10 мест на планете, которые исчезнут в течение нашей жизни

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Нам так часто сообщают о глобальном потеплении, из-за которого на Земле меняется климат, ландшафт и уровень Мирового океана, что мы стали принимать это как данность, не задумываясь о большом значении и опасности таких изменений. Мы в AdMe.ru представили, как будут выглядеть в недалеком будущем известные места, которые находятся под угрозой исчезновения.

Остров Пасхи, Чили

Сегодня остров Пасхи переживает трудные времена. Связано это с большим потоком туристов, которые оставляют после себя горы мусора, тем самым нанося урон каменным статуям и хрупкой экологии острова.

Вулкан Килиманджаро, Танзания

Вулкан Килиманджаро — самая высокая точка Африки, покрытая снегом. В течение последних 100 лет снежный покров стремительно тает, а осадки не успевают компенсировать этот процесс. В связи с этим ученые прогнозируют, что к 2033 году снега на вулкане растают полностью и он навсегда утратит свой изначальный вид.

Остров Кулебра, Пуэрто-Рико

Ранее ВМС США использовали остров для учебных бомбардировок, что пагубно отразилось на растительном и животном мире. В 1975 году бомбардировки прекратились, но с тех пор массовый туризм оказывает плохое влияние на довольно неустойчивую экологию. Экосистема острова находится под угрозой исчезновения.

Мадагаскар

Предполагается, что к 2025 году все леса будут вырублены, если их не спасти. На острове существуют виды животных, которые до сих пор не изучены. Есть вероятность, что они вымрут раньше, чем их успеют исследовать.

Великая Китайская стена

Великую Китайскую стену посещают миллионы туристов каждый год, и многие берут с собой камень на память. Некоторые участки стены подвержены актам вандализма, и именные камни растаскивают для продажи на рынке. Фермеры разбирают стену, чтобы соорудить загоны для скота. Другие участки разрушаются от эрозии, что несут с собой песчаные бури. 22 % стены уже исчезло, а это без малого 2 000 км.

Баган, Мьянма

Баган — это дом для более чем 2 000 буддистских храмов и пагод, построенных в XI и XII веках. С 1995 по 2008 год храмы активно восстанавливались, однако наплыв туристов последовал позже. Многие карабкаются на пагоды для хорошего обзора или красивого снимка, что приводит к разрушению древних сооружений.

Нуук, Гренландия

Нуук — столица Гренландии, царство снега и белых медведей. Правительство страны намерено возобновить здесь добычу драгоценных камней, что приведет к строительству шахт и буровых, а это значительно изменит экологическую обстановку. Также к 2100 году могут растаять прибрежные льды Гренландии, а столица находится как раз на краю острова.

Озеро Никарагуа

Никарагуа — единственное место в мире, где проживают пресноводные акулы. В июле 2014 года правительство одобрило строительство Никарагуанского канала. Проект соединит Тихий и Атлантический океаны. Сотни деревень будут эвакуированы и перемещены. В связи с такими планами у Никарагуа есть все шансы потерять более 0,5 млн га дождевых лесов и заболоченных местностей.

Сейшельские острова

Постепенно вода затопляет пляжи на Сейшелах. Изменение климата и повышение уровня моря приводят к вымиранию кораллов, эрозии песчаных пород и вымыванию островов в океан. Ученые говорят, что это лишь вопрос времени, когда Сейшельские острова исчезнут под водой.

Большой Барьерный риф, Австралия

Глобальное потепление несет для Большого Барьерного рифа немалую угрозу: при повышении температуры воды хотя бы на 1 °С выше обычного водоросли погибают и кораллы начинают страдать от интенсивного солнечного излучения. Вместе с ними исчезнут и другие обитатели этого места.