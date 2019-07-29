10 географических названий, которые мы хоть раз произносили неправильно

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Бывают трудности не только перевода, но и произношения. Можно сколько угодно путешествовать, но так и не запомнить, как правильно ставится ударение в том или ином географическом названии. Сомнения помогут разрешить «Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке» А. Ю. Юрьевой и «Словарь собственных имен русского языка» Ф. Л. Агеенко.

AdMe.ru проштудировал специализированную литературу и постарался запомнить, как правильно ставить ударения в некоторых географических названиях.

1. Мармарис

Мáрмарис — излюбленный российскими туристами турецкий город, который называют Бирюзовым берегом за невероятный цвет и чистоту моря. В туристический сезон курорт посещают около 2 млн человек. Однако далеко не все задумываются, как правильно звучит его название. Многие проводят параллель со словом «барбарис», делая акцент на последнем слоге, полагая, что в турецком языке он всегда ударный. Но это правило касается далеко не всех географических названий: во многих турецких топонимах стоит ставить ударение в начале слова. Мармарис как раз и относится к таким наименованиям.

2. Флорида

Американский штат Флори́да с испанским прошлым некогда носил красивое название la tierra florida («цветущая земля»). Впоследствии оно трансформировалось в сегодняшнее наименование штата. Американцы ставят ударение на О. Однако в русском языке прижился испанский вариант, где акцент нужно делать на второй слог. Для запоминания есть стишок:



Затонула Атлантида,

Но осталась нам Флорида.

3. Родос

Один из самых крупных островов Греции, который называют жемчужиной Средиземноморья, — Рóдос. Его историческая часть находится под охраной ЮНЕСКО. В данном случае ударение в русском и греческом языках совпало — на первый слог. Поэт Галина Каргина написала стихотворение про этот живописный остров, а мы приводим из него фрагмент, чтобы было легче запомнить верное произношение:



Остров Родос, ты прекрасен

И для всех даешь приют.

Утром, вечером прохладен,

Днем ты греешь все вокруг.

4. София

Софи́я — столица Болгарии, когда-то являвшаяся торговым центром Балканского полуострова. Сегодня София считается излюбленным местом отдыха российских туристов. По-русски верно произносить название болгарской столицы так же, как и женское имя, то есть ставить ударение на последний слог, а по-болгарски, наоборот, на первый.

5. Каракас

Столица Венесуэлы Карáкас славится самыми высокими башнями-близнецами в Латинской Америке. Филологи полагают, что слово «каракас» индейского происхождения: так называли себя аборигены, населявшие когда-то те земли. Затем их потеснили конкистадоры, давшие городу название Сантьяго-де-Леон-де-Каракас, позже сократившееся до одного слова. И в этом слове верно ставить ударение на второй слог.

6. Росток

В немецкий город Рóсток ежегодно съезжаются тысячи людей, чтобы своими глазами увидеть Ганзейскую регату. По традиции русского языка нужно ставить ударение на первую О. На немецком топоним произносится немного нараспев, но ударные гласные в обоих языках совпадают.

7. Кордова

Испанцы оставили свой след на многих землях нашей планеты, вот и на территории современной Аргентины есть городок Кóрдова, носящий гордое имя, унаследованное от испанских колонизаторов. Занятно, но город с таким же названием есть и в самой Испании. Географическое положение никак не влияет на постановку ударения: оно будет на первом слоге.

8. Никосия

Никоси́я — уникальный город, которой является столицей сразу двух государств: Республики Кипр и частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра. Произносить топоним нужно с ударением на И. Примечательно, что в греческом варианте акцент ставится на последнем слоге, а в турецком — на первом.

9. Розо

Как бы мы ни говорили, Розó или Рóзо, слово определенно ассоциируется с розой. Но в отличие от последней название столицы Доминики нужно произносить с ударением на последний слог. Связано это с тем, что когда-то город был французской колонией (правда, и британской тоже был, но это уже другая история), а во французском языке ударения ставятся на последний слог.

10. Самуй

Этому острову досталось больше остальных, так как туристы не только неправильно ставят ударение, но и умудряются писать название по-разному, отдавая предпочтение варианту «Самуи». В данном случае верно ставить ударение на второй слог и писать с Й на конце. Саму́й привлекает путешественников живописной природой, прозрачной водой и райским климатом. На острове растет много кокосовых пальм, отчего его нередко называют кокосовым островом.