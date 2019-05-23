10 особенностей паспортов разных стран (Стать гражданином мира не так уж сложно. Но есть ли смысл?)

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В некоторых странах более половины населения не имеет паспорта, что совсем не мешает им путешествовать на большие расстояния. В других — жизнь без этого важного документа просто не представляется возможной. В каждом государстве существуют свои правила приобретения и использования паспорта, нередко весьма своеобразные.

AdMe.ru отыскал занимательные подробности об одном из самых часто используемых документов в жизни человека. Некоторые из них кажутся забавными, другие потрясают. А третьи заставляют задуматься: не обзавестись ли еще одним интересным экземпляром паспорта?

1. Самых редких паспортов — всего 500 штук

Паспорт Мальтийского ордена, одного из старейших рыцарских орденов в мире, считается самым редким. Такой документ признается в 106 государствах, с которыми организация поддерживает дипломатические отношения. В состав ордена входят 13 500 рыцарей, дам и капелланов, 80 тыс. постоянных добровольцев и 25 тыс. служащих. Однако паспортов всего 500, и обычно они выдаются на срок не более 5 лет. Единственный постоянный паспорт принадлежит Великому магистру ордена.

2. Раньше для паспорта подходило любое фото

one of my favorite and odd passports ever...something most likely not possible today due to smoking in public places... pic.twitter.com/A7xILZ2k3X — Our Passports (@ourpussports) April 9, 2019

В некоторых странах паспортные фотографии были введены в 1914 году. Однако никаких особых предписаний и требований к изображению, как сейчас, не было. Подходил любой снимок, в том числе групповой или вырезка из него, фото в головных уборах или даже те, на которых человек был занят каким-то делом и при этом не смотрел в объектив. Так, в 1915 году в паспорте знаменитого писателя Артура Конана Дойла было его фото с женой и двумя сыновьями, сидящими в тележке.

3. Самый влиятельный паспорт в мире — в ОАЭ

Существует так называемый паспортный индекс. Он дает представление о том, какое количество стран в безвизовом или упрощенном визовом режиме дает право посетить паспорт того или иного государства. Чем больше это число, тем могущественнее считается паспорт. В 2018 году лидером рейтинга была Япония, в 2019-м — ОАЭ (с показателем 172). При этом 10 лет назад Эмираты были лишь 53-ми в списке.

4. Самый дорогой паспорт — родом из Австралии

Согласно проведенным исследованиям, по итогам 2018 года самым дорогим паспортом признан австралийский. Расходы на оформление паспорта Австралии составляют $ 282. При этом в уже упомянутом рейтинге влиятельности он находится лишь на 7-м месте.

5. По скобам в паспорте вычисляли шпионов

Во время Второй мировой войны вражеские шпионы искусно умели подделывать советские паспорта. Однако вычислить разведчиков можно было по скобам, соединяющим страницы паспорта. В фальшивых документах они были сделаны из нержавеющей стали, поэтому паспорт оставался «чистым». А в оригинальных — из металла, и в местах скрепления страниц были характерные следы ржавчины.

6. Первый биометрический паспорт был выдан в Малайзии

Биометрический паспорт — комбинация бумажного и цифрового носителя. Он содержит информацию для идентификации личности путешественников с помощью распознавания лиц, отпечатков пальцев и радужной оболочки глаза. Малайзия стала первой страной в мире, которая выпустила такого рода паспорта в 1998 году, после того как местная компания IRIS Corporation разработала эту технологию. Однако документы, соответствующие нынешним стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Малайзия начала выдавать только с 2010 года.

7. Невозможно получить паспортный штамп о посещении Ватикана

В Ватикане нет иммиграционного контроля. Туристы не могут получить штамп в паспорт о посещении и задокументировать тем самым свой визит в это карликовое государство. Интересно, что данная страна также имеет собственные паспорта (в немногочисленном количестве). Однако получить документ могут только те, кто живет и работает здесь, то есть представители Святого престола. Паспорта выдаются губернатором Ватикана и только для международных поездок.

8. Самый надежный паспорт — в Никарагуа

Никарагуанский паспорт имеет 89 различных элементов защиты, включая специальные штрихкоды, голограммы и водяные знаки. Он считается самым редко подделываемым документом в мире.

9. Британцы чаще всего теряют паспорта за границей

Жители Великобритании чаще остальных теряют свои паспорта за границей. Причем обычно они делают это в Испании — 37 тыс. шт. за 5 лет, а также в США — порядка 16 тыс. шт. и во Франции — 11 тыс. шт. Хотя министерство иностранных дел обычно в качестве причины обращения регистрирует либо утерю, либо кражу паспорта, назвать количество документов реально попадающих в определенную категорию затруднительно.

10. Паспорт гражданина мира признается немногими странами

Паспорт гражданина мира есть у порядка 1 млн человек. Он напечатан на 7 языках: английском, французском, испанском, русском, арабском, китайском и эсперанто — и выдается Всемирным правительством граждан мира (WSA) — некоммерческой организацией, основанной в 1953 году в США. Суть концепции мирового гражданства в том, что планета — общая и человек сам вправе выбирать, где ему находиться. Официально паспорт гражданина мира признается только в 6 странах: Буркина-Фасо, Эквадоре, Танзании, Мавритании, Тото и Замбии. Де-факто в списке государств, которые когда-либо ставили свои штампы в подобные паспорта, фигурирует 187 стран. Подробнее о том, как можно получить этот документ, здесь.

Какой факт удивил вас больше всего? Может, вы тоже решили официально стать гражданином мира или обладателем самого влиятельного паспорта?