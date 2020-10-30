Пользователи сети без прикрас рассказали, что в поведении иностранцев надолго выбило их из колеи

Наблюдать за иностранцами — занятное времяпрепровождение. Жители разных стран порой отличаются друг от друга, как небо от земли. А людей из одного государства объединяют нормы, правила и особенности поведения. И зачастую по определенным признакам можно на глаз определить, из какой же страны человек.

AdMe.ru выявил яркие черты поведения людей разных национальностей, благодаря которым их точно ни с кем не перепутаешь. Делимся наблюдениями тех, кого судьба столкнула нос к носу с иностранцами. А в конце мы добавили пару бонусов про трудности пребывания на чужой земле.

1. Китайцы

Менталитет жителей Поднебесной кардинально отличается от европейского. Поэтому их поведение порой может здорово удивить. Но надо понимать, что для китайцев это норма. Например, у них принято разговаривать в полный голос, и этой привычке они не изменяют даже при заселении в отель в 3 часа ночи. Эти туристы могут настолько живо обсуждать что-то в музее, что легко создадут эффект рок-концерта. Даже в отпуске их отличает ранний подъем: уже в 5 утра они могут требовать завтрак или делать зарядку на улице. Девушка рассказала о встрече с жителями этой страны: «Ездили с подругой в Китай. Моя работа тесно связана с этой нацией, и некоторые местные привычки стали сильно раздражать: чавканье, плевки и особенно громкие разговоры. Так вот, приехали мы и вечером отправились на прогулку. Мало того что у них принято выходить на площадь после работы, включать громко музыку и танцевать, причем так синхронно, что диву даешься, так они еще и в разные игры играют. Нам посчастливилось застать волейбол. Группа китайцев подбрасывала мяч. Ребята нам махнули, пригласили к себе. По мере игры к нам присоединялись другие прохожие, все были настолько добродушны, просты и дружелюбны, что, знаете, лучше бы наши чавкали и громко кричали, но вот так по вечерам выходили и просто играли...» Китайские путешественники часто не знают английского и предпочитают общаться на своем языке. Вот что рассказал один из пользователей: «Работаю бортпроводником. Часто случается, особенно в Европе, летают группы китайцев, а иногда и полсамолета. Я не знаю, как эти люди путешествуют: на английском они не говорят и, соответственно, по-английски не понимают! Ладно в коробки с соками молча тычут пальцем, и ты угадываешь, какой налить, но когда раздаешь горячее, это вообще цирк. Стоишь посреди салона, показываешь коровку с рожками и курочку с крылышками».

«Мое лето в Пизе: угадайте, кто из тысяч туристов „не сумел“ прочесть табличку „Не ходить по траве“ перед башней».

2. Немцы

Немцы — заядлые любители природы, если они на отдыхе, то обязательно в походе или в крайнем случае в парке. Отправиться в тур налегке или валяться на пляже — это не про них. Работящие, они даже в отпуске предпочитают не лениться.

Кроме того, немцы очень неприхотливы во время путешествий, и вот доказательство: «Прибывает автобус с туристами из Германии. Паркуется на огромной заасфальтированной парковке около аквапарка. В аквапарк они не идут (дорого, шайсе!). Идут они на пешеходную прогулку по городу. Потом обедают. Не в ресторане, упаси боже! Шофер автобуса из глубин автобуса извлекает жаровню, сосиски, запечатанные булочки для хот-догов, жарит их на гриле, все это — прямо на парковке. Раздает туристам пакетики с кетчупом. Довольные немцы поглощают немудреный обед, запивая кофе из термосов, и отправляются на покорение новых троп».

3. Канадцы

Флаг с кленовым листом часто изображен у них на одежде, на самом видном месте. В каждое предложение они вставляют слово «Eh». В зависимости от контекста оно может обозначать «что?», «хорошо!», «хм!» и прочее. Канадцы нешумные, спокойные, дружелюбные и до безобразия вежливые. Эти путешественники могут извиниться даже тогда, когда виноваты вы. Пойдут навстречу, если вам по каким-то причинам (например, шум, храп соседа) необходимо поменяться комнатами. Случай, который произошел с одной женщиной, ярко иллюстрирует менталитет канадцев: «Моя мама вскоре после иммиграции в Канаду пошла однажды за грибами. В лесу ей попался какой-то коренной канадец. Когда он узнал, что она иммигрантка, очень обеспокоился и спросил, не нужно ли ей оказать материальную помощь: очевидно, она совсем оголодала, раз вынуждена искать пропитание в лесу».

4. Японцы

Часто ездят в другие страны маленькими группами, они спокойные и учтивые. Они носят с собой фотоаппараты, рюкзаки, гаджеты последнего поколения. Японцы и в жизни фотографируют все, что видят, а уж в отпуске и подавно. Они помогут вам зарядить телефон, окажут посильную помощь. Это подтверждает турист: «Всегда в путешествиях, если некому сделать фото, прошу туристов из Азии, в основном японцев. Они по культуре своей очень воспитанные и не отказывают. Да и со всей техникой на ты, так что отменные фото всегда у меня есть — даже из поездок в одиночку». Японцы очень вежливые и боятся потревожить других людей, даже если есть повод: «Организовываю свадьбы. У одной моей клиентки, Светланы, избранником был японский подданный, Иоширо. Свадьба началась с выкупа. С каждым пройденным испытанием его глаза становились чушь шире. Когда подруги невесты сказали, что жениху нужно кричать на весь подъезд, что он любит невесту, он чуть было не ушел со свадьбы. Иоширо не хотел тревожить проживающих в доме людей. Весь выкуп Иоширо спрашивал меня: „Александр, а это точно нормально и так нужно?“ Я молча кивал. Тяжелым ударом для Иоширо стал банкет и в частности традиции определения пола ребенка и продажа торта. Все это время Иоширо спрашивал у меня: „Почему гости тратят столько денег?“ Сложно было объяснить, что это такая помощь для будущей семьи. Живут молодожены по сей день вместе, но в Японии».

5. Австралийцы

Во время отпуска их легко можно определить по сумасбродным поступкам, которые они совершают на эмоциях. Именно из-за своего поведения они и притягивают всеобщее внимание, любящие шум и веселье, они нередко становятся душой любой компании. Путешествуют австралийцы, как правило, группами. Но, оказывается, что они еще и милые: «Мельбурн, Австралия. Идем с дочками, гуляем по набережной. Вдруг вижу, стоит Harley. Говорю девчонкам: «Давайте я вас на мотоцикле сфотографирую!» Пошел, нашел хозяина байка, спросил разрешения. Он типичный байкер: борода, пузо, кожанка и татухи. Говорит, пожалуйста, фотографируй. Отошел уже метров на 30, мужик бежит за мной, что-то кричит. Ну остановился, жду его. Ну, думаю, сейчас начнется: «Не уроните, не поцарапайте!» А он подбегает ко мне и говорит: «Знаешь, я только подъехал, мотор и глушитель горячие, будешь девочек сажать — аккуратно, чтоб не обожглись!»

6. Испанцы

Жители Испании никогда никуда не торопятся, уж тем более в отпуске. Чаще всего они путешествуют по своей стране или по Латинской Америке: едут в Мексику, Аргентину, Доминикану. Чувствуют себя там прекрасно: все доступно и говорят на том же языке, а с английским у испанцев не очень хорошо. Эти туристы — ночной народ. Их редко встретишь на городских улицах днем, ведь и на отдыхе они устраивают сиесту. А ближе к ночи у них песни, танцы и большие застолья. Испанцы любят жизнь и позитив в любом в его проявлении: «Владивосток. Иду по центру, вижу, турист какой-то дорогу спрашивает, а ему объяснить не могут. Подхожу, интересуюсь на английском, куда ему. А он отвечает, что испанец, по-английски ни бум-бум. Мне ничего лучше в голову не пришло, как напеть „Despacito“ и начать танцевать вокруг испанца. Ржач иностранца зашкаливал. После чего он начал петь эту песню и танцевать уже со мной. Было весело и необычно. Уверен, друг друга запомним на всю жизнь». Они порой отчаянные: «Мечта любого испанца — поехать в Россию. Без шуток. Им кажется она примерно такой же параллельной Вселенной, как для русских Япония. Считается, что если у тебя есть деньги, то обязательно нужно отправиться в Санкт-Петербург, ибо это самый большой северный город в мире. Очень красивый, как Венеция. А потом уж в Москву». Пользователь Pikabu уверяет, что многие испанцы отличаются бытовой беспомощностью: «Живу я в Мадриде. Год назад в январе вижу в новостях репортаж о том, что более четырех поселков остались без возможности ехать на автомобилях в Мадрид. Поначалу думал, снег, может, выпал или дорогу перекрыли. Но оказалось, что машины вечером попали под дождь и под утро стекла покрылись ледяной коркой. Мужик в пуховике бегает, руками машет: „Mira, mira por favor! No veo dentro nada!“ („Посмотри, посмотри, пожалуйста! Ничего не вижу изнутри!“) Вот, думаю, проблема. На работе описал знакомому испанцу весь происходящий спектакль, говорю: „Что у вас, щетки не продают?“ А он мне отвечает: „Это же лед, он сам оттает в течение дня. Надо ждать, щетка не поможет!“ Вот я смотрю на них и думаю: как они полмира завоевали?! Они беспомощные порой, как котята! Я не представляю, что будет, если им показать сугробы из Норильска и Камчатки вживую. Они скажут единственное: „На работу идти нереально, ждать надо!“»

7. Французы

Эти туристы предпочитают общаться только на французском. Если даже они и знают английский, то хорошо это скрывают. И эта история — яркое тому подтверждение: «Французы терпеть не могут английский, хотя многие его знают в пределах школьной программы. Ла-Рошель совсем не центр международного туризма, немногие посещают этот уютный городок с богатой историей и фортом Бойяр в проливе. Я же добрался туда на машине и даже нашел бесплатную парковку в центре города, что уже само по себе крупная удача. Возвращаясь к своей машине, заметил Volvo с французскими номерами. Мест не было совсем. Я махнул водителю, он опустил окно. „Вы ищете парковку?“ — спросил я водителя по-английски. „Je ne parle pas anglais!“ — мужик явно не хотел говорить по-английски. „Вы ищете место для парковки?“ — французские слова давались мне с огромным трудом. „Подождите, я сейчас отъеду и освобожу вам место“, — добавил я на английском. И вот тут английский из мужика попер...» Кроме того, они приверженцы естественной красоты: выглядят так, будто бы только что встали с постели, то есть без макияжа, без прически и в свободной, необлегающей, простой и слегка мятой одежде. Переехавший во Францию парень поделился своим впечатлением: «Многие не прикладывают даже минимальных усилий, чтобы выглядеть красиво. Честно, здесь я немного отвык, что девушки на учебу красятся и ходят в платьях и на каблуках. Своих одногруппниц я видел на каблуках всего один раз, на выпускном вечере, и то не более часа, так как с непривычки они натерли ноги и переобулись в кроссовки. Очень смешное сочетание: красивые вечерние платья и кроссовки! А вот фигуры у многих — огонь! То ли все повально занимаются спортом, то ли на французских круассанах не растолстеешь, но факт остается фактом».

Кстати, французы на редкость честные: «Гуляли с друзьями ночью, из кармана вылетел телефон. Думал, все, с концами (несмотря на все поиски, не нашли). Днем „ВКонтакте“ написал нашедший его турист-француз, договорились о встрече. Он приехал, потратил свое время и ни копейки не взял с меня в благодарность. Даже от кофе отказался. Ребята, возвращайте найденные вещи, ведь так приятно получить вещь, с которой мысленно уже попрощался!»

8. Турки

Скромные, вежливые женщины и суровые на вид мужчины. Между собой представители сильного пола ведут себя расслабленно и дружелюбно. А как только показываешься на их горизонте, они притихают и сверлят глазами из-под своих суперчерных солнцезащитных очков. Мужчины поголовно одеты стильно, а женщины неприметны как в поведении, так и в одежде. Если турки пьют чай или кофе, то так вкусно, что всем захочется. Турки очень позитивные и общительные — такой вывод сделала девушка, столкнувшись с ними лицом к лицу: «Отдыхали с мамой в Стамбуле. Однажды ехали в час пик в трамвае. Вагон битком, турки галдят. Мама говорит: „Господи! Почему они все такие доброжелательные и постоянно говорят?! Неужели нельзя ехать молча и злобно друг друга рассматривать?!“ В вагоне были русскоязычные товарищи, которые с жаром согласились с мамой».

9. Шведы

Статные, спортивные, светловолосые — их видно издалека. Они любезны, приятны в общении. Даже на пляже во время отпуска могут заниматься спортом, поэтому часто их фигуры выглядят очень круто, что заставляет других чувствовать себя отвратительно. Кроме того, их жизненные устои точно отличаются от остального мира: «Однажды русские иммигранты потеряли ключи от дома и рассказали об этой неприятности своим шведским друзьям. Те спросили с удивлением: „В чем проблема? Вы что, не повесили на ключи бирку с адресом, чтобы нашедший вам их вернул?“ И тут последовала немая сцена: русские и шведы смотрели друг на друга в полном недоумении».

10. Англичане

Они делятся на 2 типа. Первый — развеселая молодежь, которая не прочь намазать лица спящих друзей зубной пастой и при случае соорудить себе из подручных средств наряды, например тогу из простыней. Часто можно заметить таких британцев на завтраке: они берут щипцы в начале шведского стола и шествуют, накладывая себе ими и омлет, и жирные колбаски, и торт в одну тарелку. Второй — те самые чопорные англичане, которые всегда одеты с иголочки, пьют чай с молоком ровно в 17:00 и читают книги.

Вот в какую ситуацию попала девушка, у которой были близкие отношения с британцем: «Встречалась с англичанином. Любимая его фишка была — прийти в ресторан, устроить скандал и уйти, не заплатив. Чуть ли не под лупой рассматривал стаканы и, если обнаруживал хоть один подтек или микрослед от помады, то все, тут же начинал орать, как припадочный. Неприятности его сами находили в ресторанах, даже если он их не искал. Как-то пришли в кафе и я все ждала, что же будет на этот раз. И тут у него из-под листа салата вылез жук». И еще одно доказательство того, что отношения между представителями разных наций бывают сложными: «За мной долго ухаживал англичанин. На 5-ю встречу пришли к нему домой, он начал готовить пасту. Дал мне терку и пармезан. Я была жутко голодной и съела маленький кусочек сыра. Он это увидел и стал возмущаться. Заставил открыть рот и показать, сколько я взяла. Я офигела. Потом начал говорить, что это его продукты и он купил их на свои личные деньги. Когда он полез целоваться, я придумала повод, чтобы сбежать».

Но уж в чем, а в шутках и розыгрышах англичанам нет равных: «Улетал из Хитроу, будучи студентом летней школы. Иду я по терминалу, в руках 2 сумки, сзади рюкзак, а еще и большая плюшевая игрушка, кажется, называлась Mr. Monster — большой круг с длинными руками. Завязал руки этого монстра в районе груди, а сам он, соответственно, большей частью покоился поверх рюкзака на спине. Иду, никого не трогаю, и вдруг мне наперерез бежит коп и делает вид, что достает пистолет, крича при этом: „Watch out!!!“ Мол, осторожно. Я на тотальной измене резко останавливаюсь: что происходит? А он такой: „Да у тебя на спине монстр“. Заржал, похлопал по плечу и дальше пошел».

Бонус № 1: у разных народов разное восприятие женской фигуры

«Я жила в нескольких странах. У меня обычная, стандартная фигура. Для испанцев я худенькая, а для итальянцев можно было бы чуть-чуть похудеть. Для Китая я толстая, а для Филиппин и Индонезии — супертолстая. Для индусов я худенькая. Для Австралии и США я вообще дрыщ. В зависимости от страны размер моей одежды менялся от XS до XL». © Послушано / vk

Бонус № 2: зачем в Финляндии есть смотрящий за туалетами

«На границе, где останавливается туристический транспорт, был не только досмотр, но и кафе, магазин и туалеты. Речь о последних. Это необыкновенные кабинки с отоплением, освещением, где не воняет и всегда есть бумага. А рядом с ними крутится человек. Прямо к кабинкам подходит, когда туда заходят люди. „Что-то не так?“ — спросили у него. „Слежу, чтобы все было хорошо“, — с акцентом отвечает человек. Вскоре стало ясно, почему тот господин отирается у туалетов. В одной из кабинок турист начал давить дверь, биться и ломиться. Тот мужчина сразу подскочил к двери и громко произнес: „Смойте за собой!“ Долбежка прекратилась. А через пару мгновений дверь открылась, и оттуда вышла девушка: „А не проще повесить табличку на дверь?“ Мужчина открыл дверь и продемонстрировал на ней листок с иллюстрациями и инструкциями на русском, английском и финском. Но бедному мужику все равно приходится дежурить у сортиров в сезон и вызволять несчастных туристов, которые за прожитую жизнь не научились читать и смывать за собой». © Zeppilin / pikabu