жителям порой приходится вставать засветло, чтобы добраться на работу вовремя. В ином случае можно застрять в настоящем транспортном коллапсе.
- Поворотниками пользуются далеко не все. Если кто-то планирует перестроиться, он обычно указывает направление, высунув руку в окно.
- За рулем необходимо соблюдать спокойствие и выдержку. Большинство водителей независимо от пола и возраста обожают играть в догонялки и изо всех сил стараются проскользнуть вперед во всех ситуациях.
- И автовладельцам, и пешеходам советуют быть аккуратными, когда сигнал светофора начинает мигать. Это воспринимается как призыв увеличить скорость, а не замедлиться.
- Концепцию одностороннего движения обычно просто игнорируют. Если человек живет на этой улице, он не будет накручивать круги по району, чтобы следовать указаниям дорожных знаков.
У перуанцев есть своя любимая разновидность колы
- Любимый национальный напиток — это Inca Kola. У лимонада вкус жевательной резинки, и пьют его все, от мала до велика, что не слишком радует местных стоматологов. Приезжим советуют не отзываться дурно о местной коле: это может сильно обидеть перуанцев.
- Страна славится разнообразной и интересной кухней. Причем далеко не все блюда здесь острые. А вот соус ажи — это действительно слезовышибательная вещь, его стоит добавлять в еду с осторожностью.
- Самое известное яство, севиче, может быть как закуской, так и основным блюдом. Это кусочки сырой рыбы, вымоченные в лимонном соусе. Севиче лучше лакомиться в проверенных ресторанах, так как маринад не убивает все бактерии.
- Продукты стоят недорого. 1 кг свежих креветок обойдется примерно в $ 10. Счет за обед в уличной кафешке составит $ 3, а поужинать в приличном ресторане на сумму, превышающую $ 50, будет непростой задачей.
- Питаться в уличных заведениях вполне безопасно. Главное — по возможности избегать соусов на основе майонеза, так как они могут испортиться.
- Перуанцы гордятся своими кулинарными традициями. Поэтому найти рестораны, специализирующиеся на западной кухне, сложно. Здесь есть несколько международных сетей, таких как Pizza Hut и KFC. Но особой популярностью они не пользуются.
В некоторых гостиницах проще найти баллон с кислородом, чем фен или будильник
- В Перу существует своеобразная система разделения гостиниц на различные типы. Отелями обычно называются дорогие и фешенебельные заведения. Некоторые из них входят в международные сети. Более простые и частные пансионы именуют хосталами. Не стоит путать их с привычными хостелами.
- Бюджетные варианты предлагают довольно высокий уровень сервиса. К тому же хозяева таких местечек стараются сделать все возможное, чтобы гости остались довольны пребыванием в их гостинице.
- Дорогие отели порой добавляют в общий счет не только дополнительную плату за обслуживание в 10 %, но еще и специальный налог, составляющий 19 % от стоимости. И последний люди, проживающие за пределами Перу, платить не обязаны.
- В некоторых гостиничных номерах в Перу обязательно оставляют кислородные баллоны для гостей. Они нужны для того, чтобы бороться с высокогорной болезнью. Такие дополнения можно найти в отелях Куско. А вот будильник или фен — это роскошь, которая есть далеко не в каждом заведении.
А с какими бытовыми особенностями жизни в Перу вам было бы сложно примириться?
Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью AlexelA / Shutterstock, SuSanA Secretariat / Flickr
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