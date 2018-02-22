10 обидных ошибок, которые совершают почти все путешественники

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Если вы не тревел-гуру, для которого путешествия уже стали чем-то вроде профессии, досадных ошибок в поездках избежать почти нереально. Поэтому предлагаем, не дожидаясь своих ошибок, поучиться на чужих.

Мы в AdMe.ru любители попутешествовать, поэтому нам и самим было интересно собрать эти советы. Если у вас есть какие-то свои хитрости, смело делитесь с нами.

Ошибка № 1: селиться на окраине города из экономии

Не спорим, иногда это может быть и удобно, к примеру, если вы перемещаетесь на машине. Отели не в центре обычно действительно дешевле, но, во-первых, ненамного, а во-вторых, перемещения на общественном транспорте туда и обратно каждый день запросто «съедят» сэкономленные деньги. Да и жить в отпуске на романтичных улочках, вымощенных брусчаткой, гораздо приятнее, чем в неуютном пригороде в скучном панельном доме. Живя в центре, вы сможете пойти гулять по знаковым местам города ночью или рано утром и увидеть улицы без туристов. Вы не пропустите что-то интересненькое и поживете в старом аутентичном доме. Еще один неоспоримый плюс жилья в центре — вы просто сможете зайти туда в середине дня и отдохнуть, переодеться, в конце концов.

Ошибка № 2: платить за то, что вы могли бы получить бесплатно

Вместо того чтобы брать скучную экскурсию и платить за нее деньги, загляните на сайт Free walking tours. Жители, влюбленные в свой город, могут показать вам его совершенно бесплатно, провести вас в места, которые знают лишь местные. У многих крупных городов есть аналогичные сайты, поищите их перед поездкой по запросу free walking tours + название города.

Сouchsurfing — известный многим сервис, где можно найти бесплатное жилье. Помимо этого, многие ищут здесь компанию, чтобы просто вместе погулять.

Workaway.info — подработать в путешествии? Почему бы и нет. Здесь вы найдете тысячи вариантов.

Campinmygarden — тут отписываются хозяева, которые разрешают использовать их двор как кемпинг. Все, что нужно от вас, — это палатка. Они не обязательно делают это бесплатно, но цены весьма низкие, € 5 за ночь, к примеру.

В России работает сайт restoraids, здесь вы найдете бесплатные предложения от ресторанов. Да-да, именно так, бесплатные.

У многих музеев есть дни, когда их можно посетить бесплатно. Например, вход в Лувр свободный в первое воскресенье месяца.

Некоторые супермаркеты по вечерам устраивают распродажу еды, у которой заканчивается срок годности или раздают ее бесплатно. Так делают в США и странах Азии.

В Испании во многих барах есть правило — закуска к пиву бесплатно. Иногда эта закуска может представлять из себя целый сэндвич или салат.

Ошибка № 3: уделять отзывам мало внимания

Читать отзывы поверхностно или не читать их вовсе — непростительно для любого туриста. Если отзывы на отели мы еще читаем, то отзывы на достопримечательности обычно проходят мимо нас, а зря — это просто кладезь советов и хитростей, которые помогут узнать, где второй вход или как пройти внутрь дешевле. Благодаря отзывам с фото вы уж точно увидите любые места, да и блюда в ресторанах такими, какие они есть на самом деле. Вам помогут вот эти сайты и приложения: Tripadvisor — наверное, самый известный сайт с отзывами на что угодно — начиная от крошечных магазинчиков на краю света, заканчивая всемирно известными соборами. Foursquare — удобный сайт, который позволит найти самые лучшие места, где развлечься, поесть и попить. Его очень любят хипстеры. Yelp — почти то же, что и Foursquare, но со специализацией по ресторанам и кафе.

Ошибка № 4: брать много вещей

Уезжая в путешествие, вы вроде бы берете всего по чуть-чуть, но в итоге получается тяжеленная сумка, а потом еще и оказывается, что часть вещей так ни разу и не использовалась, мы угадали? Вы же не надеваете в обычной жизни новый комплект одежды каждый день, вот и в путешествии не будете. Берите с собой вещи, которые хорошо сочетаются между собой, составляйте многослойные ансамбли. Возможно, совет покажется странным, но вместо еще одного свитера возьмите лучше плед — он может заменить собой много вещей: и одеяло, и кардиган, и покрывало для пикника.

Ошибка № 5: брать с собой только наличные или только карту

Никогда не стоит хранить все деньги на одной карте. Во-первых, вы можете ее потерять, а во-вторых, банк может ее внезапно заблокировать. (Кстати, чтобы этого не случилось, позвоните в ваш банк и предупредите, что вы будете за границей.) Так что 2 банковские карты — абсолютный минимум. Помимо карты берите с собой наличные. Где и когда их лучше менять, будет зависеть от страны, куда вы собираетесь, так что изучите форумы.

Ошибка № 6: бояться заговорить с незнакомцами

Обычно, когда мы путешествуем компанией, мы как бы варимся в собственном соку и закрываемся от общения с местными жителями и другими туристами. «Мы ведь все равно их никогда больше не увидим», — думаем мы. Когда еще вы получите шанс подружиться с жителем другой страны? Местные обычно и сами проявляют интерес к людям, которые приехали посмотреть их страну, не стесняйтесь заговорить с ними. А чтобы познакомиться с людьми со всего мира, есть отличная возможность — хостел.

Ошибка № 7: пытаться посмотреть все

«Раз уж приехал — надо увидеть как можно больше», — думаем мы и бегаем как загнанные лошади от одной достопримечательности к другой. Лучше сбавить обороты и насладиться неспешными прогулками, дыша, так сказать, воздухом страны, куда вы приехали. Вы же все-таки отдыхаете, а все достопримечательности все равно не посмотреть. Совершенно глупая затея — смотреть два города за один день. Лучше возьмите себе за правило на один город тратить минимум два дня, так вы сможете хотя бы немного его прочувствовать.

Ошибка № 8: ехать в высокий сезон

Толпы туристов способны отравить любой отдых, испортить любой вид. Поэтому не забывайте, что при планировании путешествия стоит ориентироваться если не на самый низкий сезон, то на время, когда туристы уже уезжают домой. Если вы поедете в Рим поздней осенью, скорее всего, вы не попробуете знаменитое итальянское мороженое, но сможете погулять по практически пустым улицам и посмотреть достопримечательности без очередей.

Ошибка № 9: не покупать билеты онлайн

Очереди в знаменитые достопримечательности имеют пугающие масштабы, но для тех, кто уже купил билет, как правило, есть отдельный вход и отдельная очередь. Постарайтесь купить билеты на посещение популярных мест заранее через интернет (например, тот же Лувр или статуя Свободы). Так вы потеряете гораздо меньше времени.

Ошибка № 10: промахиваться с сувенирами

Тут есть две крайности: одни покупают аляповатые сомнительные сувениры, другие жалеют, что так ничего и не купили. И тем и другим можно посоветовать отправиться на блошиный рынок, где можно найти эксклюзивные вещи за бесценок. И сделаны они, скорее всего, будут не в Китае, а там, куда вы приехали. И еще: если увидите вещицу, которая вас просто покорит, покупайте ее сразу. Практика показывает, что метод «лучше куплю это перед отъездом» работает плохо.

Бонус: ожидать от поездки очень многого

Хоть это и непросто, но постарайтесь не рисовать в своем воображении, как вы будете парить по Монмартру или зарываться носом в букеты лаванды где-нибудь в Италии. Все равно в итоге все будет выглядеть не так, как вы себе представляли. Не обязательно хуже, но не так. А излишние ожидания часто являются причиной разочарований. Пустите все на самотек и ловите приятные неожиданности. И пусть каждое ваше новое путешествие будет лучше предыдущего.