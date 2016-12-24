10 леденящих фотографий Якутии в обычный зимний день

В 2016 году Bloomberg признал Якутск самым холодным городом в мире, ведь здесь столбики термометра достигают рекордно низких отметок (-64,4 градуса), а средняя температура в январе держится на уровне −40 градусов.

Мы в AdMe.ru сначала заварили горячий чай, надели теплые тапочки и только потом решились на просмотр морозных снимков.

Продавца на рынке не пугает холод, он спокойно курит без перчаток, однако замерзшая рыба напоминает стойких солдатиков и выдает суровое настроение погоды.

Непростой путь к православной церкви в Якутске.

Закаливание в −42 градуса. Возможно, в этом и есть секрет выносливости местных жителей.

Когда каноны моды отходят на второй план, а побеждают тепло и комфорт.

Медвежья шкура в меховом магазине Якутска, из нее делают традиционную обувь — унты, которые популярны среди жителей Якутии, а сибирский мех ценится во всем мире.

На площади Ленина организуют ежегодную выставку ледяных скульптур, сохранность которой доверяют постоянным морозам.

Кипяток застывает в воздухе мгновенно. Такая забава распространена в северных регионах и выглядит очень эффектно на фотографиях и видео.

Снежная пристань и вынужденная парковка на зимние месяцы.

В каждый миллиметр пространства проник холод, но это нисколько не мешает школьникам Якутска гулять после занятий.

Закат в морозной дымке выглядит экзотично и наполняет пейзаж обманчивым теплом.

Источник bloomberg
Фото на превью bloomberg , ntv

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