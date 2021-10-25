10+ фактов об уборных в самолетах, после прочтения которых станешь меньше пить во время полета
Воздух внутри салона самолета обычно имеет низкий уровень влажности. Чтобы избежать обезвоживания, рекомендуется пить чуть больше 200 мл воды каждый час полета. Такое интенсивное употребление жидкости рано или поздно вызовет необходимость воспользоваться уборной. Многие авиапассажиры предпочитают избегать посещения туалетов на борту, мол, они тесные, неудобные и не самые чистые. Однако если полет долгий, а природа зовет, то никуда не денешься.
AdMe.ru познакомит вас с некоторыми особенностями бортовых уборных и расскажет, как сделать их посещение чуть более комфортным.
Немного истории
На заре авиации и речи не шло про отдельные туалетные комнаты. Говорят, пилоты первых самолетов справляли нужду прямо в дырку в полу кабины. Что вполне может быть правдой, ведь первые воздушные судна летали не так высоко и об их герметичности и речи не шло. В первых пассажирских самолетах роль унитаза выполняло пустое ведро, содержимое которого время от времени выплескивалось.
В 40-е годы на больших военных воздушных суднах стали устанавливать то, что мы сейчас называем биотуалетами. Они быстро наполнялись и были не очень удобными в использовании. Поэтому члены экипажа нередко предпочитали им пустые бутылки и картонные коробки, которые затем выбрасывались за борт.
Более-менее современный вид туалеты приобрели в 50–60-е годы прошлого века. Кроме унитазов, в них появились раковины, розетки и базовые средства гигиены. Было время, когда отходы сливались за борт, но в 1975 году умные люди запатентовали современную вакуумную технологию. Теперь после нажатия кнопки слива вакуум засасывает отходы в специальные отсеки, расположенные в задней части самолета, которые, в свою очередь, опустошаются по прибытии в аэропорт.
Что скрывают бортовые уборные и как сделать их посещение более приятным
- И без того не очень просторные кабинки продолжают уменьшаться. Компании делают это ради увеличения количества пассажирских мест. Так, в 2015 году компания Boeing пожертвовала драгоценными сантиметрами уборных в своих Boeing 777, чтобы установить на 14 кресел больше.
- Во время полета есть 2 идеальных момента для того, чтобы сходить в туалетную комнату без всяких очередей. Первый момент — сразу после набора высоты, когда пилот выключает табло «Пристегните ремни». Второй — прямо перед тем, как бортпроводники начнут подавать напитки. Если с первым моментом все понятно, то второй подгадать не так-то просто. Нужно пристально следить за проводниками: как только они начинают копошиться на кухне, подготавливая тележки, — время действовать.
- Самые большие очереди в уборную обычно выстраиваются минут через 15 после отключения светового табло. За это время люди обычно осознают, что пользоваться туалетом уже можно, и спешат занять вакантное местечко. Всей толпой.
- Если самолет находится в зоне турбулентности и пилот включил табло «Пристегните ремни», пассажир не имеет права встать и отлучиться в «кабинет раздумий». Так же как и непосредственно перед взлетом.
- Туалетные комнаты традиционно считаются одними из самых грязных мест на борту. Однако микробиологический анализ показал, что главным рассадником бактерий является откидной столик. На втором месте — система индивидуальной вентиляции, и лишь следом за ней идет кнопка смыва.
- Но все же дотрагиваться до кнопки смыва голыми руками нежелательно. Поэтому специалисты советуют использовать кусочек туалетной бумаги или бумажное полотенце, чтобы смыть за собой, а также выключить воду или даже открыть дверь.
- Во время перелетов, особенно длительных, многие снимают обувь и забывают о ней, разгуливая по самолету или отправляясь в уборную босиком. Так делать не нужно, ведь во время рейса салон не чистят, и никто не знает, какие сюрпризы вас могут поджидать на полу.
- Некоторые бортовые туалеты оснащены окном. Оно визуально делает помещение больше и, что самое главное, чище. Но для самолета подобный дизайн — настоящая роскошь, так как добавление каждого окна делает воздушное судно чуточку тяжелее.
- Закрытые изнутри двери туалетов бортпроводники могут открыть и снаружи. Таинственный замок прячется под металлической табличкой с надписью «Lavatory». К его помощи прибегают, чтобы закрыть уборные на время посадки или в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Например, ребенок зашел внутрь и не может самостоятельно выбраться, или пассажир не выходит в течение длительного времени и никак не реагирует на попытки персонала достучаться.
- Многих интересует, может ли вакуумный унитаз на борту засосать человека. Учитывая, что скорость всасывания отходов выше, чем скорость гоночного автомобиля «Формулы-1», вопрос вполне резонный. Застрять в унитазе можно при условии, что тело человека и ободок сиденья идеально прилегают друг к другу. Только при таком раскладе может возникнуть эффект тяги. Чтобы не испытывать судьбу, лучше вставать перед каждым нажатием кнопки смыва.
- Мы знаем, что воду из-под крана пить не стоит. Но, как оказалось, вода в самолетах некоторых авиалиний настолько грязная, что ее лучше не использовать даже для мытья рук. Поэтому эксперты советуют не просто мыть руки, но и дезинфицировать их специальным средством.
- Настоящим спасением от неприятных запахов станет миниатюрный освежитель воздуха в формате спрея. Он не занимает много места, но сделает посещение уборной более комфортным. Или же можно обратиться к персоналу на борту и попросить немного кофейных зерен. Они отлично освежают воздух.
- Туалетная бумага в уборных не всегда «мягкая, как перышко». Поэтому одна из стюардесс рекомендовала использовать вместо нее бумажные салфетки. А если варианты на борту не устраивают, то всегда можно положить в ручную кладь упаковку влажной туалетной бумаги.
- Если критические дни застали во время полета, а необходимых гигиенических средств при себе не имеется, то следует без стеснения обратиться к бортпроводникам. Дело в том, что в туалетах некоторых авиалиний есть секретный шкаф, в котором хранятся предметы гигиены, в том числе и прокладки. Он обычно располагается за зеркалом и открывается при помощи специальной кнопки.
Какие из фактов о бортовых уборных оказались для вас полной неожиданностью?