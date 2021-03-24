10 особенностей жизни в курортном городке, из-за которых вы быстро передумаете переезжать к морю

Пожалуй, многие из нас после очередной суровой зимы начинают мечтать о переезде в теплые края. При этом нам обычно представляется небольшая комфортная вилла где-то на морском побережье. И действительно, что может быть лучше: просыпаешься под шум волн, прогуливаешься по набережной, ешь свежие фрукты и не тратишься на покупку теплых вещей. Вот только реальность обычно оказывается гораздо суровее.

Мы в AdMe.ru тоже устали мерзнуть с октября по март. Но от того, чтобы собрать вещи и навсегда уехать на курорт, нас останавливает целый ряд моментов.

1. Сильная влажность и ее неприятные последствия

Влажный морской климат в большинстве приморских городов не позволит вам просто так высушить мокрые волосы или одежду. Придется запасаться феном и устанавливать рядом с привычной «стиралкой» специальную сушильную машину. А еще не стоит забывать о уходе за своим жилищем: регулярном проветривании и обработке поверхностей от грибка и ржавчины.

«В Турции зимой очень сыро и влажно в квартирах. Если не проветривать помещение, то плесень может появиться за 1 день. 2 года назад мы уезжали на пару месяцев и по возвращении были просто в шоке! Весь потолок и стены оказались в плесени. Конечно, мы сразу приняли все меры, но она все равно иногда появляется рядом с окнами и даже на оконных рамах. Утром мы просыпаемся, а стекла все запотевшие. Отсюда и плесень». Из Турции О Турции / Zen.Yandex

2. Некуда деваться от назойливых туристов

Один из самых многострадальных приморских городов — это, пожалуй, Венеция. Иметь постоянную прописку в этом месте — то еще испытание: все улицы буквально гудят от толп приезжих, общественный транспорт забит туристами, да еще и продавцы радостно взвинтили цены на все подряд. Возможно, именно поэтому венецианцы постепенно покидают историческую часть города: в 1951 году здесь проживало 174,8 тыс. человек, а в 2012-м — всего 58,6 тыс.

3. А в несезон грустно и пусто

С наступлением прохладных дней сворачивают работу многие прибрежные кафешки и рестораны, закрываются парки развлечений, на пляжах уже не устраивают пенные вечеринки. В итоге оказывается, что местных жителей не так уж и много, а сам город скорее напоминает большую деревню. Возможно, одни из нас будут воспринимать это затишье как долгожданную передышку, но другим будет сильно не хватать активности и развлечений.

«Море в шаговой доступности — это замечательно, но минусы перевешивают. Летом все хорошо, но огромные толпы людей и цены выше, чем в Москве. Зимой цены падают, народу мало, но в городе все закрывается. Почти ничего не работает до следующего сезона. Тоска». Engardium / Pikabu

4. В жару так не хочется работать

Печатать на ноутбуке, сидя под пальмами где-нибудь в тропическом раю, на самом деле не так-то просто, и без железной самодисциплины тут не обойтись. В первое время вы с большой вероятностью будете просто сидеть, уставившись в экран, ведь в жарком климате наша работоспособность существенно снижается. Какие тут могут быть планы, отчеты и мозговые штурмы, когда хочется блаженно вытянуться и всласть полениться?

5. Странное жилье и шумные соседи

Не секрет, что пресловутый домик у моря стоит недешево. Конечно, можно пойти на компромисс и купить жилье на окраине города. Но не факт, что у новоприобретенной недвижимости будет все в порядке с документами. А это риск того, что рано или поздно начнутся проблемы с городской администрацией. Например, в Сочи в начале 2021 года решили избавиться от 541 самовольной жилой постройки. У счастливых владельцев недвижимости рядом с пляжем тоже хватает проблем. И в первую очередь это шум и гомон туристов. Мы же знаем, что все отдыхают все по-своему: одни мирно загорают, а другие не прочь побуянить.

6. Чтобы найти постоянную работу, придется постараться

Говорят, что у моря спокойно живется тем, у кого уже есть постоянный источник дохода: от пенсии до ежемесячных поступлений за сдачу внаем квартиры в «большом городе». Стабильный доход могут обеспечить себе фрилансеры и бизнесмены, работающие на удаленке. А вот представителям многих других профессий придется несладко: в сезон на курорте всегда открывается много вакансий, а когда туристы уезжают, отпадает необходимость и в обслуживающих их работниках.

7. Зимой могут подскочить расходы на коммуналку

В домах обитателей курортных уголков нашей планеты часто не предусмотрено центральное отопление. И если многие жители холодных стран зимой спокойно разгуливают дома в трусах и майках, то перед южанами стоит выбор: или мерзнуть, или включать обогреватель и платить бешеные деньги за электричество.

«Я живу в Лимасоле, это южный берег Кипра. Ночью температура может составлять 5–7 градусов тепла, редко ниже, но дома примерно градусов 12, если не греть. Теплая пижама и стеганое одеяло — наше все». netjs / Pikabu

8. Мало культурных развлечений

В основном в прибрежных городах развита «сезонка», заточенная на туристов: катание на банане, дельфинарии, аквапарки, анимация в отелях, дискотеки на пляжах. Да, при желании всегда можно сходить в кино, но с посещением театров и всевозможных интеллектуальных тусовок нередко бывает туго.

9. Море быстро надоедает

Безусловно, в первое время приезжие готовы буквально не вылезать из теплой воды и полной грудью вдыхать полезный воздух. Но давайте себе честно признаемся, сколько на самом деле дней можно продержаться в таком режиме. Пройдет совсем немного времени, и море будет восприниматься как что-то обыденное, а выходные захочется провести не на побережье, а дома — за просмотром любимого сериала.

10. Нет ощущения Нового года

Если вы с детства привыкли лепить снеговика и протаптывать дорожки по хрустящему снегу, то в первые годы на юге вам может быть не по себе. Вместо уютной белоснежной зимы — постоянная сырость или пронизывающий ветер с моря. Новый год под пальмами — это, конечно, экзотика, но многим все равно хочется поиграть в снежки или покататься на лыжах.

«Горы Троодос — это практически единственный район Кипра, где есть снег. Зимой все местные жители постоянно по выходным ездят туда. Движение невероятное — как на подъеме, так и на спуске». Marcsa / Reddit