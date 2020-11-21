10+ особенностей жизни в Люксембурге, которые могут вогнать туриста в легкий ступор

Сегодня мы отправимся в самую большую страну из всех карликовых государств мира, где кассиры в продуктовом магазине могут легко говорить с вами на 5 языках, пенсионеры живут во дворце, а домашние животные имеют практически равные права со своими хозяевами. Каждое утро население Люксембурга увеличивается на треть, когда за высокой зарплатой сюда приезжают жители соседних Германии, Франции и Бельгии. А местные жители, в свою очередь, пересекают границу, чтобы купить дешевых немецких овощей и фруктов или устроить шопинг в IKEA.

Мы в AdMe.ru прогулялись по узким старинным улочкам великого герцогства, чтобы больше узнать о местной жизни.

1. Домашние животные не должны скучать

Соседи могут вызвать полицию, если увидят, что вашей собаке грустно дома одной, пока вы на работе. По местным законам, любое домашнее животное имеет чувства, которые нужно учитывать. Поэтому если вы каждый день сидите на работе допоздна, а ваш питомец скучает да еще и скулит, то вам не разрешат держать четвероногого друга дома без присмотра.

2. В 1-й класс — во 2-й раз

Здесь ученики снова идут в 1-й класс, когда им исполняется 18 лет. Дело в том, что в обычной люксембургской школе учатся 13 лет. С 1-го по 6-й класс — в начальной школе, а вот в старшей школе классы считаются в обратном порядке — с 7-го по 1-й.

3. Женщины охраняют главу государства

Люксембург — одна из немногих стран мира, где в почетном карауле перед дворцом герцога можно увидеть девушек, хотя в армии здесь служат всего 20 женщин, а общая численность военнослужащих не превышает 700 человек.

4. Бесплатный транспорт для всех

В начале 2020 года в Люксембурге была отменена плата за проезд в автобусах, трамваях и поездах для местного населения и туристов.

5. Забота о люксембуржцах в любой точке мира

Если вы являетесь гражданином Люксембурга и вам срочно понадобилась медицинская помощь в любой точке мира, то за вами отправят самолет и доставят на родину для лечения. Это позволяет сделать страховка, стоимость которой составляет всего € 65 в год.

6. Местные пенсионеры предпочитают жить во дворце

Знаменитый филантроп Жан-Пьер Пескатор в 1853 году пожертвовал 0,5 млн франков, чтобы в Люксембурге построили дом для престарелых, который выглядит как роскошный дворец. Стоимость проживания здесь начинается от € 3 000 в месяц, в то время как размер средней пенсии в герцогстве составляет около € 4 000.

7. Никаких высоких заборов между соседями и тишина

Кусты или деревья на границе между участками не могут быть выше 2 м, чтобы было легче наблюдать за соседями. А если кто-то вдруг захочет подстричь лужайку перед домом в воскресенье, то ждите в гости полицию и штраф в € 250. Шуметь в выходной здесь строго запрещено.

8. Лестницы-лифты для новых постояльцев

Большинство домов в Люксембурге малоэтажные и не оборудованы лифтами, поэтому во время переезда местные жители пользуются услугами таких автоматических подъемников.

9. Лето с музыкой

С мая по июнь в столице государства устанавливается несколько площадок в разных частях города, где любой желающий может показать свои музыкальные способности. При этом каждое пианино еще и расписывается знаменитыми люксембургскими художниками, превращая инструмент в арт-объект.

10. Страна полиглотов

Люксембург является единственным государством ЕС, где более половины жителей может говорить на 3 или более языках. Ведь в стране 3 официальных языка: люксембургский, французский и немецкий. Детей с младшего школьного возраста учат всем 3, а в старшей школе они еще могут изучать дополнительный иностранный язык, чаще всего английский.

11. Доступные мишленовские рестораны

Если вы захотите посетить Люксембург, то приехать стоит в «Рестодни», когда самые дорогие и изысканные рестораны герцогства снижают цены, чтобы у всех была возможность хотя бы раз в жизни посетить настоящий мишленовский ресторан. Цена на обеды в такие дни будет около € 25, а ужин из 3 блюд обойдется в € 30.