10+ странностей из жизни немцев, о которых не расскажут туристу при первой встрече
Германия — страна, в которой вместе уживаются сдержанность жителей с веселыми фестивалями, чрезмерное потребление хлебобулочных изделий и стремление к здоровому образу жизни. Почти поголовно немцы знают английский язык, но гордятся тем, что в двух соседних деревнях могут говорить на разных диалектах немецкого. Мы уже многое знаем об этой стране, но она не перестает подкидывать новые факты о себе, заставляющие нас открывать ее вновь и вновь.
Мы в AdMe.ru любим интересоваться жизнью в других странах и сегодня делимся тем, что нового мы узнали о Германии. А в качестве бонуса читайте личные впечатления автора от путешествия по немецкой земле.
Жилье
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Почти в каждом немецком доме обязательно будут подставки под яйца на завтрак, стеллаж с книгами (особая гордость хозяев), уютные тапочки и индивидуальные одеяла для супругов на двуспальной кровати.
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При съеме жилья в многоквартирном доме нужно учитывать такую особенность: немцы рано ложатся спать и рано встают. Такой образ жизни накладывает отпечаток на поведение в квартирах, то есть шум после 22:00 запрещен. После 8 часов вечера нельзя даже пылесосить и включать стиральную машинку. А воскресенье вообще день абсолютной тишины.
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Многие дома отапливаются дровами, потому что экономно и экологично. Пользователь Pikabu поделился историей: «Как-то играл с одним немцем в онлайн-игру, общались на английском. В один момент он мне пишет: „Мне нужно подкинуть дровишек в печь“. Я подумал, это сленг какой-то игровой или идиома, но потом, когда понял, что он реально пошел в печь дрова кидать, я, как городской житель, знатно удивился».
Путешествие на автомобиле
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В Германии разрешенный уровень алкоголя в крови водителя составляет 0,3 промилле. А вот для молодых водителей в возрасте до 21 года, а также чей стаж вождения менее 2 лет, норма составляет 0 промилле.
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При аренде авто с российскими правами могут возникнуть проблемы. Лучше перед поездкой озаботиться получением водительского удостоверения международного образца (МВУ). Кстати, оно действительно только в сочетании с оригинальным российским водительским удостоверением, поэтому последнее в поездку нужно брать обязательно.
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На АЗС в основном нет персонала, который заправляет машины. Это нужно делать самим и затем оплатить в кассе, назвав номер колонки.
Общественный транспорт
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В южной части страны на вокзалах очень мало теплых залов ожидания. Это актуально в поездках в холодное время года. Даже на вокзалах крупных городов для ожидания транспорта может быть выделено совсем небольшое помещение с отоплением.
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В метрополитене, автобусах и другом общественном транспорте нет турникетов. Так работает система доверия к гражданам. Контроллеры встречаются редко, но они есть. Работают они в обычной штатской одежде, в любой момент пассажира могут попросить предъявить билет. Штраф за безбилетный проезд может составить 60 евро — проще купить билет или проездной и ездить спокойно.
Праздники
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В пасхальную ночь немцы жгут костры. Это типичная немецкая традиция приветствия весны и солнца. До сих пор она популярна в сельской местности. Большая часть древесины, используемой для костра, — это старые рождественские елки, которые были собраны и сохранены для этого случая.
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Ежегодно почти 330 тонн конфет, 700 тыс. шоколадных батончиков и 220 тыс. коробок конфет летят в толпу зрителей Кельнского карнавала. Это любимый карнавал в рейнской области, в котором принимает участие до миллиона человек.
Образование
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«Немецкие дети идут в 1-й класс не с цветами, а со специальным подарочным кульком. Туда родственники кладут для первоклассников сладости, игрушки, школьные принадлежности и даже деньги. Этой традиции уже более 200 лет», — рассказывает канал Deutsche Welle. Кульки метровой длины дети, как правило, мастерят сами. Считается, что изначально идея заворачивать сладости таким образом возникла для того, чтобы ребенок не съел все разом по дороге в школу.
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Начало учебного года во всех школах необязательно начинается 1 сентября — каждая федеральная земля сама устанавливает время каникул и начало учебы.
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С 2014 года высшее образование в государственных вузах Германии, за исключением земли Баден-Вюртемберг, абсолютно бесплатно, даже для иностранцев.
Отдых на воде
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На многих пляжах в Германии запрещено строить замки из песка. Там, где это разрешено, есть строгие ограничения по размерам песочных пирамид. Правила конкретного пляжа всегда есть перед входом.
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Чтобы порыбачить, нужно пройти специальные курсы и получить лицензию. На курсах научат правилам и нормам рыболовства. Исключение — Нижняя Саксония, где можно рыбачить без лицензии.
Еда
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Если в ресторане или кафе попросить воду, то по умолчанию принесут газированную. Немцы ее обожают и любят смешивать с лимонадом и соком. Кстати, водопроводную воду пить можно вполне спокойно, она хорошего качества.
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Пиццу, грибы, молоко, картошку, яйца и даже мясо можно купить в автоматах на улице. Да-да, будущее наступило не только в Японии. Причем очень часто так продается местная фермерская продукция. Поэтому, если не успели вечером в магазин, ищите автомат по продаже еды рядом.
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Вкус и название десертов могут быть совершенно непривычными для иностранца. В Мюнхене можно попробовать мороженое со вкусом шницелей и баварских сосисок, во Франкфурте-на-Майне — клубничное мороженое с бальзамическим уксусом, а в Баден-Вюртемберге на сладкое подают региональный десерт под названием «Девственные утопленницы» (Versoffene Jungfern).
Общество
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Абсолютное доверие и честность. Пользователь Pikabu поделился своим наблюдением: «Сегодня воскресенье, все магазины в Германии, конечно же, закрыты. Но некоторые продукты можно купить у фермеров. Вот такой вот магазинчик без продавца можно увидеть в Генгенбахе. Вы просто берете нужный вам товар, оставляете деньги. Кстати, внутри стоит обменник».
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Так как в воскресный день в немецких домах должно быть тихо, то семьи с детьми проводят его, как правило, на улице: гуляют в парках, посещают музеи, ходят в кино и так далее.
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Немцы воспринимаются как люди со спокойным, замкнутым и даже холодным характером. Но на самом деле у них принята забота даже о совершенно незнакомых людях. Например, среди немцев считается обязательным поднять кем-то потерянную вещь и повесить ее на ветку ближайшего дерева или положить на скамейку.
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Вежливый и воспитанный немец никогда не начнет свой обед в компании, если его блюдо принесли первым. Есть он начнет только после убедительной просьбы не ждать.
Хобби
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Немцы обожают садоводство. У большинства есть небольшой участок земли за городом, но и в городских условиях они разводят сады в любом подходящем месте. А садовые гномы стали уже не просто элементом декора, но и частью культуры. В 90-х годах ХХ века была популярна такая шутка: украсть гнома с чужой лужайки, а потом хозяевам высылать фото с ним, прежде чем его вернуть.
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Оказывается, немцы всех возрастов — не менее страстные любители футбола, чем итальянцы или испанцы. Быть вне спортивных событий считается чуть ли не моветоном.
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Хобби целенаправленно искать скидки в магазинах могло зародиться только в германской экономной культуре. Людей, которые всегда ищут лучшие предложения, называют Schnäppchenjäger, или «охотниками за скидками».
Одежда
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На немецкой улице, особенно в маленьких городах и деревнях, практически не увидеть человека в одежде ярких цветов. Местные предпочитают черный, синий или серый цвета.
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Покупать одежду в секонд-хенде могут люди любого достатка. Это обыденно, выгодно и экологично.
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Немцы обожают шарфы и умеют их красиво повязывать. В коллекции среднестатистического жителя Германии их будет уйма — от легких до теплых и для любого случая.
Бонус
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«Про совместные бани все знают. Столкнуться с такой особенностью можно где угодно. Итак, мы катались по канатной дороге в Кельне. Любуемся видами и тут пролетаем... прямо над голыми людьми. Сначала это показалось очень странным: центр города, март, парк, до пляжа далеко. Потом, выйдя из вагончиков, прочитали указатель: мы проезжали над бывшими римскими термами, где сейчас современные сауны и спа. Стало все понятно».
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«В кафе напротив за столиком расположились бабушка и молодая мама с ребенком до года. Пока они одновременно смотрели меню, официант развлекал их ребенка. Сделав заказ, мама и бабушка также вдвоем ушли в туалет, а официант остался держать на руках их ребенка и сюсюкался с ним, до тех пор пока они не пришли. „Вот это сервис!“ — подумала я».
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«Ни разу нигде в магазинах нас не попросили: „А посмотрите мелочь, пожалуйста“. Всегда была сдача с любой суммы».
А что такого особенного и интересного вы знаете о Германии и ее жителях?