10 невероятных вещей, которые для Папы Римского всего лишь обыденность

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Стать Папой Римским может стать только неженатый мужчина старше 35 лет, имеющий сан кардинала и докторскую степень. Это высшая ступенька в карьере католического священника, достичь которой невероятно тяжело. Но почему многие так хотят этого добиться?

Нам в AdMe.ru стало интересно, какие же есть преимущества у столь высокого титула.

10. У Папы Римского крутая машина

Папамобиль — так называют специально разработанное для Папы Римского средство передвижения. Раньше понтифика носили 12 человек на специальном троне (что в общем-то тоже неплохо), но с приходом технологий в наш мир его заменили на автомобиль. Но почему он такой странной формы? Да чтобы дать возможность верующим видеть главу католической церкви, пока он перемещается по городу. Каждый раз, когда Папа отправляется в другие страны с визитами, он не берет машину с собой, ее обычно сооружают на месте. Папамобиль необязательно должен быть дорогой и грандиозный: нынешний Его Святейшество передвигается на демократичных марках, тогда как его предшественники предпочитали Mercedez и BMW.

9. В Ватикане проводятся курсы по экзорцизму

Не то чтобы это большой плюс того, чтобы быть Папой Римским, скорее просто интересный факт. Экзорцим — ритуал, признанный католической церковью, и в Ватикане даже проводятся образовательные курсы для экзорцистов. Разумеется, на них может прийти не каждый желающий, а только священники. У курсов есть и учебник, и профессор, но ничего голливудского во всем этом нет: экзорцистов учат освобождать одержимых с помощью молитвы, квалифицированных врачей и психиатров.

8. У Папы Римского реально интересная работа

Какие решения вы принимаете на работе? Папа Римский решает вопросы вселенского значения. Например, только в 1992 году Иоанн Павел II поставил точку в суде над Галилеем и признал, что Земля — это не неподвижное тело, а вращающееся вокруг Солнца.

7. Невероятная одежда и обувь

Инфула, дзуккетто, моццетта — это не меню итальянского ресторана, а различные части гардероба Папы Римского. А он у него немаленький, к тому же для пошива одежды в основном используются такие ткани, как бархат и шелк, а для отделки — золото, серебро и мех горностая. Некоторые папы заказывают себе именной парфюм. Помимо особой одежды, у Папы Римского есть возможность носить красные кожаные туфли, а еще легендарное «кольцо рыбака». Но не все пользуются такой роскошью: нынешний Папа Франциск носит простые ботинки, а кольцо попросил себе отлить всего-навсего из позолоченного серебра. Единственный минус всей этой красоты — она плохо совместима с ветреной погодой.

6. Абсолютная власть в Ватикане принадлежит Папе Римскому

В отличие от монархов множества государств, Папа Римский — совсем не «декоративная» должность. Если опустить всякие скучные детали, то у Папы Римского полная власть над всем Ватиканом и католической церковью, а титул присваивается ему пожизненно. Он может самолично отлучать от церкви, распоряжаться ее имуществом, провозглашать святых и еще много чего.

5. Ватикан — богатая страна

И об имуществе. Ватикан — достаточно богатая страна, сюда стекаются все финансовые потоки католического мира: пожертвования, доходы от туризма и т. д. Ватикану принадлежит много крупной недвижимости в Европе и Латинской Америке. У Ватикана достаточно денег, чтобы инвестировать их в промышленность развитых стран и покупать акции (General Motors и IBM, например).

4. Портрет правящего Папы украшает монеты

Национальная валюта Ватикана — евро, но для этого государства чеканят монеты с собственным дизайном: портретом действующего Папы Римского. Пока вы тщетно собираетесь набрать своим селфи хотя бы десяток лайков, лицо Его Святейшества курсирует по всей Европе на евроцентах.

3. Ватиканские банкоматы

Все в Ватикане на благо тех, кто там служит: для тех, кому тяжело изъясняться на живых языках, есть банкоматы, которые поддерживают латинский язык.

2. А какое гражданство у Папы Римского?

Ну окей, скажем, какой-нибудь человек все-таки решил посвятить себя служению Господу, отучился в семинарии, поднялся по карьерной лестнице до кардинала, потом его выбрал конклав, и вот он стал Папой Римским. Какое у него будет гражданство? Гражданство Ватикана, разумеется, это же логично. На фото выше паспорт, который выдадут новоиспеченному епископу Рима. Правда, паспорт этот нужен только для международных дипломатических поездок, а вот внутри государства в качестве удостоверения действуют пластиковые ID-карты. Гражданство Ватикана выдается только на то время, пока он служит / работает там, поэтому если Папа отречется от престола, то он получает итальянский паспорт.

1. Ну а как же мирские радости?

Если без шуток, то глава всего католического мира — очень серьезный и важный пост, занять который весьма непросто, ведь для этого приходится многим пожертвовать. Весь католический мир смотрит на Папу Римского, поэтому это большая ответственность. Но ведь Его Святейшество тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо, поэтому у Папы есть свой твиттер и футбольная команда.