10 человек, чья жизнь перевернулась благодаря путешествиям
Как говорил Марк Твен, «только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».
AdMe.ru разыскал в группе Подслушано истории людей, которые перевернули свою жизнь, лишь однажды ступив на другие земли.
- Я желала мужу счастья и отпустила его к другой — более молодой, глупой и веселой. Сама же, взяв свои сбережения в $ 17 800, отправилась в путешествие. Я смотрела на пар гейзеров Исландии, огни Шанхая и пески Австралии. Влюблялась, заводила новых друзей. Байкер мне наколол розу с пистолетом, а в Бирме я получила шрам на полноги. Вернувшись домой, я стала мужу интересна и вновь желанна. А он для меня — тусклой тенью прошлого.
- В университете философию у нас вел дедушка, на лекции которого ходили абсолютно все. А все потому, что он рассказывал истории своей молодости: как он в Париже пил винцо с прекрасной француженкой, читая ей стихи на русском, а она — на французском; как он в Риме спустил кучу денег на японскую группу, спевшую в баре на русском; как они с друзьями вальяжно оценивали итальянок на улице, пока одна из них не сказала им на родном языке, что они бездельники. И еще много удивительного!
Этот человек научил нас мечтать. Благодаря ему половина нашей группы ударилась в такое прекрасное занятие как... путешествие.
- До совершеннолетия я ни разу не выезжала из родного города. В 18 лет первый раз полетела в Италию, и мне словно крышу снесло! За 2 года я объездила 15 стран. Копила деньги, мониторила горящие путевки, колесила автостопом. Сейчас зарплату я ни на что лишнее не трачу; пока подруги покупают себе дорогущие сумочки, платья, ходят по салонам и соляриям, я за те же деньги загораю на Бали в майках, там же купленных не дороже $ 5, и чувствую себя абсолютно счастливой.
- Я всегда комплексовала на фоне своих миниатюрных и худых подруг (при росте 180 см и весе 76 кг). Однажды поехали с ними в тур по Европе. Так вот, за 2 недели путешествия с ними не познакомился ни один иностранец. А меня буквально достали: просили номер телефона, предлагали приехать к ним на родину, заваливали комплиментами, мол, я самая настоящая русская красавица. Больше не комплексую.
- Несколько лет назад открыл для себя всю прелесть путешествий. За 3 года исходил половину материка — от солнечной Армении до зимников Чукотки — с настоящими приключениями, с походами, автостопом и удивительными знакомствами. Именно про такую жизнь пишут книги, фильмы снимают! Понимаю, что после такого в 4 стенах офиса просто сойду с ума. Теперь ищу того единственного человека, с кем это все можно разделить.
- Полгода назад отправилась со своим знакомым в путешествие по Европе, используя каучсерфинг. В одной из стран попали к чудесным ребятам, в доме которых жили 3 дня. Молодой парень, который пригласил нас, просто обворожил меня, я ему тоже очень понравилась. Перед самым отъездом мы поцеловались. По приезде домой я написала заявление на работе и переехала жить за границу — я счастлива!
- Когда я была подростком, моя бабушка рассказывала мне о своих былых путешествиях. Как она жила в Эфиопии и у нее была служанка, как в Индии она заснула на важных переговорах и захрапела, как делают лепешки в Намибии, про тропические ливни, как они с дедом разругались в Египте, а потом он катал ее на верблюде — много еще интересного. Уже только рассказы с детства дали мне понять, насколько же огромен этот до жути разнообразный мир!
- Первый вечер в путешествии — это то, что меняет мировосприятие. Вот сидишь ты вечером где-нибудь, например, на берегу моря в Барселоне или в кафе в Париже и вспоминаешь, что еще утром ты проснулась в родной кроватке, а вечером уже абсолютно в другом месте. И в этот момент эмоции просто переполняют.
- Путешествия — моя жизнь! Каждую свободную копейку откладываю на будущую поездку, поэтому работаю почти круглосуточно. И как же бесят люди, которые говорят: «Я так тебе завидую!», «Я вот на речку, а ты-то в Нидерланды съездила» и подобное. Притом что их зарплаты больше и в свободное время они ничего не делают, а деньги тратят на бесполезную хрень.
- Мечтал о Берлине, денег не было — год усердно копил на поездку. На протяжении всего путешествия не отпускала мысль, как же сейчас мне тут круто, что потом я долгими вечерами буду вспоминать каждую минуту этой великолепной недели. В последний день я гулял по улице на окраине, увидел парикмахерскую и решил сделать себе стрижку на память. Парикмахер предложил мне подстричь меня на его вкус — сделать сюрприз, а я согласился. Он за час из моей скучной стрижки сделал настолько стильную, какую я боялся сделать, потому что считал себя недостаточно крутым.
Вышел, а через дорогу магазин одежды, решил для нового образа купить себе сверхбрутальную майку. Купил майку, приехал домой, походил неделю, решил для полноты образа крутого парня подкачаться. Уже через 6 месяцев я обладал вполне спортивным телом и в меня впервые влюбилась девушка. С появлением девушки стало не хватать времени, научился грамотно им распоряжаться, и тут же повысилась эффективность на работе.
Еще через 4 месяца за мои успехи меня повысили до менеджера, увеличился доход, купил себе машину, с девушкой начали копить на свадьбу. А вчера мне пришло письмо, что моя компания приняла мою заявку и меня переводят в другой офис, который находится в Берлине.