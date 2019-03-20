10 мест России, которые выглядят как кадры из фэнтези

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Чтобы сбросить с себя груз усталости, неплохо отправиться в путешествие. Если вы устали от рутины, а уезжать далеко от дома не хочется, можно найти много интересного совсем рядом с родными пенатами. Окунуться в сказку можно, посетив величественные замки и хрустальные озера, а фанатам фэнтези придется по вкусу реалистичный огнедышащий дракон.

Мы в AdMe.ru решили показать несколько живописных мест России, в которые стоит отправиться, чтобы отдохнуть душой.

1. Пялинг (Ингушетия)

Селение Пялинг — малоизвестный памятник Средневековья. Одноименный башенный комплекс напоминает декорации для фэнтезийного фильма. Эти боевые и жилые сооружения, датируемые XVI–XVII веками, отлично сохранились до наших дней. Многие из башен адаптированы под современные нужды, а до 1942 года большинство из них были обитаемы. Каменные постройки плохо прогревались, и даже летом в них было прохладно, а для отопления зимой устанавливали камины и подвешивали котел. Очаги в башнях были центром жизни, ближе к которому сидели старшие мужчины семьи и гости.

2. Плато Путорана (Красноярский край)

Это гигантское плоскогорье никогда не было затронуто деятельностью человека. Комплекс горных массивов возник еще на рубеже палеозоя и мезозоя в результате образования тектонических разломов. Плато Путорана называют краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов, так как по количеству водопадов оно занимает первое место в России. Также в этом живописном природном заповеднике Сибири расположен самый высокий российский водопад, высота которого достигает 108 м.

3. Иволгинский дацан (Бурятия)

Мекка российского буддизма располагается у подножия горного массива Хамар-Дабан. Полное название звучит как «Тугэс Баясгалантай Улзы номой Хурдын Хиид», что означает «Монастырь Колесо Учения, приносящее счастье и полное радости». В состав дацана входят 10 храмов, а также ряд других зданий: резиденция действующего хамбо-ламы Аюшеева, библиотеки, учебные корпуса, оранжерея, гостиница, разные хозяйственные и жилые строения, информационный центр. Здесь можно увидеть волшебный камень, обработанный мастерами дацана, к которому, по преданию, прикасалась Ногоон Дара Эхэ (Зеленая Тара, женская ипостась Будды), оставив на нем отпечаток своей кисти.

4. Дивногорье (Воронежская область)

Недалеко от города Лиски в Воронежской области располагается Дивногорье, объединяющее в себе возвышенность и музей-заповедник. Меловые скалы-останцы (или «дивы»), в которых выдолблена местная пещерная церковь, дали название этой местности. Здесь можно встретить более 150 видов животных и 700 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу РФ. На территории заповедника расположены «палеолитические мастерские», где воссоздана эпоха каменного века, тут проводятся мастер-классы по изготовлению каменных орудий труда.

5. Кудыкина гора (Липецкая область)

Главное украшение парка — массивная деревянная крепость в древнерусском стиле. Внутри современные ремесленники проводят увлекательные мастер-классы по ковке подков, плетению из лозы и лепке из глины. Другая интересная достопримечательность — 15-метровая скульптура Змея Горыныча, которая извергает пламя и светится в темноте. Также здесь есть огромный кувшин размером с дом, из которого льется родниковая вода. На территории обитают пони, лошади и верблюды, на которых можно прокатиться.

6. Форт «Император Александр I» (Кронштадт)

Величественный форт, строительство которого заняло 7 лет (1838–1845 гг.), имеет величину стандартного футбольного поля: 90 на 60 м. Для укрепления земли, на которой планировалась постройка, потребовалось больше 5 тысяч 12-метровых свай. Внутри здания спокойно помещался гарнизон в 1 тысячу человек, а на случай военных действий можно было разместить в форте до 100 орудий. «Император Александр I» — первый многоярусный форт такой формы и размера. Его второе название — «Чумный» — связано с тем, что в 1987 году он был передан в ведение Института экспериментальной медицины для устройства там противочумной лаборатории.

7. Замок Гарибальди (Самарская область)

Прекрасный образец неоготической архитектуры расположен на территории старинного села Хрящевка, которому в свое время выпала нелегкая доля: оно было затоплено при сооружении Волжского водохранилища и отстраивалось заново. Сейчас же Хрящевка стала центром притяжения поволжских любителей водных видов спорта. Здесь можно заняться виндсерфингом или просто отдохнуть. В замке часто проводятся свадьбы и тематические мероприятия. Сооружение состоит из 3 частей: главный корпус отеля, здание для обслуги и стилобат, оборудованный аквапарком.

8. Ленские столбы (Якутия)

Ленские столбы — настоящая визитная карточка Якутии. Эти массивные скалы, достигающие 100 м в высоту, напоминают о средневековых замках, драконах и застывших великанах. А отражаясь в воде, столбы кажутся еще величественнее. Таинственный природный парк, привлекающий туристов со всех уголков света, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

9. Сулакский каньон (Дагестан)

Эта дагестанская достопримечательность пользуется большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Сулакский каньон не только является одним из самых глубоких каньонов мира (1 920 м), но и превосходит знаменитый Большой каньон на плато Колорадо. Через ущелье каньона протекает река Сулак — одна из крупнейших рек Дагестана, вода которой имеет невероятный ярко-бирюзовый цвет. А поблизости расположился стратегически важный объект — действующая Чиркейская ГЭС, снабжающая республику электроэнергией.

10. Мультинские озера (Алтай)

Мультинские озера располагаются на северном склоне Катунского хребта в Усть-Коксинском районе. Этот живописный озерный каскад дополнен огромными валунами. Их называют «шумы» из-за того, что через эти громоздкие камни с шумом прорывается вода. На территории озер можно расслабиться на базе отдыха или отправиться на конную прогулку.

Какое место показалось вам самым необычным? В каких интересных местах России бывали вы?