10 фактов о Венецианском карнавале, который стало посещать так много туристов, что их перестали пускать

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В Венеции началось одно из самых таинственных и изысканных шоу планеты — Венецианский карнавал. Первое упоминание этого события относится аж к 1094 году. Правда, после того, как Наполеон завоевал Венецию, он запретил этот праздник, и почти на 200 лет карнавал был забыт. Эту традицию возродили только в 1979 году, и большую роль в этом сыграл знаменитый режиссер Федерико Феллини, а автором нового гимна карнавала стал модельер Пьер Карден, который родился в области Венеция.

Мы в AdMe.ru решили по-своему отметить это событие и выяснили самые неординарные подробности этого грандиозного праздника. Многие факты стали для нас настоящим открытием. Например, в последнее время в Венецию на карнавал стало съезжаться так много туристов, что власти города решили ограничить доступ к главным достопримечательностям.

1. Слово «карнавал» имеет довольно неожиданный перевод

В Средние века этот праздник был приурочен церковью к началу Великого поста, за которым следовала Пасха. Так что фразу «carne, vale!» можно перевести как «мясо, прощай!», ведь после гуляний верующие забывали про мясные блюда на 40 дней. С тех пор пошла традиция называть все праздники-маскарады карнавалами.

2. Раньше маски носили не только во время карнавала. И этим пользовались мошенники и воры

Когда-то в Венеции существовала особая «культура масок». Горожане могли носить их не только во время празненства, но и в определенные будние дни. Правда маски было запрещено носить в церкви, ночью и во время эпидемий чумы. Многие венецианцы стали злоупотреблять правом закрывать лицо и, пользуясь анонимностью и безнаказанностью, совершали неблаговидные поступки. Кто-то посещал притоны, кто-то промышлял воровством и мошенничеством, а некоторые организовывали государственные перевороты. В итоге власти приняли закон, который запрещал надевать маски вне праздничных дней.

3. Традиция скрывать свое лицо имела тайный смысл

В XIII веке венецианцы использовали карнавальные маски для того, чтобы общаться и веселиться вместе с людьми более низкого происхождения. Ведь раньше во время карнавала не действовали привычные правила повседневности и приличия: и зажиточный горожанин, и бедняк мог делать все, что ему захочется. Говорят, что Казанова познакомился со своей возлюбленной монахиней М. именно на бале-маскараде в честь карнавала. И тут же закрутил с ней роман. Также во время торжеств было не принято работать. Если какого-то человека ловили за работой, его могли связать и потащить к церкви, где он вынужден был пить вино до упаду.

4. Все маски можно разделить на два вида

Во-первых — это маски итальянской комедии дель арте, уличного театрального представления. Коломбина. Полумаска, обычно украшается золотом, стразами и перьями. Маска была непременным атрибутом актрисы в комедии дель арте. По легенде, одна из актрис театра была настолько красива, что не захотела полностью скрывать свое лицо. Так что специально для нее придумали полумаску.

Арлекин. Костюм Арлекина предполагает яркий костюм из пестрой ткани, часто выполненный из ромбовидных и треугольных лоскутов, а также наличие шутовского колпака с бубенцами.

Во-вторых, это классические маски, которые появились по ходу развития карнавальной традиции. Баута. Маска белого цвета c треугольным профилем. По одной из версий, ее название связано с итальянским словом babau. Так в Италии называют чудовище, которым пугают маленьких детей, вроде нашего бабайки. Это самая популярная маска, которую раньше носили представители высшего сословия, чтобы выйти «в народ». Дело в том, что голос человека, надевшего маску, меняется до неузнаваемости, так что невозможно понять, кто именно скрывается под костюмом. Кстати, именно баута была любимой маской Казановы.

Вольто. Или «гражданин». Раньше ее носили в разрешенные дни обычные горожане. Это самая нейтральная из всех масок, которая копирует классическую форму человеческого лица.

Дама. Изображает знатную венецианку Средневековья — нарядную, с красивой прической и множеством драгоценностей. Одна из самых вычурных масок.

Гатто. Переводится как «кот». Появление маски кота на карнавале имеет очень простую причину: так как Венеция находится на воде, там было очень мало котов, поэтому жители города испытывали к ним большой интерес и даже уважение.

Моретта. Овальная женская маска, выполненная из черного бархата. Ее держали зубами за специальную палочку с внутренней стороны, так что еще одно название этой маски — «немая служанка». Она была изобретена во Франции и считается одной из самых редких масок.

5. Доктор Чума существовал на самом деле

Сегодня во время карнавальных гуляний можно встретить довольно необычную и пугающую маску, которая не является ни театральной, ни классической. Это маска чумного доктора. Дело в том, что раньше одним из самых страшных бедствий Венеции была эпидемия чумы, которая уносила огромное количество жизней. В старину такую маску с клювообразным носом носили только доктора, посещающие зачумленных. Такой длинный нос нужен был для того, чтобы в него можно было положить различные ароматические масла и чеснок: считалось, что они защитят от заражения. Кроме того, чумные доктора носили длинные черные плащи из гладкой ткани, а в руке у них были специальные палочки, чтобы не прикасаться к пациентам руками.

6. Ошибочно считать, что посетить венецианский карнавал — это очень дорого

Многие туристы не решаются посетить Венецию во время карнавала, полагая, что цены в этот период взлетают до небес. На самом деле праздничные дни в Венеции не относятся к пиковому сезону, цены в это время ниже, чем летом. Даже за несколько дней до начала празднества можно спокойно найти приемлемые по здешним меркам номера или апартаменты недалеко от центра. Скажем, место в хостеле обойдется в € 15, а номер в отеле можно найти за € 50–60.

«Мы мечтали попасть на карнавал — и попали! Люди в разнообразных костюмах ходят везде. Город-праздник! Участие в балах, мероприятиях стоит немалых денег, костюмы многие берут напрокат, это довольно дорого. А цены в отелях такие, как всегда, если заранее, можно найти недорого неплохое жилье в самом центре». Kaevg

Это же касается и цен в кафе — они держатся на вполне стандартном уровне. Пожалуй, дорого могут обойтись разве что билеты на различные концерты и балы, которые проходят в старинных дворцах. Стоимость их посещения доходит до € 2 800 с человека, но на них ходить вовсе не обязательно, ведь во время карнавала можно получить заряд эмоций, просто гуляя по городу и посещая бесплатные мероприятия.

7. На карнавал не обязательно надевать вычурный костюм или платье эпохи Ренессанса

Многие туристы думают, что для посещания карнавала им придется потратить кучу денег на шикарный костюм. В действительности, чтобы приобщиться к празднику, достаточно просто купить маску или плащ прямо на улицах Венеции, благо, они продаются на каждом шагу и стоят не больше € 5–10. К тому же у вас останется отличный сувенир на память. Также можно сделать маску своими руками: многие мастерские проводят такие мастер-классы. Час стоит от € 50. Сегодня карнавал — это праздник самовыражения, так что совершенно неважно, в каком костюме будет участник шествия. В последнее время все чаще можно встретить не классические средневековые образы, а костюмы супергероев, Гарри Поттера и Джека Воробья. Конечно, настоящие фанаты этого события до сих пор шьют себе умопомрачительные костюмы, чтобы получить свою минуту славы: чтобы сфотографироваться с ними, гости праздника выстраиваются в очереди, но все-таки это скорее исключение, чем правило. Кстати, все чаще карнавал стал привлекать пожилых людей, для которых это повод лишний раз выйти в свет во всей красе.

8. Если все-таки хочется произвести неизгладимое впечатление своим костюмом, его можно взять напрокат

Для тех, кого не устроит покупная маска за €5, городские ателье готовы предложить услуги по индивидуальному пошиву карнавальных костюмов. Правда, такой наряд будет стоит от € 800 до € 4 000, ведь на его изготовление потребуются месяцы работы. Однако в Венеции широко распространен прокат костюмов ручной работы. Стоимость аренды варьируется от € 110 до € 500 в сутки. Правда, бронировать понравившийся вариант лучше заранее, отправив в ателье свои параметры и внеся залог € 50. По приезде в Венецию вам смогут доставить наряд прямо в отель. Также недалеко от площади Святого Марка находится старинная мастерская по пошиву костюмов и изготовлению масок, куда можно прийти с экскурсией и узнать все тонкости изготовления этих непременных атрибутов карнавала.

9. Во время праздника принято выбирать самую красивую «невесту»

Одно из самых ярких событий карнавала — Фестиваль Марии. В нем принимают участие 12 самых красивых девушек Венеции от 18 до 28 лет. После триумфального шествия на площади Святого Марка горожане выбирают «Марию года». Сегодня это просто одно из развлечений карнавала, которое призвано подогреть интерес туристов, а раньше Фестивалем Марии называлось благословение невест. В этот день 12 самых красивых девушек из бедных семей получали приданое, которое собирали с помощью пожертвований горожан и знатных дожей. Правда, в 943 году пышная церемония чуть было не закончилась трагедией: на праздник ворвались пираты и похитили 12 невест вместе с драгоценностями. К счастью, жителям Венеции удалось освободить всех девушек, а в честь победы был учрежден праздник «Феста делле Марие», так как по легенде именно это имя носило большинство похищенных девушек.

10. Веселье длится 18 дней

Карнавал не имеет четких дат: период маскарада привязан к Пасхе и меняется каждый год. А вот длительность праздника остается неизменной: 18 дней. Кроме того, карнавал всегда начинается в субботу, а заканчивается в последний вторник перед постом — это день называется Жирным вторником. Конечно, сегодня карнавал — это больше мероприятие для туристов: ради этого события в Венецию приезжает более 500 тысяч человек со всего мира.

«В Венеции была в первый раз и не пожалела ни на секунду, что была зимой! Нет запаха от каналов, нет комаров, довольно тепло: было примерно градусов 10 тепла. Туристов очень много, особенно на площади Сан-Марко и на мосту Риальто, в других местах ощущения, что некуда ступить, не возникало». Mariia_Shadr

Программа развлечений не меняется из года в год. Водное парадное шествие. Десятки гондол с наряженными гондольерами плывут по каналам Венеции.

Десятки гондол с наряженными гондольерами плывут по каналам Венеции. «Полет ангела». Его совершает «Мария», выбранная в прошлом году. Девушку одевают в красивое платье и медленно спускают на тросе с колокольни Сан-Марко на площадь Дукале. По пути «Мария» рассыпает конфетти и приветствует гостей.

«Карнавал — это яркое и запоминающееся мероприятие. Однако здесь есть маленький нюанс: все самое интересное обычно происходит на второй неделе, после „Полета ангела“. Именно „Полет ангела“ является негласным открытием карнавала». Gomeostazis

«Полет орла». Почти то же самое, что «Полет ангела», только в роли летящего выступает уже известный мужчина — спортсмен, музыкант, предприниматель.

Почти то же самое, что «Полет ангела», только в роли летящего выступает уже известный мужчина — спортсмен, музыкант, предприниматель. «Полет осла». Это пародия на «Полет орла», когда человек парит над толпой в костюме осла.

Это пародия на «Полет орла», когда человек парит над толпой в костюме осла. Финальный конкурс на лучшую маску и костюм фестиваля.

Важно отметить, что все публичные мероприятия Венецианского карнавала бесплатные, но из-за немалого потока туристов власти города ограничивают доступ на площадь Святого Марка и другие популярные места. Поэтому, чтобы ничего не упустить, лучше приходить на понравившееся событие заранее.

Мечтали ли вы когда-нибудь побывать на Венецианском карнавале? А может быть, вам уже посчастливилось испытать эти яркие эмоции? Делитесь в комментариях.