10 фактов об океане, которые делают его еще более таинственным

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За всю историю человечеству удалось исследовать только 2–5 % океана. И даже новые сведения не дают нам полной картины, а только еще раз доказывают, что водная стихия — одна из самых загадочных. AdMe.ru собрал для вас наиболее таинственные факты об океане, которые никого не оставят равнодушными.

Подводный водопад

Увидеть это внушительное зрелище можно на берегах полуострова Ле-Морн-Брабан, который является частью государства Маврикий. Мощные подводные течения постоянно передвигают слои песка и ила по неровному коралловому дну. Водные каскады с завихрениями песчинок опускаются с поверхности на самое дно, из-за чего и возникает эффект подводного водопада.

Молочное море

Еще 400 лет назад среди моряков ходили легенды о загадочных водах в Индийском океане, которые становятся беловато-голубыми и сияющими. В 2005 году группа ученых решила изведать этот загадочный феномен. Им удалось обнаружить место, где вода действительно выглядела как сияющее молоко. Ученые выяснили, что такой эффект появляется из-за жизнедеятельности биолюминесцентных бактерий под названием Vibrio harveyi. Своим сиянием бактерии приманивают водных жителей и таким образом попадают в самое благоприятное место для обитания — кишечник рыб.

Колодец Тора

Этот необычный колодец находится на мысе Перпетуа в центральной части побережья штата Орегон. Каменная воронка во время приливов и отливов живописно наполняется водами Тихого океана. Бурлящие волны с шумом и брызгами наполняют эти «врата в подземный мир» и выплескиваются обратно на высоту в 6 метров. Примечательно, что ученые до сих пор не могут объяснить появление углубления и исследовать его дно. Предполагается, что колодец связан с сетью подводных пещер.

Красный прилив

Красный прилив — общее название явления, которое обозначает внезапное массовое размножение бурых водорослей. Продукты жизнедеятельности этой биомассы связывают весь кислород, поэтому рыбы в такой воде сразу же погибают. Такое красивое, но опасное явление характерно для сезона дождей.

Ледяные цветы

Такой океанический луг можно наблюдать в центральной части Северного Ледовитого океана. Ледяные скульптуры на границе воздуха и воды возникают только в условиях очень сухого воздуха, температура которого должна быть ниже, чем температура воды. Ученые говорят, что эти сюрреалистические цветы расцветают прямо на глазах и могут достигать 6–7 см в диаметре.

Море дьявола

Это место еще называют Драконьим треугольником. Так рыбаки назвали воды вокруг острова Миякедзима. Моряки опасаются этого места и стараются не пересекать его. В Море дьявола не живут ни рыбы, ни птицы. Зато часто разражаются мощнейшие бури и штормы буквально ни с чего. Не зря исследователи называют это место тихоокеанским Бермудским треугольником.

Галоклин

Галоклин — это явление, которое было описано еще Жаком Ивом Кусто при исследовании Гибралтарского пролива. Из-за разной плотности, солености и температуры воды возникает четкая граница между двумя морями, которые практически не смешиваются. В датском городе Скаген, стоя на берегу, можно увидеть встречу Северного и Балтийского морей.

Пирамиды Йонагуни

Вокруг этих пирамид, найденных на берегу острова Йонагуни, до сих пор не утихают споры. Ученые пытаются выяснить, были ли созданы пирамиды руками человека или это природный феномен? Дело в том, что эти пирамиды могли быть построены цивилизациями, которые существовали еще во время последнего ледникового периода.

Водоворот

Вращающаяся на огромной скорости масса воды образует воронку, которая затягивает не только людей, но и корабли. Чаще всего водные смерчи образуются в узких проливах. Наступает пик прилива, начинается отлив, но огромная масса воды не успевает вернуться обратно. Тогда отливное течение сталкивается с приливным, вода начинает вращаться в небольшом пространстве и стремится к внешнему краю водоворота, создавая эффект воронки.

Пиросомы

Пиросомы, или огнетелки — очень редкие подводные существа. Из-за этого дайверы сравнивают их с единорогами. Пиросома выглядит как один цельный организм, хотя на самом деле состоит из многих мелких — зооид, которые воспроизводят точные копии самих себя. Пиросомы могут вырастать до размеров кита.