10 опаснейших водоемов, от которых лучше держаться подальше

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Большая часть людей не представляет себе отпуск без отдыха у воды, будь то озеро, река, море или даже океан. Однако на нашей планете есть масса водоемов, отдых на которых может быть смертельно опасным. AdMe.ru расскажет вам о нескольких местах на Земле, которые, несмотря на их красоту, вряд ли стоит выбирать для тихого и безмятежного времяпрепровождения.

10. Большая голубая дыра, Белиз

Во время приливов Большая голубая дыра превращается в гигантскую воронку, которая затягивает в себя все, что оказывается на поверхности воды, а во время отливов из нее порой извергаются огромные струи воды. Несмотря на это, желающих увидеть эту пещеру немало, ведь сам Жак-Ив Кусто назвал Большую голубую дыру одним из лучших мест для погружений на Земле.

9. Колодец Иакова, Техас, США

10-метровый природный колодец с абсолютно прозрачной водой — одно из самых опасных мест для дайвинга в мире. На дне колодца Иакова находится несколько входов в разветвленную систему пещер, выбраться из которых на сушу удается далеко не каждому.

8. Озеро Мичиган, США

Озеро Мичиган имеет практически такую же славу, как и Бермудский треугольник, поскольку именно над ним произошла одна из крупнейших авиакатастроф на североамериканском континенте, причина которой так и не была выяснена. Однако, если отбросить мистику, озеро представляет собой реальную опасность из-за течений, которые образуются внезапно и, по некоторым сведениям, ежегодно уносят несколько десятков жизней.

7. Озеро Натрон, Танзания

Покрытое коркой соли, периодически окрашивающейся в красный цвет, озеро Натрон — одно из самых соленых и щелочных на Земле. В некоторых местах температура воды доходит до 50 °C, что вкупе с высокой щелочностью делает озеро практически непригодным для жизни: в нем обитает всего три вида рыб, которые адаптировались к экстремальным условиям.

6. Голубая дыра, Дахаб

Голубая дыра считается одним из самых опасных для погружений мест на нашей планете, поскольку в этой 130-метровой карстовой пещере погибло немало дайверов. Впрочем, опытные дайверы говорят, что люди, имеющие соответствующую подготовку и большой опыт погружений, могут нырять без опаски, ведь причиной гибели ныряльщиков становятся, как правило, азотный наркоз и недостаточный запас воздуха при всплытии.

5. Озеро Лошадиная подкова, США

Диоксид углерода, который выделяется из трещин в дне озера Лошадиная подкова, опасен для всего живого. Озеро стало виновником гибели 4 человек, а также деревьев, растущих на 40 гектарах вокруг него. Об опасности, которую таит в себе озеро, оповещают таблички, стоящие на всех подъездных путях.

4. Кипящее озеро, Доминика

Температура этого горного озера, восхождение к которому занимает до 8 часов, может подниматься выше 92 °C. Виной тому — струи горячего воздуха, бьющие из-под земли, которые порой соседствуют со струями лавы. Купаться в этом озере категорически запрещено, даже если не видно характерных пузырей, — закипание начинается за считанные секунды.

3. Рио-Тинто, Португалия-Испания

Разработка полезных ископаемых, которая ведется в истоках реки Тинто более 3 000 лет, привела к тому, что ее воды насытились медью, железом и тяжелыми металлами, а уровень кислотности достиг запредельных отметок. Однако даже в непригодных для жизни условиях у реки есть своя биосистема, в которую входят и бактерии, окисляющие металлы и придающие воде насыщенный красный цвет.

2. Пролив Дрейка

Многочисленные айсберги, ветер, дующий со скоростью до 35 м/с, сильные течения и плохая видимость — все это ждет судна, идущие через пролив Дрейка. Пролив считают настоящим кладбищем кораблей, которые затонули здесь за несколько веков: со времен Магеллана до открытия в XX в. Панамского канала.

1. Озеро Киву

Это мирное на первый взгляд озеро таит в себе огромную опасность: в нем есть слои углекислого газа, а на дне «прячется» 55 млрд кубометров метана. Малейшее землетрясение может вызвать мощный взрыв, который вполне способен убить 2 млн человек, живущих в окрестностях Киву.