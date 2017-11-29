10 загадочных мест, происшествия в которых ученые до сих пор не могут толком объяснить

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В нашем мире есть немало мест, которые одновременно и притягивают, и пугают своей таинственностью. Там пропадают люди, появляются призраки, странно ведут себя животные. Ученые озвучивают различные теории, но ни одна из них не претендует на стопроцентную достоверность. Мы в AdMe.ru хотим рассказать вам о 10 самых загадочных местах на планете, которые стали настоящим «крепким орешком» для исследователей.

1. Долина безголовых, Канада

Свое жуткое название это место получило из-за целой серии трагических происшествий. В конце XIX века здесь обнаружили золото, и в долину потянулись охотники за удачей. В 1898 году бесследно исчезла группа золотоискателей из 6 человек. 7 лет спустя в этой же долине пропали двое братьев Маклаудов и их приятель Роберт Вир. Спустя 3 года были случайно обнаружены 9 обезглавленных трупов.

Загадочные исчезновения людей продолжаются в долине и по сей день.

Сами местные жители уверены, что все смерти — дело рук сосквачей. Существ, похожих на волосатых людей-великанов, здесь видели часто, еще чаще находили их следы. На самом же деле, скорее всего, это дело рук банды орудующих в долине головорезов, которые охотятся за золотоискателями и их добычей. Однако полиция эту догадку не подтверждает.

2. Долина падающих птиц, Индия

В последние дни лета в индийском штате Ассам в горной долине Джатинга происходят необычные явления. Ночью, ближе к полуночи, сюда прилетают стаи птиц в почти бессознательном состоянии. Птицы кружат низко — местные жители даже сбивают их палками, а потом готовят на костре. Многие пернатые падают на землю и даже не пытаются вырваться из рук поднимающего их человека.

Жители долины уверены: это боги вознаграждают их за праведную жизнь, посылая легкую добычу. Ученые же установили, что гипнотическое поведение птиц (отсутствие инстинкта самосохранения и реакций организма на внешние раздражители) формируется только при обязательном сочетании таких факторов как новолуние, ветер и темное время суток. Исходя из этого, можно озвучить гипотезу о наличии в данной местности кратковременной геомагнитной аномалии, которая при совпадении всех перечисленных природных факторов оказывает такое необычное воздействие на обитающих в округе птиц.

3. Долина Смерти, США

Вопреки распространенным легендам, это место не связано с исчезновением людей и гибелью скота — свое название долина получила во времена калифорнийской золотой лихорадки. Здесь можно наблюдать необычные ползущие камни — их видели многие, но на камеру зафиксировали лишь 2 года назад. Следы, тянущиеся за многокилограммовыми глыбами, достигают нескольких десятков метров.

Ученые во главе с палеобиологом Ричардом Норрисом (Richard Norris) сообщили, что они раскрыли тайну движущихся камней в Долине Смерти. По их словам, на движение камней оказывают влияние суточные перепады температуры зимой, прибрежный ветер, характер грунта на дне находящегося рядом озера и даже изменение климата. По их мнению, из-за общего потепления такие перемещения стали происходить реже.

4. Дроссолидес, Греция

Около замка Франка-Кастелло на греческом острове Крит много местных жителей и туристов сталкивалось с удивительным хрономиражом (событием из прошлого) под названием «дроссолидес», что означает «капельки влаги».



По их словам, ранним летним утром над морем, окутанным туманом, появляются странные очертания воинов и порой бывает отчетливо слышен звук сражения. Через какое-то время хрономираж исчезает у стен замка. На этом месте в середине XIX века состоялась ожесточенная битва между турками и греками. Все, кто наблюдал это мистическое явление, утверждают, что фантомы именно этих воинов и появляются у замка.

Исследователь Андрей Перепелицын считает, что элементарные частицы с достаточно высокими энергиями, двигаясь в насыщенном водяным паром воздухе, оставляют след из капелек воды. Они, возможно, способны ионизировать воздух и «проявляться» туманными образами перед тем, как выпадает роса. А остальное — дело человеческой фантазии. Может быть, хрономиражи вызывают магнитные бури или геомагнитные возмущения на каком-то небольшом участке местности. Чтобы выяснить это, необходимы дальнейшие исследования с учетом возможного воздействия этих факторов.

5. Озеро Мертвое, Казахстан

Это небольшое озеро в Талдыкурганской области Казахстана со стороны кажется совершенно обычным, но даже самым жарким летом оно остается ужасно холодным. В озере нет совершенно никакой жизни: здесь не водится рыба, не не живут даже водные насекомые.



А еще в озере постоянно тонут люди. Пугает еще и тот факт, что утопленники Мертвого озера не всплывают на поверхность, а, наоборот, погружаются на дно и стоят там прямые как свечи. Даже профессиональные водолазы со снаряжением не могут находиться в воде этого озера дольше 5 минут. По каким-то необъяснимым причинам они начинают внезапно задыхаться, хотя их баллоны еще полны воздуха.

По одной из версий, мистические слухи связаны с явлением гиперсоляризации воды и обитающими там пурпурными бактериями, выделяющими сероводород, Даже в небольших дозах он активно действует на психику человека. Также есть предположение, что на дне озера находится расщелина, из которой выделяется токсичный газ, который и убивает все живое. Однако проводить отдельные научные исследования Мертвого озера в Казахстане пока не собираются.

6. Лощина черного бамбука Хэйчжу, Китай

Сотни человек ежегодно заходят в эти бамбуковые дебри и остаются там навсегда. Причем пропадают все совершенно бесследно — ни следов, ни тел, ни личных вещей. Задокументированные случаи пропажи людей здесь берут свое начало с середины прошлого века. В 1950 году по неизвестной причине здесь потерпел крушение самолет. Что интересно, никаких технических неисправностей на борту не было, экипаж не подавал сигналов бедствия и не сообщал ни о каких странностях. Самолет вместе со всеми людьми просто исчез.

Конечно, местные жители говорят о порталах в параллельные миры и временных парадоксах, переносящих людей из лощины в какую-то другую реальность. Но ученые из Академии наук Китая выявили совершенно уникальную по своим характеристикам структуру геологических пород в этом месте, а также зафиксировали выделения смертоносных ядовитых паров, оказавшихся продуктом гниения некоторых древесных пород, коих тут в изобилии. Также исследователи отметили и сложный местный климат с неожиданно и резко меняющейся погодой, и сильные геомагнитные излучения.

7. Деревня Плакли, Англия

Жители английской деревушки Плакли утверждают о существовании аж 12 призраков в их деревне. Плаклийцы рассказывают, что все призраки когда-то проживали в этой деревушке, но умерли или погибли уже давно.

Скептики же уверены, что населению деревни просто льстит внимание туристов, постоянно съезжающихся поглазеть на привидения. Однако же когда в 2011 году в деревню приехала группа исследователей, то случилось нечто необъяснимое. На Плакли обрушились полчища мух, и это при почти нулевой температуре в начале зимы. Исследователям пришлось вернуться ни с чем.

8. Остров Пальмира, Тихий океан

Корабль американского капитана Эдмунда Фаннинга в 1798 году потерпел крушение у берегов Пальмиры — небольшого необитаемого атолла площадью всего 12 кв. км. Многие из пытавшихся вплавь добраться до острова утонули или были съедены акулами. Спаслись 10 человек, а за 2 месяца на острове в живых остались лишь трое. Выжившие утверждали, что остальных убил остров.



Во время Второй мировой войны Пальмира использовалась самолетами ВВС США для посадки. Однако все, кто в разное время был на острове, твердили, что он пробуждал в них страх, депрессию, злость и ненависть. Некоторые неожиданно сводили счеты с жизнью без каких-либо видимых причин, другие, наоборот, внезапно сходили с ума и убивали своих друзей и сослуживцев. Практически все говорят, что на острове все время было страшно.

Некоторые высказывают догадки о существовании некой религиозной секты на острове. Ученый Мершан Марин считает, что на атолле присутствует какое-то неизвестное, враждебное человеку существо. Многие поддерживают эту мысль и пытаются доказать, что остров и сам является живым. Заманив своей красотой в ловушку, он убивает своих неосторожных гостей. А есть и экзотические версии, например что на атолле расположены врата в другое измерение. Как бы то ни было, но найдется немного людей, которые хотели бы наведаться на Пальмиру, особенно после 1986 года, когда на острове появилось американское захоронение радиоактивных отходов.

9. Овертонский мост, Шотландия

В 1951 году некая собака без всяких видимых на то причин спрыгнула с этого 15-метрового моста. Казалось бы, просто несчастный случай. Но уже к 1955 году таких собак-самоубийц насчитывалось уже больше 50. Причем примечательно, что все собаки для прыжков всегда выбирали одно и то же место — между двумя последними пролетами с правой стороны моста. До сих пор в среднем 1 собака в месяц прыгает с этого моста. Удивительно, но некоторые животные, умудрявшиеся выжить после этой попытки суицида, восстанавливались и снова шли на мост прыгать.

Эксперт по поведению животных Дэвид Секстон установил, что земля как раз под местом падения собак просто наполнена следами пребывания мышей и норок. Моча самцов этих животных очень сильно действует на собак и кошек. Дальнейший эксперимент только подтвердил теорию этолога. Он распространил запах животных, живущих под мостом, и понаблюдал за поведением обычных собак. В результате только 2 из 30 собак — с короткими мордами и маленькими носами — остались в спокойствии. Остальные же бездумно побежали к источнику запаха, практически не смотря по сторонам, как заколдованные.

10. Лес Аокигахара, Япония

В переводе с японского название этого места звучит как «равнина синих деревьев». Но чаще всего его называют «лес самоубийц». Говорят, в Средние века местные бедняки, доведенные до отчаяния отсутствием еды, приносили сюда своих престарелых родственников и оставляли умирать в этом лесу. С тех пор неупокоенные души бродят по лесу, подстерегая одиноких путников, желая отомстить им за все свои страдания.



До сих пор в лесу ежегодно находят от 70 до 100 тел людей, решивших покончить с собой. Многие специально приезжают в этот лес, чтобы свести счеты с жизнью, но ходят слухи, что некоторых лес сам «уговаривает» на это. Будто бы того, кто свернул с проложенных пешеходных троп в сторону, сразу охватывает сильнейшая тоска и депрессия. Настолько сильная, что бедняга тут же накладывает на себя руки.

Пока достоверно известен лишь тот факт, что у подножия горы Фудзи в «лесу самоубийц» не работает компас. Там наблюдается сильнейшая магнитная аномалия, которая, по всей видимости, имеет колоссальное воздействие на человека. Перед самым входом на территорию Аокигахара висит табличка приблизительно такого содержания: «Ваша жизнь является самым бесценным даром, который вы получили от родителей. Подумайте о своей семье. Не страдайте в одиночестве, позвоните нам по телефону 0555-22-0110».