10 главных ошибок, которые иностранные туристы совершают в России

14 2 13 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый из нас может рассказать пару-тройку курьезных историй, которые приключились с ним в путешествиях. Но совсем другое дело — узнать, в каких ситуациях иностранцы опростоволосились в России, что делали не так, чего ожидали и что было на самом деле. Оказывается, даже истинное предназначение подземного перехода не все поняли сразу.

Редакция AdMe.ru собрала занятные, а порой и неожиданные заблуждения зарубежных туристов до посещения России.

1. Думают, что за неделю можно объехать всю Россию

Это, наверное, самое популярное заблуждение туристов, из-за которого они совершают ошибки при планировании маршрутов и расчете времени на них. Не переубеждают их даже географические карты и поисковики в интернете. Иностранцы уверены, что всю Россию можно объехать за неделю. Понять, что масштабы РФ настолько велики, поначалу удается не каждому, но когда туристы приезжают сюда, ошибка становится очевидной. И чтобы их планы окончательно не рухнули, часто сориентироваться на местности помогают сотрудники гостиниц, которые дают дельные советы и рекомендации.

2. Считают, что в России все дешево

Это распространенный среди туристов стереотип. И если в небольших городах еще можно встретить дешевые товары, то после посещения мегаполисов это заблуждение улетучивается. Одним из самых дорогих городов не только России, но и мира является Москва, где от цен на многие позиции у путешественников округляются глаза. Проживание в отеле и ужин в кафе обходятся в круглую сумму. Продукты в магазине тоже стоят дороже, чем в европейских супермаркетах. Некоторые туристы рассчитывают попасть на распродажи и прикупить что-нибудь модное. Но расстраиваются, когда понимают, что в российских магазинах товары со скидкой стоят дороже, чем в магазинах их страны без нее. Посещение музеев для иностранцев тоже развлечение не из дешевых: цены на билеты для иностранных граждан и граждан РФ различаются, и не в пользу зарубежных гостей.

3. Убеждены в том, что все говорят по-английски

Неприятно признавать, но у русских людей английский страдает. Пользователи Reddit делятся своим опытом и рассказывают, что если в крупных городах проблем практически не было, то в отдаленных местах по-английски не говорил даже персонал гостиниц. Туристы рекомендуют друг другу выучить хотя бы десяток слов на русском и несколько выражений, так как это значительно упростит понимание. А еще лучше заранее установить на телефон приложение с англо-русским словарем.

4. Заказывают такси прямо в аэропорту

Туристы, приехавшие впервые в Россию, готовы брать первое попавшееся такси у аэропорта. И некоторых не смущает даже цена, так как тарифов они не знают. Наценка превосходит реальную стоимость в несколько раз. К примеру, если брать машину у аэропорта Пулково и ехать до центра, то поездка обойдется в ₽ 5 тыс., а если сделать заказ через специальное приложение — в ₽ 700. Иностранцы расстраиваются, когда узнают, сколько они переплатили. Особенно жаль путешественников в возрасте, которые не знают о существовании различных приложений для вызова такси.

5. Не доверяют российским авиалиниям

Среди зарубежных туристов много патриотов, которые при каждой возможности стараются покупать продукты, произведенные в их стране, или пользоваться услугами знакомых компаний. Это правило касается и авиалиний: чаще иностранцы предпочитают летать на самолетах привычных перевозчиков. Постепенно к выбору российской авиакомпании их подталкивает заманчивая цена, а комфорт в полете при этом их ждет ничуть не хуже.

6. Приобретают билеты в музеи онлайн

Любители ходить по музеям знают, что, покупая билет онлайн, они будут меньше стоять в очереди и быстрее попадут внутрь. Но так случается не всегда. Например, после посещения Эрмитажа туристы жалуются, что, имея в руках электронный билет, подолгу не могли войти внутрь, а по обычным билетам, напротив, очереди почти не было.

7. Думают, что русская баня и сауна — одно и то же

Что такое сауна, многие знают благодаря финнам и шведам, которые активно популяризируют скандинавский образ жизни. Тут и шутки про финнов, которые могут париться бесконечно, и вечное противостояние шведов и финнов в продолжительности пребывания в сауне. Русская баня не настолько хорошо знакома иностранцам, поэтому они думают, что сауна и баня — одно и то же. И, планируя свой поход в нашу баню, не предполагают, что их там ожидает, в особенности если это происходит зимой. Вместо спокойно и расслабленно отдыхающих они видят людей, которые охотно поддают пара, хлещут себя веником и обливаются холодной водой, а то и вовсе прыгают в прорубь. После такого зрелища культурный шок обеспечен.

8. Уверены в том, что в России вечная зима и холод

Стереотип "вся Россия – территория вечной мерзлоты, где все время идет снег и повсюду ходят медведи" все еще существует. И поэтому путешественники активно запасаются теплыми вещами на все случаи жизни, даже летом. Это приводит к тому, что они берут с собой, увы, лишние килограммы ненужной одежды.

9. Не понимают, что такое подземный переход

Практически все туристы, которые впервые приехали в Россию, пользуются исключительно наземными пешеходными переходами. А о том, что странный портал является подземным пешеходным переходом, они догадываются не сразу. И, наконец, после долгих блужданий иностранцы раскрывают эту тайну. Непонимание это связано с тем, что в большинстве зарубежных городов попросту нет таких переходов, под землю спускаются только для поездки в метро. Вот и в России такие сооружения принимают за вход в метрополитен и не рассматривают как альтернативу зебре.

10. Слишком переживают за свою безопасность

Еще на стадии планирования поездки в Россию у иностранцев встает вопрос о безопасности. Поэтому некоторые ограничиваются посещением нескольких больших городов, переживая за свое благополучие. Но, вернувшись, читают отзывы и слушают рассказы друзей о путешествиях по отдаленным живописным местам России, например на Байкал, в Сибирь, на Чукотку, и сожалеют, что не побывали там из-за необоснованных опасений.