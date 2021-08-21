10 особенностей жизни в Италии, узнав которые иностранцы озадаченно чешут затылок

Спросите любого человека, с чем у него ассоциируется Италия, и он с восторгом в голосе озвучит целый список. С высокой долей вероятности в нем будут живописные места, вкуснейшая кухня, модные дома и даже сапог, очертания которого напоминают границы страны на географической карте. Однако для мечтателя это государство припасло немало сюрпризов, о которых он и не догадывается.

Мы в AdMe.ru узнали немало новых фактов, благодаря которым увидели Италию совсем с другой стороны.

Существует «общество чистых тарелок» по-итальянски

После вкусной трапезы жители Италии выполняют действие под названием «fare la scarpetta», что дословно переводится как «сделать туфельку». Они берут кусочек хлеба, собирают им остатки соуса и отправляют в рот. Для любого повара возвращенная едоком чистая тарелка красноречивее любых комплиментов. Десятилетиями велись споры между любителями этого уютного ритуала и знатоками хороших манер о том, насколько уместно так делать вне дома. В итоге победу одержали гурманы. Итальянский свод правил этикета теперь гласит, что собирать остатки соуса кусочком хлеба уместно, но с использованием вилки. Однако местные все равно упрямо делают это руками, если не находятся на формальном мероприятии.

В Италии существуют уникальные недуги

Итальянцы могут по-своему объяснить ряд недугов. Плохое самочувствие, которое не требует посещения врача, описывают фразами «это все сквозняк» или «сезоны меняются». Такие диагнозы универсальны для недомоганий в любых частях тела. Если местный говорит: «Меня ударила ведьма», то не стоит его записывать в число суеверных людей. Это всего лишь означает, что у него прихватило спину, например когда он резко поднял тяжелый ящик.

Спустить воду в туалете — та еще задача для туристов

Оказавшись в общественном туалете Италии, приезжие могут провести там немало времени в попытках отыскать кнопку слива воды. Бачок здесь не принято ставить в привычное для многих место — рядом с унитазом. Нормой считается повесить его прямо под потолком по старинке. А для смыва необходимо дернуть за цепочку, которая свисает с резервуара.

За сбор ракушек на пляже можно схлопотать срок

Жители Италии стремятся максимально сохранить природу родных краев. Потому в некоторых местах, например на Сардинии, береговая линия находится под особой защитой. За прихваченный в качестве сувенира белый песок с ракушками туристам выпишут штраф или даже возьмут их под стражу.

Перемывание косточек — важная часть социальной жизни

Местные охотно сплетничают о знакомых. Делают это они, как правило, без злого умысла. Просто итальянцы любят неформальное общение, а подобного рода болтовня создает связь между говорящими и помогает отвлечься от злободневных проблем. И мужчины, и женщины охотно обсудят со случайными собеседниками личную жизнь соседей и знакомых, а также перемоют косточки коллегам. Жители Италии могут перекинуться новостями даже посреди дороги. Если автомобилист увидит едущего навстречу знакомого велосипедиста, он умудрится остановиться и поболтать с ним, не обращая внимания на сигналящие кругом машины.

Жители Италии не боятся возраста

Здесь цифру в паспорте не рассматривают как критерий оценки жизненных сил человека. Жителям Италии комфортно в любом возрасте. И женщины, и мужчины не употребляют фразу «поезд ушел», например, для того, чтобы отказаться пойти в 60–70 лет на свидание или в ночной клуб. Пользовательница сети рассказала, как ее итальянский муж ненароком обидел свою 80-летнюю родственницу, назвав ту «все еще красивой». Женщина искренне возмутилась: «С какой это стати я должна была утратить привлекательность?» Никакие доводы о естественных возрастных изменениях ее не убедили.

Итальянские мужчины не против проявить чувства на публике

Социум не порицает всяческое выражение чувств и эмоций независимо от гендерной принадлежности. Мужчины не стесняются разрыдаться из-за проигрыша любимой футбольной команды или особенно трогательной концовки фильма. Также итальянцы будут задорно смеяться в хорошем настроении и разразятся гневной тирадой, если что-то им не понравится. Отдыхали семьей в Италии. Конечной точкой был город Бари. Решили мы в аэропорт ехать на автобусе, загрузились с чемоданами. Таких, как мы, еще толпа ехала. В итоге посередине салона образовался завал из сумок, и некоторые итальянцы с трудом пробирались внутрь. И тут один дедушка как взорвался! Он так эмоционально говорил, так жестикулировал, что нельзя было оторваться от его перформанса. Его поддерживали другие итальянцы. Языка я не понимаю, но было предельно ясно, где он видел всех туристов. Эта тирада была ярче всех достопримечательностей, что мы увидели за 20 дней в Италии. Очень понравилось. © SurferBob / Pikabu

По-викториански длительный срок от помолвки до свадьбы — в порядке вещей

Итальянские мужчины, как правило, делают предложение руки и сердца избраннице легко и без долгих раздумий. Но вот между датой преподнесения заветного кольца и бракосочетанием могут пройти долгие годы. А когда влюбленные будут готовы к свадьбе, они постараются назначить ее на воскресенье: этот день недели считается самым благоприятным в отличие от пятницы.

В случае развода могут назначить выплату алиментов бывшему супругу

Если любовь угасла и супруги решили оформить развод, то слабейшая по экономическим признакам сторона может претендовать на алименты. Их размер определяется судом в каждом отдельно взятом случае. Срок выплат алиментов ограничен только вступлением их получателя в повторный брак. Просто приведу пример. Муж оставил после себя завещание. Но случайно поставил неверную дату, и из-за этого у меня не получилось вступить в наследство. Спустя 3 месяца мне прилетает «сюрприз». Оказалось, по местным порядкам я теперь должна содержать первую жену своего мужа. Причем назначенная мне пенсия распределяется так: 70 % идет на алименты в ее пользу и 30 % остается мне. И вот мне все знакомые говорят: «Не расстраивайся, все будет хорошо». Я искренне не понимаю: что будет хорошо? © Светлана Таварини / Facebook

За переезд в Италию вам могут заплатить € 28 тыс.

Итальянцы озадачены проблемой исчезновения старинных деревень. Потому готовы денежно поддержать желающих осесть в этой стране. Но только в том случае, если приезжие захотят поселиться в небольших населенных пунктах и в ближайшее время открыть малый бизнес, будь то оказание туристических услуг, ведение сельского хозяйства или занятие ремеслом.