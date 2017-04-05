10 мировых авиакомпаний, в которых стюардессы сводят с ума своей красотой

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Первоначально стюардессы нужны были только для того, чтобы оказывать пассажирам первую медицинскую помощь. Естественно, особого внешнего вида от них совсем не требовали. Но все меняется, и с недавних пор униформа стюардесс стала чуть ли не самым важным элементом корпоративного стиля авиакомпаний. Редакции AdMe.ru стало интересно, как выглядит одежда «небесных ласточек» в разных странах мира.

1. Singapore Airlines

Стюардессы этих авиалиний облачены в шикарное кимоно, а лица украшает безупречный макияж. Их костюмы представляют собой настоящее произведение искусства. К тому же, фигура такой стюардессы увековечена в восковом Музее Мадам Тюссо, как олицетворение прекрасной «сингапурской девушки»".

2. Korean Air

Форма корейских стюардесс кажется легче воздуха. Все благодаря нежной мятно-бежевой гамме цветов, которые выбрал дизайнер Джанфранко Ферре. Изюминкой костюма стал платок, который символизирует полет. Обязательный элемент образа — прическа с национальными мотивами, которая подчеркивает хрупкость и нежность девушек.

3. Air Canada Rouge

Униформа этой авиакомпании состоит из серых брюк, бордовой пилотки, пиджака или шерстяной жилетки в тон бордового, дополнена шейным платком — все выглядит безупречно и модно. Иногда стюардессы могут надеть шляпу в тон, что создает атмосферу не салона самолета, а настоящего музыкального салона.

4. Bangkok Airways

Эти стюардессы действительно внушают чувство покоя и безопасности. А все благодаря компании Asava. Они пошили великолепную форму в синюю и голубую полоски, которые плавно перетекают друг в друга на белом фоне. Задумкой дизайнеров было изобразить море и небо.

5. Emirates

Форма экипажа авиакомпании, разработанная британским дизайнером Симоном Джези, — очень утонченная и изысканная, выполнена в традиционных цветах региона, в котором и базируется главный офис авиакомпании.

6. Qantas Airways

В форме австралийских стюардесс определенно есть загадка — полностью черный костюм украшают красные и красно-розовые вставки. По мнению кутюрье, черный — это цвет элегантный, деловой и лучше всего подходящий для повседневного ношения.

7. Alitalia

Итальянская авиакомпания Alitalia впервые за 20 лет сменила форму стюардесс: теперь девушки встречают гостей в бордовом, а служащие авиакомпании, работающие «на земле», — в зеленом. Над созданием новой формы трудился известный итальянский дизайнер Этторе Билотта.

8. Qatar Airways

Самыми модными и стильными можно смело назвать стюардесс катарских авиалиний. Им по праву принадлежит первое место среди небесных модниц. Их форма темно-бордового цвета с уклоном в ретро, безусловно, одна из самых красивых и оригинальных.

9. Air France

Униформу экипажа «Французских авиалиний» разработал известный французский модельер Кристиан Лакруа, и этим сказано все. В образе француженок продумана абсолютно каждая деталь — от туфелек до пояса и перчаток. Вот он — настоящий французский утонченный вкус!

10. Thai airways

Когда стюардессы Тайских авиалиний на земле, они обязаны переодеться в форму сиреневого цвета. В полете же форма небесных красавиц очень нежная и воздушная — ткани цветочных тонов с перламутровым отливом, традиционные длинные юбки и жакеты.