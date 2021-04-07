10+ основных принципов скандинавского гардероба, которые можно смело взять на заметку

Скандинавский стиль не теряет своей популярности, а лишь захватывает все больше областей: сперва мы услышали о хюгге, затем узнали о минималистичных интерьерах, а последние лет 5 стали пиком развития этого стиля и в одежде. Кажется, что сейчас северные красавицы легко могут конкурировать с уроженками мировой столицы моды — парижанками, чьему стилю долгое время подражала вся планета.

Мы в AdMe.ru разобрали несколько основных принципов скандинавского стиля в одежде, чтобы понять, как ему удалось так быстро завоевать сердца миллионов женщин.

Наличие контрастов

Создавая образ, скандинавы не боятся сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи. Они любят носить винтажное с новым, спортивное — с деловым, но при этом всегда выглядят стильно и органично. В наряде запросто могут соседствовать, скажем, кроссовки, юбка и пальто.

Одежда б/у — это нормально

Датчане очень любят винтажные вещи, купленные на барахолках и в секонд-хендах. И их можно понять: там, среди ношеной одежды, есть шанс отыскать настоящие жемчужины, к примеру, дизайнерскую вещь за копейки. Скандинавы, как мы знаем, вообще придерживаются философии умеренности и осознанного потребления, и давать одежде второй шанс на жизнь — это для них нормальная практика.

Одежда должна соответствовать погоде

Основной принцип большинства образов в скандинавском стиле — многослойность. В Швеции, Норвегии и Дании большую часть года довольно прохладно, а «слои» не только делают наряд ультрамодным, но и помогают сохранить тепло. В то время как во многих других странах отважные девушки предпочитают красоту комфорту и смело могут надеть зимой короткую юбку, женщины в Скандинавии выберут что-то более практичное.

Спокойные цвета — для зимы, яркие — для лета

Вероятно, многие думают, что женщины в Скандинавии круглый год носят бежевое пальто и белую рубашку. Однако с наступлением тепла немало модниц меняют неброские зимние цвета на яркие. Летом можно увидеть на улицах городов наряды, которые, по мнению большинства, скандинавам не особо свойственны, привлекающие внимание более игривыми узорами и смелыми сочетаниями.

Наличие базовых вещей в гардеробе

Типичный скандинавский гардероб строится вокруг нескольких основных вещей: пальто, простая футболка, пиджак, объемный теплый свитер, сапоги, удобные кроссовки и черные колготки. Цвета по большей части приглушенные, пастельные, сдержанные. Конечно, возможны вариации, и в шкафу у одной шведки или датчанки найдется то, чего не будет у другой, ведь все люди разные. Мы говорим скорее об общих тенденциях.

Свободный крой

Жительницы Дании, Норвегии и Швеции не стремятся подчеркивать формы: у местных модниц в почете oversize и многослойность. Девушки в Скандинавии смело носят свитера на пару размеров больше, пальто в пол и объемные мужские костюмы, при этом оставаясь стильными и женственными. Неудобная, узкая, слишком открытая и облегающая одежда у северных красавиц популярностью не пользуется, и миллионы женщин, которые предпочитают джинсы мини-юбке, будут с ними солидарны.

Умелое сочетание люкса и масс-маркета

Как мы уже писали выше, мода Северной Европы неразрывно связана с категорией доступности. Датчанки и шведки не одеваются с головы до ног в люксовые вещи, но при этом не пренебрегают дорогими и качественными аксессуарами, которые прослужат много лет. На фотографиях, где запечатлена уличная мода Копенгагена и других городов Скандинавии, нередко можно заметить у женщин броские аксессуары от элитных мировых брендов — сумку от Gucci, к примеру. При этом основные составляющие образа, будь то платье или брюки, с большой долей вероятности будут куплены в местном недорогом магазине вроде H&M.

Красота в несовершенстве

Девушки из скандинавских стран не стремятся выглядеть безупречно, словно они только что сошли со страниц глянцевого журнала. Скажем, датчанки допускают наличие легкой незавершенности в образе: слегка растрепанные волосы, простой макияж или его отсутствие, немного потертая обувь или одежда со складочками. Эту небрежность они превращают в настоящий шик и выглядят при этом не хуже, чем дамы с великолепной укладкой в наряде с иголочки.

Доступность для всех

Модная индустрия заметно устала от сочетания несочетаемого, ярких принтов и буйства текстур. Нередко модные дома выводят на подиумы не столько одежду, сколько произведения искусства, которые предназначены лишь для того, чтобы ими любоваться. А вот скандинавы чаще устраивают показы прет-а-порте — демонстрируют вещи, которые сразу можно носить. Творения многих модельеров явно предполагают, что красоваться в них будет дама с безупречной фигурой, а большинство нарядов, к примеру, от Balenciaga, предназначены явно для торжественного случая. В это время скандинавы создают вещи для обычных женщин — для тех, кто не стремится загнать себя в рамки 90—60—90 и не имеет в запасе нескольких тысяч евро для покупки кофточки или пары сапог. Чтобы носить наряды с датских или шведских показов, не нужно быть худенькой, словно тростинка, и по кошельку эти вещи не ударят, уверяют эксперты скандинавской моды.

Если принты, то классические или природные

В то время как весь мир постоянно экспериментирует с принтами, скандинавы отдают предпочтение классике. Многие местные модельеры создают одежду чистых однотонных цветов, а если и используют принты, то простые: полоска, ромбик, клетка или горох. Если просмотреть каталог какого-нибудь нишевого бренда, можно увидеть, что природные принты, к примеру, цветы или листья, тоже в почете. Заметьте: никаких кричащих оттенков или анималистических узоров.

Экологичная мода

Норвежцы, датчане и шведы помешаны (в хорошем смысле слова) на любви к природе, и эту философию они вкладывают и в обустройство жилья, и в производство одежды. Так, к примеру, шведская марка Nudie Jeans предлагает бесплатные услуги по ремонту своей продукции, потому что они убеждены в том, что джинсы не должны быть одноразовыми. Кроме того, свою старую пару штанов можно обменять на 20%-ю скидку на покупку новых. Изношенные джинсы отправляются на переработку. Скандинавы любят натуральные материалы и всюду применяют экологичный подход: ту же овечью шерсть тоже перерабатывают.

Несколько советов, которые помогут выглядеть так же элегантно и непринужденно, как скандинавы

Стоит обзавестись парой вещей, которые можно носить разными способами. Здесь любят, к примеру, такие платья-рубашки, которые можно надеть и как отдельную вещь, и как, собственно, рубашку, скомбинировав с брюками и простой белой футболкой. Таким образом, при минимуме вещей гардероб получится разнообразным.

Обувь на низком каблуке или вообще без него. Женщины в скандинавских странах в повседневной жизни носят удобную обувь, в которой можно без проблем пройтись пешком, проехаться на велосипеде или догнать автобус — кроссовки, балетки, ботинки. На улицах Копенгагена или Осло вы практически не увидите девушек на каблуках, если только они не собираются на вечеринку.

Главное — не переборщить. Независимо от ситуации, главное правило скандинавского стиля — вам должно быть комфортно в том, что вы надели. Узкая юбка, сложная прическа или броский макияж, за которым нужно следить, чтобы он не стерся, — все это, безусловно, выглядит красиво, но со скандинавской непринужденностью имеет мало общего.

Минимум аксессуаров. В основе скандинавского стиля лежит простота, и большое количество украшений будет неуместно. Лучше выбрать что-то одно: неброский комплект из сережек и кольца, стильные часы или шляпку. Кстати, незаменимый аксессуар летом — солнцезащитные очки. Вы не прогадаете, если выберете оправы классических форм, которые не выходят из моды много лет.