10 восхитительных озер мира, искупаться в которых можно только 1 раз

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Чистая прозрачная вода, легкий ветер — ощущение безмятежности и покоя. А если заглянуть поглубже? AdMe.ru заглянул, а вы готовы?

1. Озеро с чудищем: Бросно (Россия, Тверская область)

Местные жители частенько видят в своем озере древнейшего ящера. Ученые пытались им помочь и отыскать страшное «Бросненское чудище», но все тщетно. Что же там все-таки происходит? Итак, процессы разложения на дне вызывают образование пузырей с углекислым газом. Эти пузыри могут запросто перевернуть маленькую лодку. А у страха... В общем, это и правда очень легко перепутать с нападением чудища.

2. Озеро Хиллиер (Австралия)

А вы верите своим глазам? Розовый цвет, эвкалиптовые леса и никаких страшных чудовищ. Не ужасающе ли прекрасно это зрелище? Наука объясняет: розовый цвет воде придает водоросль дуналиелла солоноводная.

3. Кислотное озеро Кавах Иджен (Индонезия)

Знакомьтесь, перед вами самое кислотное озеро в мире. Нежный бирюзовый цвет воды, 200 °C на глубине, удушливые смертельные газы метана, вдобавок таинственно светящиеся ярким синим цветом по ночам. Но несмотря на все это, местные жители умудряются собирать на берегах серу, даже не надевая защитные маски.

4. Внезапное озеро: Гафса (Тунис)

Самое странное в этом озере — это его внезапное появление посреди сухой пустыни. Ученые полагают, что водоем образовался в результате сейсмической активности, однако как это могло произойти столь быстро, до сих пор неясно.

5. Озеро-кипятильник: Кипящее озеро (Доминиканская Республика)

Озеро в прямом смысле кипит! Температура воды — 92 °C. Купаться в водоеме категорически запрещено, если вы не хотите свариться заживо. С научной стороны все легко объяснимо: озеро находится в кратере вулкана и постоянно подогревается.

6. Озеро-убийца Ниос (Камерун)

Озеро, которое погубило жизни 1 746 человек. 21 августа 1985 года на близлежащих территориях Ниоса появилось облако удушающего газа, которое убивало все живое. Как выяснили ученые, всему виной был вулкан, находящийся в озере: в воду поступал углекислый газ, поднимающийся на поверхность и распространяющийся облаком повсюду. Прежде чем поехать купаться, обязательно узнайте, что там на дне.

7. Сюрприз на дне: озеро Мичиган (США)

На первый взгляд озеро выглядит чарующе привлекательным. Приятный цвет воды, никаких чудовищ и прочих ужасов. Но подвох, как всегда, под водой. Это спонтанно возникающие сильные течения, которые уносят людей далеко от берега. А осенью на озере появляются высокие волны, словно в океане.

8. Роопкунд, или Озеро скелетов (Гималаи)

Останки 200 человек, погибших странной смертью, пролежали на дне этого озера почти 11 веков, пока их не нашли британские войска в 1942 году. Что же случилось одновременно с 200 человек? Разгадка оказалось простой: смертельный град размером с мяч для крикета (7 см в диаметре).

9. Озеро-взрывчатка: Киву (между Демократической Республикой Конго и Руандой)

Киву — одно из самых опасных озер на планете. Любая вулканическая активность или даже легкое землетрясение — и озеро моментально взорвется! Погубив жизни 2 млн людей, проживающих поблизости. Все дело в больших слоях углекислого газа и огромном количестве метана в составе воды.

10. Озеро Натрон (Танзания) превращает в камень все живое

И наконец, наверное, самое жуткое озеро в мире — Натрон. Чего только стоит ярко-красный цвет воды, но и это еще не все. Озеро превращает все живое в статуи — мумифицированные жертвы на берегах, застывшие навечно в самых естественных позах. Наука все объясняет: водород и щелочь способствуют выделению соли и извести, что не позволяет организмам разлагаться.