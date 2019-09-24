10 вещей, которые врачи, спасатели и путешественники не советуют надевать в самолет

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В 2019 году может быть поставлен мировой рекорд по числу путешественников, выбравших авиаперелеты. С января воздушным транспортом уже воспользовалось более 4,6 млрд пассажиров. Понятно, что многим аэропорт, как и салон самолета, — уже практически дом родной. Такие люди знают немало секретов, которые позволяют обеспечить в полете и удобство, и безопасность. Оказывается, иногда имеют значение на первый взгляд неочевидные особенности одежды и обуви.

Мы в AdMe.ru переняли опыт путешественников, дополнили его советами врачей и пилотов — и готовы открыть тайны удачного дресс-кода для полета.

Обтягивающие вещи

Авиаперелет — определенный стресс для организма. В первую очередь он сказывается на сосудах. Причина тут и в перепадах давления, и в необходимости долгое время сидеть в не очень просторном кресле. Усугубляет все тесная одежда. В результате нарушается кровообращение. Медики даже ввели особый термин — синдром экономкласса. Причем заполучить его можно, даже летая частным самолетом. Однажды Леди Гага была вынуждена переодеться по просьбе проводников. Ее экстравагантный костюм на высоте мог вызвать проблемы со здоровьем. Врачи в такой ситуации могли бы посоветовать и певице, и обычным путешественникам выбирать вещи посвободнее и надевать компрессионные носки.

В погоне за комфортом не забудьте: свободные вещи одобрят врачи, но не всегда оценит служба безопасности. Пассажиры в чрезмерно мешковатых штанах и объемных толстовках могут прятать что-то под одеждой, и поэтому охрана аэропорта присматривается к ним внимательнее. При этом, выбирая одежду, отдайте предпочтение натуральным тканям. Синтетика может раздражать кожу в сухом пространстве салона. Да и при пожаре это не лучший вариант.

Джинсы

Еще одна рекомендация — отказаться от вещей с плотным поясом. Причина, опять же, в разнице давления. В результате авиапассажир получает пару лишних сантиметров в талии. Так что любимые джинсы стоит сдать в багаж.

Бюстгальтер привычного размера

Еще одно последствие, с которым знакомы опытные путешественники, — небольшая отечность. Немногие задумываются о выборе правильного нижнего белья перед полетом. Между тем плотно сидящий бюстгальтер способен испортить все удовольствие от перелета: лямки просто начнут давить на спину и плечи. Модели с металлическими косточками — тоже не лучший выбор. На них может отреагировать металлодетектор в аэропорту. Оптимальный вариант — спортивное белье.

Комбинезон

Свободный комбинезон кажется хорошим выбором для аэропорта лишь на первый взгляд — до тех пор, пока вам не понадобится посетить туалет. Путаться в лямках в не самом стерильном помещении — то еще удовольствие. Сюда же можно отнести и другую сложную одежду — с неудобными молниями и застежками в труднодоступных местах.

Брюки с низкой талией

Каждый день через аэропорты проходят тысячи людей. На сиденье в самолете до вас путешествовали сотни пассажиров. Только на ремне безопасности ваши предшественники оставили в среднем 90 видов бактерий на 1 кв. см. В самолете можно обнаружить возбудителей кожных и кишечных заболеваний.

Из-за большого количества микробов важная рекомендация — закрыть одеждой максимум кожи. Откажитесь от маек, уберите подальше шорты, юбки и брюки с низкой посадкой, которые оставляют открытой поясницу.

Новые кроссовки

Помните о возможном отеке ног: выбирайте разношенную обувь. Даже удобные новые кроссовки на высоте могут стать тесными. Кроме того, обувь для полета должна быть закрытой. В аэропорту вам предстоит стоять в очередях, пробираться сквозь толпу и проходить контроль. Будьте к этому готовы. В шлепанцах и открытых сандалиях вы можете травмировать ноги. В обуви, которую сложно снять и надеть, потеряете много времени на проверке перед посадкой. И не забудьте о носках — в них будет тепло в прохладном салоне.

Обувь на каблуках

Даже если вы рождены для подиума и никогда не расстаетесь с каблуками, в путешествии лучше от них отказаться. Это вопрос не удобства, а безопасности. В случае эвакуации вы не сможете быстро передвигаться на шпильке или танкетке. Снять обувь тоже не получится: на полу в случае ЧП могут оказаться осколки стекла или горячие детали обшивки. К тому же каблуки могут повредить спасательный трап, который используют при внештатной посадке.

Вещи с металлическими пряжками и заклепками

Рамки в разных аэропортах реагируют на разное количество металла. Детектор может сработать на металлическую фурнитуру на одежде или крупные заколки в волосах. Бывалые путешественники утверждают, что иногда аппаратура поднимала тревогу даже из-за пирсинга.

Одежда из стоп-листа конкретного авиаперевозчика

У многих компаний есть свои запреты. Например, некоторые не пускают на борт пассажирок в легинсах. Слишком откровенный образ или одежда с оскорбительными надписями тоже могут быть исключены из дресс-кода перевозчика. Так что лучше изучить правила компании, которая обеспечивает перелет, иначе рискуете оказаться в неудобной ситуации.

Духи

Духи, конечно, не одежда, но тоже часть образа. Перед полетом лучше избежать соблазна попробовать все ароматы в дьюти-фри. Это и вопрос уважения к попутчикам, и забота о здоровье. Незнакомый парфюм может вызвать непредсказуемую реакцию у вас или других пассажиров. Вряд ли приступ астмы или аллергии у соседа по креслу украсит путешествие.

Бонус: всего одна вещь может решить сразу три проблемы

Одежда должна быть многослойной. Во-первых, на высоте в самолете может быть достаточно прохладно. Во-вторых, в случае задымления вам будет чем закрыть лицо. В-третьих, если багаж потеряется, вы не останетесь в одной майке в холодной чужой стране. Универсальным решением может стать достаточно объемный шарф. Правда, с одной оговоркой: важно правильно его носить. Не завязывайте его на шее узлом и не наматывайте в несколько оборотов. В случае эвакуации есть риск зацепиться и получить серьезную травму.