10+ особенностей быта в Бангладеш, которые были бы не по плечу нашему человеку

Бангладеш — небольшая азиатская страна с очень высокой плотностью населения: на каждый квадратный километр там приходится 1 265 человек. Для сравнения: у нас эта цифра равна всего 9. Бангладеш не освоен туристами, а потому мало кто знает, как устроен быт в этой стране.

Редакция AdMe.ru заинтересовалась особенностями повседневной жизни в этом далеком государстве.

1. Традиционно местные женщины не носят нижнее белье

Всего пару десятков лет назад большинство местных женщин вообще не носили трусы. Сейчас ситуация несколько иная: многие дамы переняли западный образ жизни и регулярно надевают белье, но в основном снимают его, когда находятся у себя дома. Местные жительницы рассказывают, что родители не покупают девочкам нижнее белье и вообще воспитывают в них некоторый стыд по отношению к этим предметам гардероба.

2. Как следствие, обычными прокладками они пользоваться не могут

По рассказам бангладешских девушек, во время месячных многие используют специальные прокладки с ремешками. Для нашего человека это, конечно, диковато, однако такова местная культура.

3. Одеваться консервативно нужно даже мужчинам. А о купальнике и вовсе стоит забыть

Бангладеш — страна весьма консервативная, и большинство местных жителей исповедуют ислам. К тому же мощного потока туристов здесь нет, а потому аборигенам непривычно видеть полураздетых женщин и мужчин. Даже купальники на пляжах неприемлемы: жительницы Бангладеш купаются прямо в одежде. Впрочем, есть место, где можно надеть бикини, — это бассейны на территории отелей. К тому же можно уехать на дикий пляж, где никого нет, и всласть позагорать в купальнике. Даже мужчины здесь не носят шорты. Правда, дело не в том, что им нельзя показывать голые ноги, а в образе мышления: считается, что шорты — это детская одежда, а взрослые люди должны носить брюки.

4. Местные жители дружелюбно относятся к иностранцам

Поскольку туризм в стране не особенно развит, граждан из Европы или Америки бангладешцы видят редко. Это одна из причин, почему они так дружелюбны и гостеприимны: всем хочется поговорить с иностранцем, узнать, что он тут делает, да и вообще хорошенько его рассмотреть. Так что в случае каких-либо затруднений можно смело обращаться за помощью к любому прохожему: вам с радостью все подскажут и покажут, а может, и проводят до нужного места. Правда, английским владеют далеко не все, но ведь язык жестов никто не отменял.

5. Чаще всего от местных в свой адрес вы услышите «Селфи!»

Так как иностранцы нечастые гости страны, внимания им оказывается очень много. Чаще всего люди будут к вам подходить и говорить: «Селфи!» Абсолютно все хотят сфотографироваться с заграничным гостем, особенно если у него яркая европеоидная внешность. Если же вы захотите кого-то сфотографировать, будьте готовы к тому, что взрослые и старики не станут широко улыбаться на камеру. Это не значит, что они недовольны: просто широкая улыбка здесь — признак детскости и инфантилизма. Нужно привыкнуть и к постоянным взглядам. Практически все местные будут провожать вас глазами. Это не проявление грубости: им просто любопытно.

6. Если вы привыкли к комфорту, эта страна не для вас

С одной стороны, из-за отсутствия туристов здесь нет мошенничества на рынках, в торговых и экскурсионных лавках. Мало кто будет завышать цену на товар или услугу, если увидит иностранца. С другой, недостаток туристов означает отсутствие комфорта. Например, добраться из одного конца страны в другой довольно проблематично. Дороги здесь разбитые и большей частью грунтовые, а условия перевозки людей в лучшем случае сносные. Так, чтобы доехать из Дакки в Динаджпур (один из крупных городов страны) на автобусе, вам понадобится около 9 часов, а на машине путь займет 7,5 часа. Хотя расстояние между городами всего 330 км. Если вы не готовы ездить на перекладных, толкаться в очередях, залезать в переполненный автобус или поезд и преодолевать языковой барьер, вероятно, Бангладеш — страна не для вас.

7. Движение на дорогах, особенно в столице, чрезвычайно медленное

На дорогах Дакки — столицы Бангладеш — туриста ждет настоящее потрясение. Машин и прочих транспортных средств здесь великое множество, и ездят они едва ли не как хотят. Нужно внимательно смотреть по сторонам, чтобы не попасть под колеса какого-нибудь лихача. Как следствие, здесь часто образуются пробки. Вы можете часами стоять на одном месте, ни на дюйм не продвигаясь вперед. Это неприятно, но такова данность. Из-за этого, например, чтобы попасть в школу, дети выходят из дома чуть ли не в 5 утра, хотя уроки начинаются в 8:30.

8. Стихийные бедствия для местных — дело житейское

Бангладеш — одна из наименее безопасных стран в мире, если говорить о природных катастрофах. Стихийные бедствия здесь явление обычное, а по своей природе они абсолютно разные: наводнения, засухи, цунами, грозы, торнадо, град, оползни и так далее. К сожалению, обилие катастроф сильно сказывается и на местной экономике, и на уровне жизни людей в целом.

9. Пить воду из-под крана здесь нельзя, а фильтрованную найти не так-то просто

Бангладешская вода из-под крана — прямой путь к отравлению. А привычные для туристов кулеры с водой в стране не особенно распространены. Поэтому лучший выход из ситуации — закупиться минералкой в супермаркете. Особенно в тех случаях, когда вы планируете путешествовать в отдаленные районы Бангладеш. Особо предприимчивые туристы возят с собой специальный фильтр для воды, а в крайнем случае просто кипятят в чайнике обычную водопроводную.

10. Зато жить в Бангладеш очень дешево

Бангладеш — одна из азиатских стран с самыми низкими ценами. Однако и тут есть обратная сторона: с собой нужно обязательно брать наличные, поскольку расплатиться карточкой можно далеко не в каждом магазине и отеле. Что касается цен в столице страны, смотрите сами: такси (1 км) — ₽ 36 ($ 0,47);

коммунальные платежи за квартиру в 85 кв. м — ₽ 3 800 ($ 48,81);

аренда 1-комнатной квартиры в центре города — ₽ 11 000 ($ 144). Продукты тоже весьма доступные: например, 12 яиц стоят в районе ₽ 100 ($ 1,2), 1 л молока — около ₽ 80 ($ 0,8), 1 кг картофеля — ₽ 45 ($ 0,58) и так далее.

11. В местных магазинах невообразимое количество аутентичных украшений, сувениров и одежды

Рынки Бангладеш богаты товарами ручной работы. Здесь продают изделия из дерева, картины, специальные дышащие коврики (они называются shital pati и на ощупь всегда холодные), украшения из драгметаллов и ракушек и много чего еще. Один из наиболее знаменитых товаров местного производства — натуральный жемчуг. Стоит он в Бангладеш недорого, если сравнивать с зарубежными ценами.