10 леденящих фотографий Якутии в обычный зимний день

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В 2016 году Bloomberg признал Якутск самым холодным городом в мире, ведь здесь столбики термометра достигают рекордно низких отметок (-64,4 градуса), а средняя температура в январе держится на уровне −40 градусов.

Мы в AdMe.ru сначала заварили горячий чай, надели теплые тапочки и только потом решились на просмотр морозных снимков.