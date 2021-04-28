10 любопытных наблюдений о Таиланде от москвича, который сменил зиму на вечное лето

Ежегодно Таиланд посещают более 35 миллионов человек со всего мира. Возможно, вы тоже там бывали, и не раз, но, согласитесь, за пару недель отпуска узнать страну, ее обычаи и любопытные привычки жителей практически невозможно.

Мы в AdMe.ru питаем горячую любовь к стране улыбок и решили узнать у бывшего москвича, как ему живется в Таиланде и чем изумил его этот тропический рай.

Меня зовут Александр, впервые я побывал в Таиланде в 2017 году. За 3 недели отпуска я объехал большую часть страны и понял, что хочу жить именно здесь. Вернувшись в Москву, уволился с работы, распродал кое-что и улетел в Бангкок. Какое-то время я прожил Пхукете, а сейчас обосновался в городе Чиангмай и отсюда делюсь с миром своими наблюдениями о жителях Таиланда.

Тайцы ставят брекеты даже на ровные зубы

Обычно люди ставят скобы с целью поправить прикус, но в Тае это отдельная тема. Чаще брекеты носят девушки и женщины, причем самых разных возрастов. Самое интересное, что помимо простых брекетов тут есть и чисто декоративные. Все просто: тайцы считают, что такие конструкции на зубах — это очень мило и симпатично, и даже любят менять цвета этого аксессуара. Мужчины тоже иногда носят брекеты, но реже. Вот как тайки описывают привлекательного мужчину: симпатичный, широкоплечий и еще у него брекеты.

Любят девушек, корчащих рожицы

Еще тут считают, что, когда девушка кривляется и корчит рожицы, это очень мило и обаятельно. Кроме того, тайки стараются прятаться от солнца: здесь ценится светлая кожа. Даже очень красивая, но смуглая местная девушка, скорее всего, не будет пользоваться успехом у тайских мужчин. В остальном стандарты привлекательности примерно такие же, как и у нас.

Не признают татуировки и пирсинг

А вот татуировки, пирсинг, недостаточно закрытая одежда на женщине могут вызвать осуждение у местных. Причем чем дальше в провинцию, тем критерии приличности строже. В Бангкоке мини-юбкой и туфлями на шпильках никого не удивишь, но в глубинке все иначе. У меня к знакомой приехала в гости мама из деревни, и разразился скандал, когда она нашла в гардеробе дочери джинсы с дырками и потертостями.

Водят девушек на свидание в McDonald’s

Блюдо тайского фастфуда.

Тайская кухня довольно однообразна, основа 99 % блюд — рис или лапша. Даже тайский фастфуд — это рис плюс что-нибудь уже готовое сверху. Цены, кстати, раза в 2–2,5 выше, чем в России. И в Тае считается вполне нормальным позвать даму на свидание в ресторан быстрого питания.

В дешевых кафешках внимательнее следят за порядком, чем в дорогих ресторанах

Разные закуски за 5 бат: сосиски, мясные шарики и другое.

В туристических зонах цены в кафе на те же блюда в 3—5—10 раз выше, потому что заказ вам принесет на красивой тарелке англоговорящий официант, при этом цена никак не коррелирует с качеством. Не знаю никого, кто отравился бы в дешевой местной кафешке, зато знаю несколько случаев отравления в хороших ресторанах. Тут логика простая: на туриста всем плевать, сегодня он здесь, а завтра уже уехал. А вот для своих надо готовить хорошо, иначе бизнес закроется после первого же прокола, потому что клиенты разбегутся по многочисленным конкурентам.

Не знают, что такое картофельное пюре

Помидоры стоимостью 10 бат за пакет и картошка стоимостью 20 бат.

Из продовольствия найти можно все или почти все, но импортные продукты стоят очень дорого. Сыр, например, бекон и оливки. Хорошего молока и хлеба я тут тоже не видел — и то, и то здесь есть, но качество, как по мне, удручающее.

Картошка стоит дорого, но рис заменяет и картошку, и хлеб. Если нахлынет ностальгия, я всегда могу сам себе приготовить борщ, голубцы или пельмени, благо все необходимые ингредиенты найти можно. Сами тайцы картошку едят только в виде картофеля фри, а о существовании таких замечательных блюд, как пюре или картошечка с грибами, даже не подозревают. И в супы картошку тоже не кладут. Ужас!

Безропотно подчиняются строгим школьным правилам

Учитель в тайской школе — царь и бог. Каждый день в 8 утра все ученики выстраиваются стройными колоннами перед школой и жарятся на солнце, пока директор и учителя говорят речь, причем последние стоят под навесом. Регулярно проверяется длина волос, прическа, макияж. За дерзкую челку могут прилюдно опозорить, обкорнав прямо перед всей школой, а за волосы, перекрашенные из черного в темно-коричневый, — не допустить до занятий. Про что-то большее я вообще молчу. Ученикам во время разговора не рекомендуется смотреть учителю в глаза — надо скромно смотреть в пол.

А в университете уже экспериментируют с длиной юбок

В университетах тоже есть свои правила. Например, студенты-первокурсники часто носят на груди огромные таблички со своим именем. Причем эта штука не снимается целый год, даже на каникулах. Униформы, кстати, здесь есть и в школах, и в вузах, но университетские студенты уже не дети и им позволяется больше. Так, по длине юбок студенток, например, безошибочно определяются курсы с первого по пятый: на первом курсе юбка почти достигает щиколоток, а на пятом доходит до середины бедра.

Специально обзывают детей

Суеверия тут реально кругом. К примеру, тайцы стригут ногти только в определенные дни недели, опасаясь спугнуть удачу. А многие парикмахерские по средам закрыты: все равно в этот день почти никто не стрижется — верят, что случится что-то плохое. При этом такие суеверия распространены не только среди неграмотного населения, но и в кругу образованных людей.

Детей тут, кстати, нельзя хвалить, чтобы не накликать беду. Чаще всего хвалят словами вроде «Ой, какой милый ребенок, такой уродливый!» Первая часть фразы предназначена для ушей окружающих, вторая — для духов.

Знают, как обмануть судьбу с помощью наклейки

Каждый таец знает, в какой день недели он родился, и у него обязательно есть свой цвет. А некоторые даже одеваются в одежду определенного цвета в зависимости от дня недели. Но заморочки заходят еще дальше: если прийти к автомобильному дилеру с целью купить машину, консультанты непременно поинтересуются, в какой день недели родился покупатель, и предложат ему подходящие цвета. Конечно, самый распространенный цвет — белый, при этом на белых машинах часто можно увидеть наклейки на тайском, гласящие: «Это красная машина» или «Это зеленая машина». Эдакая попытка надуть судьбу.