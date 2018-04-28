10 досадных ошибок, которые могут испортить даже идеальный отпуск

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Идеальное путешествие для каждого свое: кто-то хочет покорить Эверест, кто-то мечтает о райских карибских пляжах, а некоторым достаточно просто побродить по уютным европейским улочкам, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией. Однако вне зависимости от места назначения и опыта поездок все мы можем совершать досадные ошибки, которые могут испортить даже отпуск мечты.

AdMe.ru собрал для вас советы, которые помогут избежать неприятностей в путешествии и сделать его по-настоящему незабываемым.

Ошибка № 1. Экономить на билетах в ущерб комфорту

Лоукосты и составные маршруты из нескольких видов транспорта — отличная возможность сэкономить на билетах, однако такая экономия должна быть оправданной. Перед покупкой билетов лучше заранее уточнить все сопутствующие расходы. Билет на автобус до аэропорта, из которого летает лоукост, может оказаться дороже самого перелета. На ранний рейс придется добираться на такси, а в случае длинных стыковок ночевать в аэропорту или платить за гостиницу. Итоговая цена уже не будет казаться такой привлекательной. Всегда сравнивайте разные варианты добраться из точки А в точку Б. Если прямой перелет стоит $ 200, а сложный маршрут с несколькими пересадками — $ 150, есть смысл немного переплатить и не тратить кучу времени и сил на дорогу.

Ошибка № 2. Не уважать обычаи страны, в которую вы приехали

Безобидный на первый взгляд жест из двух сложенных пальцев считается крайне вульгарным и оскорбительным в Турции. В Сингапуре за обычную жевательную резинку или брошенный под ноги мусор могут оштрафовать, а в арабских странах вы будете чувствовать себя весьма неловко, нарядившись в шорты и майку. Этих неприятных ситуаций можно с легкостью избежать, если заранее почитать туристические сайты и форумы и ознакомиться со всеми особенностями и нюансами страны, куда вы направляетесь. Не забывайте, что в чужой стране вы в первую очередь гость и к местным традициям стоит относиться уважительно.

Ошибка № 3. Откладывать покупку сувениров до последнего

Покупка подарков для родных и близких — неотъемлемая часть любого путешествия, которую многие почему-то откладывают на последний день. В итоге вместо того, чтобы наслаждаться уходящим отпуском, приходится тратить время на забег по ближайшим сувенирным лавкам. Если вам понравилась вещь, покупайте ее сразу, а не надейтесь вернуться потом. На это может банально не хватить времени.

Ошибка № 4. Делать слишком много фото

Само по себе желание привезти из поездки красивые фото вполне оправданно, однако иногда оно становится слишком навязчивым. В результате мы тратим кучу времени и сил на то, чтобы сделать удачный кадр, и не успеваем осмотреться вокруг и прочувствовать атмосферу нового места. Поэтому в поездке время от времени убирайте камеру подальше и просто понаблюдайте за тем, что происходит вокруг.

Ошибка № 5. Ходить в рестораны рядом с достопримечательностями

Раскрученные кафе и рестораны, расположенные рядом с главными достопримечательностями, ориентированы в первую очередь на туристов, поэтому цены там, как правило, выше среднего, а вот качество кухни зачастую оставляет желать лучшего. Чтобы найти действительно стоящее место, воспользуйтесь советом известного американского повара и телеведущего Энтони Бурдена (Anthony Bourdain). Зарегистрируйтесь на «гурманских» сайтах, где есть раздел с комментариями, напишите туда сообщение из разряда «Лучшая пицца в Риме — в ресторане N» и ждите поток гневных ответов. В них знатоки обязательно назовут пару-тройку мест, где действительно подают отличную пиццу. Вуаля!

Ошибка № 6. Неправильные попутчики

Путешествия большими компаниями — это весело и увлекательно. Но при одном условии: вы все ждете от поездки одного и того же. Если же один мечтает о пляже, второй хочет обойти все музеи в округе, а третий не планирует вылезать из баров, отпуск может превратиться в ситуацию из известной басни про лебедя, рака и щуку. При совместных поездках лучше заранее договориться о том, как вы планируете проводить время, чтобы на месте не было обид и непонимания. А иногда и вовсе стоит отправиться в путешествие в одиночку.

Ошибка № 7. Путешествовать без страховки

Этот пункт подготовки недооценивают очень многие туристы. И зря! Заболеть в отпуске крайне неприятно. Заболеть и отдать кругленькую сумму за обычный укол антибиотика неприятно вдвойне. Не поленитесь оформить страховку, тем более сделать это легче легкого: от вас потребуется минута времени и пара кликов мышкой.

Ошибка № 8. Менять все деньги в аэропорту

Как правило, курсы валют в аэропорту гораздо выше, чем в городе. Поэтому по прибытии в новую страну проще снять национальную валюту с карточки или же просто обменять небольшую сумму, достаточную для того, чтобы добраться до гостиницы.

Ошибка № 9. Сдавать все вещи в багаж

Шансы, что ваш багаж потеряется, невелики, но все-таки они есть. Заведите привычку складывать в ручную кладь вещи первой необходимости и смену одежды на первый день отпуска. Благодаря этому вам не придется разгуливать по тропическому курорту в куртке и джинсах и тратить время и деньги на то, чтобы купить нижнее белье или зарядку для телефона.

Ошибка № 10. Не выходить из зоны комфорта

Даже в путешествиях мы часто ставим себе ненужные границы и рамки: год за годом ездим в одну и ту же полюбившуюся страну, боимся самостоятельных поездок без турфирм, а в новом городе не выходим за пределы центра. В этом нет ничего страшного, однако тот самый новый опыт, ради которого мы путешествуем, на деле оказывается не таким богатым, как хотелось бы. В поездках можно и нужно выходить из зоны комфорта, пусть даже в мелочах. Вместо очередной безликой гостиницы снимите жилье у местных или остановитесь в хостеле. Попробуйте экзотические блюда местной кухни или уличную еду, вместо того чтобы идти в раскрученный ресторан для туристов. Займитесь йогой или снорклингом, а не валяйтесь сутками на пляже. Не бойтесь заводить новых знакомых и отправляться в новые места, и тогда каждая новая поездка будет еще лучше предыдущей.