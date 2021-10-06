10 особенностей высшего образования в других странах, которые были бы в диковинку нашему студенту

Не так давно по всему миру прогремела новость о том, что 9-летней москвичке удалось поступить на психологический факультет МГУ. Как оказалось, начать курсировать по волнам высшего образования в России можно в любом возрасте, было бы желание.

Редакция AdMe.ru вдохновилась этой историей и решила прощупать почву высшего образования в других странах. Вдруг там тоже есть свои изюминки.



Бесплатным может быть не только сыр в мышеловке

Высшее образовании в Греции абсолютно бесплатное. Но здесь есть своя особенность. Студенты не выбирают, на какую специальность им поступать. Они лишь подают заявку, в которой в порядке приоритета указывают интересующие их факультеты. Далее бюджетные места распределяются министерством образования на основе конкурса поданных заявок. К слову, поднапрячься и окончить школу с хорошими отметками все же придется. Ведь они учитываются при распределении мест на факультеты.

Искусство жить по-французски



Элитными учебными заведениями во Франции считаются вовсе не многопрофильные государственные университеты, а узконаправленные «высшие школы». Они готовят высококвалифицированные кадры, которые в дальнейшем гарантированно занимают лидирующие позиции в обществе. Чтобы выпускник чувствовал себя в престижном окружении как рыба в воде, в «высшей школе» его научат быть настоящим французом. Учебной программой предусмотрена дисциплина «Искусство жить по-французски». Преподаватели рассказывают об особенностях французского этикета и основных правилах общения, которые приняты в этой стране.

Учеба подождет

В России обычной практикой для студентов является совмещение внеучебной деятельности и основных занятий. Причем зачастую преподаватели считают, что общественная работа никак не должна влиять на учебный процесс. Чего не скажешь про преподавателей в Сингапуре. Здесь участие студентов в общественной жизни университета напрямую влияет на содержание их учебной программы. Если учащийся ведет активную социальную деятельность и у него есть свои интересы, то администрация поощрит такого студента и сократит ему силлабус (учебный план. — Прим. AdMe). И у него появится больше свободного времени на собственные увлечения.

Роскошь как наука

Туризм является основным сектором экономики Княжества Монако, которое по праву считается самым дорогим курортом в Европе. Поддержание туристического направления на достойном уровне требует высококвалифицированных кадровых ресурсов. Поэтому образовательные программы в местном университете ограничены экономикой, управлением и правом. Ботанику и педагогику там вряд ли сыщешь. К слову, даже существует факультет «Управление роскошью». Студенты выбирают одно из трех направлений: менеджмент люкс-моды, отелей и брендов премиум-класса. По окончании университета выпускники занимают высокие позиции в организациях, специализирующихся на богатой жизни: казино, отелях, автосалонах, ювелирных фирмах.

Либретто — это не только про искусство

Отметки о сдаче предмета в Италии проставляются не в зачетную книжку, а в так называемое либретто. Кстати, привычная для нас зачетка отличается не только названием, но и оценками. Если у нас «отлично» приравнивается к 5 баллам, то итальянцу за успешную работу поставят от 26 до 30 баллов. Троечник выдохнет с облегчением, когда получит 18 баллов, а двоечник пойдет на пересдачу, не превысив этот допустимый порог.

Дауншифтинг по-малайзийски

Мы, чтобы учиться в престижном вузе, должны перебраться в столицу. Малайзийцы же, напротив, уезжают в провинцию. Все дело в том, что крупные престижные вузы Малайзии находятся за городом. Свежий воздух, лес и пение птиц благоприятно сказываются на успехах в учебе. По мнению студентов, отдаленность от мегаполиса позволяет лучше сконцентрироваться на приобретении знаний. Преподавателям же проще добираться до работы, минуя утренние пробки.

Не пара, а половина

Одна учебная пара в обычных университетах длится 1 час 20 минут. После школьных уроков по 40–45 минут полтора часа на одном занятии в вузе кажутся вечностью. Но только не в Китае. Длительность семинара или лекции в местных университетах не превышает 45 минут, поэтому студенты не успевают даже утомиться.

Шведское образование, свободное от стрессов

Университеты Швеции заинтересованы в ментальном здоровье студентов и их эмоциональной стабильности в процессе обучения. Система высшего образования выстроена по системе «без стресса». Здесь отсутствуют строгие экзаменационные недели. Оценки по предметам проставляются в течение семестра по итогам выполнения проектных работ, домашних заданий и сдачи письменных экзаменов. Расписание учебных занятий гибкое и может быть подстроено под конкретного обучающегося. Кроме того, в Швеции вы вряд ли встретите грустного студента, идущего на пары в субботу или возвращающегося поздно вечером из университета. Учебная нагрузка распределяется равномерно. Студентам даются 3 попытки пересдать экзамен. Они также могут 2 или 3 раза попробовать улучшить результат. Оценки строго конфиденциальны. Никто не будет интересоваться твоими результатами и не узнает, какая группа преуспевает. Это реально классная вещь, которая снижает уровень стресса у студентов во время экзаменов. Система образования гибкая, но структурированная. Никто не будет выполнять проектную работу или учиться после 5 вечера или в выходные. © Nisha / Quora

Что для нас сентябрь, то корейцу — март

1 сентября — грустная дата не только для школьников, но и для большинства студентов во многих странах. На один день приходятся и конец лета, и начало нового учебного года. Когда студенты по всему миру только втягиваются в учебу, корейские учащиеся ее продолжают. В Корее 1-й семестр начинается в марте и заканчивается в августе после летних каникул; 2-й длится с сентября по февраль.

Наперекор общепринятым стандартам

У нас принято считать, что 1-й учебный год в университете — вводный. Студенты не углубляются в профильные дисциплины, а обзорно изучают общеобразовательные предметы. В Испании дело обстоит иначе. С 1-го же курса учащиеся начинают познавать основы выбранной профессии. Так, студенту-медику удастся избежать скучных пар, на которых будут рассматриваться основы математического анализа.