10 фактов о стране, которую мы только думаем, что знаем

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Индия — страна, по фильмам и легендам знакомая каждому с детства. Поэтому нам кажется, что мы знаем ее — знаем, что тут танцуют везде и всюду и слоны гуляют по улицам. AdMe.ru решил разобраться, где тут правда, а где миф, и добавить несколько штрихов к образу этой неописуемой, яркой страны.

10. Вкусовые пристрастия

Есть народы, которые гордятся тем, что могут много выпить и перепить любого иностранца. В Индии культура пития развита не так сильно, зато здесь таким вот «народным видом спорта» является поедание острой еды. И если вы турист, не стоит тягаться в этом с местными, как этот парень. Индия — страна специй, и многие блюда здесь просто огненные, местные к этому привыкли.

9. Брак и развод

Индийская свадьба, в которой оживают древнейшие традиции, наверное, самая красивая свадьба в мире. И если в обычной жизни индийцы не танцуют так неистово, как в болливудских фильмах, то на свадьбах пол ходит ходуном.

Но! Если вы разведенная женщина или вдова, вероятность, что вас снова возьмут в жены, мала. Считается, что смерть мужа (причина не важна) — вина жены.

Обрадуем: в городах среди образованных людей ситуация иная, разведенная женщина все же может найти мужа. К тому же женщин тут меньше, чем мужчин.

8. Языки

A cool map of some of the languages spoken in #India.



Amazing diversity! pic.twitter.com/Wat97JyqQJ — lingholic.com (@lingholic) October 8, 2015

Хинди — один из самых распространенных языков в мире. Но если вы думаете, что, выучив его, сможете спокойно общаться в Индии, мы вас разочаруем. Хинди — собирательное название для тысяч диалектов, да и говорят на нем лишь на севере страны. А вообще в Индии примерно 447 языков. Хорошая новость: люди с образованием знают английский.

7. Отношение к интиму

При упоминании Индии некоторым придет на ум «Камасутра». Толк в подобных вещах здесь действительно знали, посмотрите, к примеру, на храм в Кхаджурахо (IX–XII века н. э.). Он декорирован такой скульптурой, что любой современный человек покраснеет.

Но в сегодняшней Индии к этой теме относятся совсем не так открыто, ее обсуждают лишь среди очень близких людей. А интимная близость до свадьбы здесь считается чем-то аморальным, даже если у человека есть постоянный партнер.

6. Бханг

Хиппующие личности со всех концов света едут в страну слонов не только за духовностью, но и кое за чем еще. К примеру, попить бханга. Это легальный наркотик Индии, который индийцы так и вообще не считают наркотиком. Это порошок с древнейшей историей, который делают из конопли.

Его добавляют в напитки и печенье, а особенно популярен «бханг ласси» — зеленый кефир, который пьют на фестивалях. В зависимости от того, сколько бханга в кефире, «интересного» эффекта может не быть вовсе, а может и накрыть на весь день. Но мы не советуем вам его пить, конечно.

5. Варанаси

Город Варанаси для индуиста все равно что Мекка для мусульманина. Это один из старейших городов мира, древний, как Вавилон.

Впечатлительным сюда лучше не ехать: каждый религиозный индиец мечтает, чтобы после смерти его сожгли на здешней набережной, а пепел спустили в Ганг.

Погребальные костры горят днем и ночью, но времени на всех не хватает, и далеко не каждому покойному суждено догореть полностью, прежде чем он пустится в свой последний путь по волнам.

Набережная полна молящихся отшельников, самых отчаянных туристов, фриков, массажистов и сумасшедших. К слову, индийцам прогрессивных взглядов неловко говорить об этой традиции, они считают ее варварской.

4. Священные животные



Всем известно, что в первую очередь это коровы. А также что Индия — край вегетарианцев. Тем не менее в стране нет запрета на говядину. Индийцы, не являющиеся индуистами, с удовольствием ее едят, да и в ресторанах ее подают.

А вот если в одной семье живут люди разных взглядов на этот вопрос, тут могут начаться проблемы: по законам индуизма в дом нельзя заносить мясо коров.

Кстати, если вы выйдете на улицу, непременно увидите хотя бы одну корову. А вот слонов в городах довольно мало.

Еще одно священное животное — змея. Тут даже есть праздник змей — Нагапанчами, когда рептилий угощают молоком и рисом, а к норам носят цветы.

3. Вклад в мировое наследие

Индийским умам принадлежит довольно много открытий и изобретений, которыми пользуется весь мир, но многие не знают об этом. К примеру: Арабские цифры на самом деле родились... Угадайте, где. Еще здесь же был придуман «ноль», без которого нам всем было бы тяжко (вспомните громоздкие числа, написанные римскими цифрами).

Тут придумали делать одежду из хлопка.

В Индии открыли последовательность Фибоначчи задолго до европейцев.

Изобрели шахматы, а вероятно, еще игральные карты и домино.

Здесь, а не в античном мире родились медицина и хирургия. Здешние хирурги вполне сносно удаляли камни из мочевого пузыря, а также лечили катаракту, и это в 800 году до н. э.!

2. Йога

Сердце йоги находится в этих краях, и многим интересно, а занимаются ли ею обычные индийцы. В общем, да, кто-то занимается, но без фанатизма. Многие знают 2–3 асаны, знание о них передается от родителей к детям.

Если брать йогу в контексте спорта (да простят нас настоящие йоги), то гораздо популярнее здесь крикет.

1. Места, свободные от селфи

На набережной Мумбая и еще в кое-каких красивых местах действует запрет на селфи.

Дело в том, что Индия находится на 1-м месте в мире по количеству смертей от селфи. Люди в погоне за суперракурсом падают в реки и тонут, срываются с высоты и попадают под поезда.

На 2-м месте, как видите, находится Россия. Видимо, какая-то безбашенность роднит индийский и российский народ.

Вместо заключения

Это очень непростая страна — мудрая, как старец, и яркая, как его чалма. Она, прямо скажем, не лишена недостатков: как приезжие, так и местные жители либо ненавидят ее, либо обожают. В любом случае Индия — сокровищница самобытной культуры и тысячелетних традиций. И здесь появляется все больше людей, которые собираются взять в будущее только лучшие из них.