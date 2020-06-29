10+ странностей из жизни немцев, о которых не расскажут туристу при первой встрече

Абсолютное доверие и честность. Пользователь Pikabu поделился своим наблюдением: «Сегодня воскресенье, все магазины в Германии, конечно же, закрыты. Но некоторые продукты можно купить у фермеров. Вот такой вот магазинчик без продавца можно увидеть в Генгенбахе. Вы просто берете нужный вам товар, оставляете деньги. Кстати, внутри стоит обменник».

Так как в воскресный день в немецких домах должно быть тихо, то семьи с детьми проводят его, как правило, на улице: гуляют в парках, посещают музеи, ходят в кино и так далее.

Немцы воспринимаются как люди со спокойным, замкнутым и даже холодным характером. Но на самом деле у них принята забота даже о совершенно незнакомых людях. Например, среди немцев считается обязательным поднять кем-то потерянную вещь и повесить ее на ветку ближайшего дерева или положить на скамейку.