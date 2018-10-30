10 обычных продуктов, которые запрещены в разных странах мира

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Перед поездкой в чужую страну обязательно изучите местную кухню и законы, чтобы не удивляться, когда узнаете, что ваша любимая еда может быть под запретом в другом государстве. Любимые конфеты, газировка и даже вполне безобидные овощи и ягоды могут оказаться в списке табу в разных культурах. Однако всему есть логичное объяснение.

Мы в AdMe.ru совершили гастрономическое путешествие вокруг света, чтобы рассказать вам о самых неожиданных запретах в разных странах.

1. Шоколадное драже M&M’s в Швеции

Шведский суд в 2016 году постановил, что производитель сладостей Mars больше не может продавать и рекламировать товары под маркой M&M’s на территории королевства. Причина заключалась в том, что логотип M&M’s частично похож на уже существующий бренд популярного шведского шоколада Marabou, который производится в стране с 1960 года.

2. Mountain Dew в Европе

Газированные напитки, произведенные в США, например Mountain Dew, из-за своего специфического состава запрещены на территории Европы. На официальном сайте производителя напитка пояснено, что в ЕС существуют различные правила о том, что может и не может входить в состав их продуктов. В частности, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который используется в качестве одного из ингредиентов напитка в США, в некоторых европейских странах запрещен.

3. Семена мака в Сингапуре

Семена мака используются в качестве приправы во многих культурах. Однако в Сингапуре они классифицируются как «запрещенные товары», которые нельзя импортировать в страну.

4. Coca-Cola на Кубе и в Северной Корее

В настоящее время в мире есть только 2 страны, где Coca-Cola не может быть приобретена или продана, по крайней мере официально. Это Куба и Северная Корея, которые находятся под долгосрочным торговым эмбарго США (Куба — с 1962 года, Северная Корея — с 1950 года).

5. «Биг Мак» в Индии

В то время как Индия является одним из крупнейших участников международной торговли, это также и единственная страна на планете, где в McDonald’s вы не купите бургеры с говядиной или свининой в любой форме, в том числе знаменитый «Биг Мак». Здесь в меню ресторанов быстрого питания преимущественно представлены индийские «гамбургеры», которые являются на 100 % вегетарианскими. Например, бургер McAloo Tikki — с пряной картофельной котлетой, красным луком, помидорами и специальным овощным соусом.

6. Гамбургеры на Ближнем Востоке, в Малайзии и Индонезии

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А кроме того, если в ресторанах McDonald’s в мусульманских странах вы попросите «простой гамбургер», то озадачите работника кассы. Дело в том, что на Ближнем Востоке, в Малайзии и Индонезии в ресторанах быстрого питания вместо «гамбургера» подают «бифбургер», чтобы подчеркнуть, что в данном блюде точно нет свинины, в том числе в его названии. Хотя и в остальном мире гамбургеры преимущественно готовят из говядины, но только в мусульманских странах специально изменили название и упаковку продукта — вкус же при этом остался прежним.

7. Салат-латук в Ираке

Еще один религиозный запрет на вполне безобидный продукт салат-латук существует на севере Ирака и связан он с верованиями езидов. Их табу на употребление этого растения можно объяснить тем, что его местное название «хас» созвучно с термином, которое езиды используют для обозначения своих святых.

8. Овощи и ягоды в Израиле

Такие овощи, как брокколи и цветная капуста, хотя и не являются табу, но должны быть исключены иудеями из рациона из-за вероятности наличия в этих продуктах насекомых или червей, которых запрещено употреблять в пищу. По аналогичным причинам не рекомендуется есть ежевику и малину, так как эти ягоды не всегда возможно тщательно очистить без разрушения плода.

9. Рыба у народов Африки

Среди сомалийцев в большинстве кланов существует запрет на употребление рыбы. Не разрешено даже вступать в брак с людьми из других кланов, которые ее едят. Табу на употребление морепродуктов распространено и среди многих скотоводов и земледельцев (и даже некоторых прибрежных народов), населяющих части юго-восточного Египта, Эфиопии, Эритреи, Кении и северной Танзании.

10. Чеснок в Китае

Буддийская кухня в Китае традиционно исключает из всех блюд чеснок, так как верования гласят, что его употребление стимулирует в человеке низменные инстинкты.