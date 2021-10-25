10+ фактов об уборных в самолетах, после прочтения которых станешь меньше пить во время полета

Воздух внутри салона самолета обычно имеет низкий уровень влажности. Чтобы избежать обезвоживания, рекомендуется пить чуть больше 200 мл воды каждый час полета. Такое интенсивное употребление жидкости рано или поздно вызовет необходимость воспользоваться уборной. Многие авиапассажиры предпочитают избегать посещения туалетов на борту, мол, они тесные, неудобные и не самые чистые. Однако если полет долгий, а природа зовет, то никуда не денешься.

AdMe.ru познакомит вас с некоторыми особенностями бортовых уборных и расскажет, как сделать их посещение чуть более комфортным.

Немного истории

На заре авиации и речи не шло про отдельные туалетные комнаты. Говорят, пилоты первых самолетов справляли нужду прямо в дырку в полу кабины. Что вполне может быть правдой, ведь первые воздушные судна летали не так высоко и об их герметичности и речи не шло. В первых пассажирских самолетах роль унитаза выполняло пустое ведро, содержимое которого время от времени выплескивалось.

В 40-е годы на больших военных воздушных суднах стали устанавливать то, что мы сейчас называем биотуалетами. Они быстро наполнялись и были не очень удобными в использовании. Поэтому члены экипажа нередко предпочитали им пустые бутылки и картонные коробки, которые затем выбрасывались за борт.

Более-менее современный вид туалеты приобрели в 50–60-е годы прошлого века. Кроме унитазов, в них появились раковины, розетки и базовые средства гигиены. Было время, когда отходы сливались за борт, но в 1975 году умные люди запатентовали современную вакуумную технологию. Теперь после нажатия кнопки слива вакуум засасывает отходы в специальные отсеки, расположенные в задней части самолета, которые, в свою очередь, опустошаются по прибытии в аэропорт.