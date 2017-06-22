10 человек, чья жизнь перевернулась благодаря путешествиям

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Как говорил Марк Твен, «только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

AdMe.ru разыскал в группе Подслушано истории людей, которые перевернули свою жизнь, лишь однажды ступив на другие земли.