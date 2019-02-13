10 небанальных заведений, о которых тянет рассказать во всех соцсетях сразу

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Едва ли коллеги или знакомые, интересуясь, как прошло ваше путешествие, хотят узнать подробности лежания на пляже или прогулок вдоль по улицам. Да и типичные отпускные фото вызывают только вежливую улыбку. Другое дело, если вы невзначай заметите, что украсили полстены одного кафе пластилином, или покажете совершенно нелепое фото с тайскими официантами-моделями. Уверяем, ваш статус путешественника взлетит выше, чем у ведущих «Орла и решки».

AdMe.ru не устает исследовать уникальные, прекрасные и даже странные места: от крохотных комнат до вместительных отелей. Узнайте о новых 10 заведениях, которые не оставят равнодушным даже случайного клиента, и не забудьте про бонус!

1. Кофейня для ежиков и их любителей

Японцы — известные фанаты животных и всего милого, так что неудивительно, что именно в Токио открылось первое в мире ежиное кафе. За $ 9 в час вы можете насладиться компанией колючего друга любой породы, а если расставание с ним покажется вам невыносимым, то даже выкупить его и забрать домой. Посетителей учат, как правильно обращаться с ежиками, чтобы не навредить животному и не пораниться самому, а также выдают специальные защитные перчатки. По словам работников, кафе пользуется такой популярностью, что перед входом в заведение нередко выстраиваются очереди из желающих пообщаться с его необычными обитателями за чашкой зеленого чая.

2. Тайское кафе, в котором юмор важнее кухни

Staneemeehoi — рядовой тайский ресторанчик с морепродуктами, и причиной его популярности стало отнюдь не оригинальное меню. Атмосферу здесь создают горячие молодые официанты, чья работа заключается не только в обслуживании клиентов, но и в откровенном дуракавалянии. Они носят нелепую одежду, жеманничают и вообще ведут себя утрированно «по-девчачьи», забавляя клиентов своими небольшими шоу. Критики обвиняют Veerasak Maesa, владельца ресторана, в сексизме, однако тот утверждает, что злопыхатели сильно ошибаются. Шоу в его кафе — всего лишь безобидное развлечение, а клиенты — единственные судьи, чье мнение действительно имеет значение. Более того, Veerasak намеренно отказался от превращения прибыльного бизнеса во франшизу. Он видит цель заведения в том, чтобы заставить клиентов улыбаться и на время отпустить заботы. Но он не уверен, что другие предприниматели всецело разделят его философию.

3. Царский туалет на заправке

Откровенно говоря, общественный туалет — далеко не то место, в котором хочется задержаться. Но что, если мы скажем вам, что один из них обставлен роскошнее вашей квартиры? Любой посетитель уборной на заправочной станции Petron на Филиппинах почувствует себя коронованной персоной, едва переступив порог. Обилие позолоты, лепнины, тяжелого дерева и громкий девиз компании «В Petron вы король!» способны приятно потешить не только глаз, но и эго. Главное, чтобы все это великолепие не отвлекло вас от главной цели посещения.

4. Пластилиновое кафе

Как занять посетителей кафе на время ожидания заказа и сделать их визит более памятным? Основатель московского кафе «Диду» нашел гениальное решение: пластилин. Выбирайте понравившийся цвет и лепите его на стены или создавайте фигурки. Чтобы освободить место для новых произведений искусства, периодически приходится счищать старые, и только одно из них имеет право неприкосновенности — самая большая в мире пластилиновая Мона Лиза, работа над которой велась под чутким наблюдением Никаса Сафронова.

5. Пещерный ночной клуб

Кубинский клуб «Диско Айала» (Disco Ayala) меньше всего похож на место для жаркой тусовки. Как минимум потому, что ваш путь будет лежать к заброшенной пещере на окраине города, а после придется спускаться в полумраке крутого тоннеля с низким каменным потолком. Едва ли вы ожидаете обнаружить внутри гигантский мраморный танцпол, несколько баров, ослепляющий свет стробоскопов и грохочущее латиноамериканское диско. Одновременно в клубе может находиться более 3 000 человек, а развлекательная программа обычно включает акробатические номера, шоу со змеями и всевозможные «смертельные номера». Сама пещера пользуется в народе дурной славой: ее считают бывшим прибежищем местного серийного убийцы. Однако до сих пор эта легенда не получила официального подтверждения.

6. Бар с сухим бассейном

Если цифра в паспорте бессовестно преувеличивает ваш психологический возраст, бар Ball Pool в Осаке, Япония, имеет все шансы стать вашим любимым заведением. Здесь нет привычной для подобного места мебели, зато есть огромный бассейн с пластиковыми шариками. При этом меню вовсе не детское, ведь здесь, как и в обычном баре, можно заказать все что угодно: от «Мохито» до «Кровавой Мэри». Разница только в том, что здесь коктейли подают в герметичной посуде.

7. Отель-библиотека

Диснеевской принцессе Белль определенно стоило родиться в португальском городке Обидуш. Ведь там находится отель-библиотека The Literary Man, коллекция которого насчитывает более 50 000 книг самых разных жанров. Большинство книг написано на английском языке, а найти их можно буквально по всему дому: снять со стеллажей, вытащить из бара или наткнуться на них в винном погребе. Если вам пора покидать отель, а вы никак не можете оторваться от полюбившегося тома, хозяин разрешит вам выкупить его, даже если он относится к редким коллекционным изданиям. Правда, посетители больше пополняют библиотеку, нежели разоряют ее, и, возможно, владельцу вскоре придется искать помещение попросторнее.

8. Кафе для мягких игрушек

Неужели кто-то вообще готов отдавать деньги за то, чтобы покормить игрушку настоящей едой? Что ж, да, если речь идет о Японии. Основатели кафе Yawarakan знают, что большая часть местного женского населения, в том числе взрослого, имеет дома хотя бы одну игрушку. Причем относится к ней крайне сентиментально. Логично, что девушкам хочется побаловать плюшевого любимца и дать ему небольшой отпуск. «Посетителей» кафе рассаживают за столики и угощают настоящим смузи, кофе и блинчиками с сиропом от местного шеф-повара (плюшевой змеи). День проходит в играх и танцах, а затем игрушек укладывают спать под чтение сказки. Утром следующего дня отдохнувшие посетители возвращаются к владельцам. Базовый пакет в таком кафе обойдется в $ 40. Если вы считаете, что все еще сделали недостаточно для своего набивного друга, можете отправить его в экскурсионный тур по Токио или на горячий источник (около $ 55). Памятные фото и видео прилагаются.

8. Рай интроверта

Если вы просто сильно не в духе или не фанат общения в принципе, а кушать все же хочется, японский ресторан Ichiran Ramen сделает все, чтобы минимизировать коммуникацию с клиентами. Вместо администратора на входе стоит автомат по продаже билетов, где можно выбрать блюдо и номер отдельного места. Впрочем, если вы отправились сюда с компанией, разделительную деревянную ширму между вашими местами можно убрать. Хотя это очевидно не лучшее место для дружеской беседы. Напротив каждого столика расположена небольшая дверца, которая раскрывается ровно настолько, сколько необходимо для того, чтобы пара рук поставила перед вами блюдо и снова скрылась. Закончив трапезу, вы без лишних слов покидаете ресторан, насладившись не только вкусным раменом, но и непередаваемой прелестью одиночества.

10. Магазин резиновых уточек

Если есть специализированные магазины кофе и ювелирных изделий, то почему бы, в конце концов, не быть магазину, продающему исключительно резиновых уточек? «Резиновая утка не знает границ, она аполитична и не делает различией между людьми. Она мягкая, дружелюбная и подходит для всех возрастов». Философия Флорентина Хофмана, известного голландского художника, однажды настолько вдохновила владельца магазина игрушек в Амстердаме, что он решил полностью посвятить свой бизнес резиновым птичкам. Можете смеяться, но уточки всех мастей оказались настолько вирусными, что голландский магазин быстро обзавелся филиалами в других европейских странах, превратившись в коммерческую сеть с сотнями преданных фанатов по всему миру.

Бонус

Активистки феминистского движения недавно открыли первую российскую кофейню, дневное посещение которой доступно только женщинам. Реакция на появление заведения была противоречивой и бурной, но большинство обсуждающих оказались солидарны в одном: названия напитков в этом кафе доводят до слез не только филологов. По крайней мере с юмором и творчеством у девушек все в порядке.