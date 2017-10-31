10 фактов о стране, которую мы только думаем, что знаем
Индия — страна, по фильмам и легендам знакомая каждому с детства. Поэтому нам кажется, что мы знаем ее — знаем, что тут танцуют везде и всюду и слоны гуляют по улицам.
AdMe.ru решил разобраться, где тут правда, а где миф, и добавить несколько штрихов к образу этой неописуемой, яркой страны.
10. Вкусовые пристрастия
Есть народы, которые гордятся тем, что могут много выпить и перепить любого иностранца. В Индии культура пития развита не так сильно, зато здесь таким вот «народным видом спорта» является поедание острой еды.
И если вы турист, не стоит тягаться в этом с местными, как этот парень. Индия — страна специй, и многие блюда здесь просто огненные, местные к этому привыкли.
9. Брак и развод
- Индийская свадьба, в которой оживают древнейшие традиции, наверное, самая красивая свадьба в мире. И если в обычной жизни индийцы не танцуют так неистово, как в болливудских фильмах, то на свадьбах пол ходит ходуном.
- Но! Если вы разведенная женщина или вдова, вероятность, что вас снова возьмут в жены, мала. Считается, что смерть мужа (причина не важна) — вина жены.
- Обрадуем: в городах среди образованных людей ситуация иная, разведенная женщина все же может найти мужа. К тому же женщин тут меньше, чем мужчин.
8. Языки
A cool map of some of the languages spoken in #India.— lingholic.com (@lingholic) October 8, 2015
Amazing diversity! pic.twitter.com/Wat97JyqQJ
Хинди — один из самых распространенных языков в мире. Но если вы думаете, что, выучив его, сможете спокойно общаться в Индии, мы вас разочаруем. Хинди — собирательное название для тысяч диалектов, да и говорят на нем лишь на севере страны.
А вообще в Индии примерно 447 языков. Хорошая новость: люди с образованием знают английский.
7. Отношение к интиму
- При упоминании Индии некоторым придет на ум «Камасутра». Толк в подобных вещах здесь действительно знали, посмотрите, к примеру, на храм в Кхаджурахо (IX–XII века н. э.). Он декорирован такой скульптурой, что любой современный человек покраснеет.
- Но в сегодняшней Индии к этой теме относятся совсем не так открыто, ее обсуждают лишь среди очень близких людей. А интимная близость до свадьбы здесь считается чем-то аморальным, даже если у человека есть постоянный партнер.
6. Бханг
- Хиппующие личности со всех концов света едут в страну слонов не только за духовностью, но и кое за чем еще. К примеру, попить бханга. Это легальный наркотик Индии, который индийцы так и вообще не считают наркотиком. Это порошок с древнейшей историей, который делают из конопли.
- Его добавляют в напитки и печенье, а особенно популярен «бханг ласси» — зеленый кефир, который пьют на фестивалях. В зависимости от того, сколько бханга в кефире, «интересного» эффекта может не быть вовсе, а может и накрыть на весь день. Но мы не советуем вам его пить, конечно.
5. Варанаси
- Город Варанаси для индуиста все равно что Мекка для мусульманина. Это один из старейших городов мира, древний, как Вавилон.
- Впечатлительным сюда лучше не ехать: каждый религиозный индиец мечтает, чтобы после смерти его сожгли на здешней набережной, а пепел спустили в Ганг.
- Погребальные костры горят днем и ночью, но времени на всех не хватает, и далеко не каждому покойному суждено догореть полностью, прежде чем он пустится в свой последний путь по волнам.
- Набережная полна молящихся отшельников, самых отчаянных туристов, фриков, массажистов и сумасшедших. К слову, индийцам прогрессивных взглядов неловко говорить об этой традиции, они считают ее варварской.
4. Священные животные
- Всем известно, что в первую очередь это коровы. А также что Индия — край вегетарианцев. Тем не менее в стране нет запрета на говядину. Индийцы, не являющиеся индуистами, с удовольствием ее едят, да и в ресторанах ее подают.
- А вот если в одной семье живут люди разных взглядов на этот вопрос, тут могут начаться проблемы: по законам индуизма в дом нельзя заносить мясо коров.
- Кстати, если вы выйдете на улицу, непременно увидите хотя бы одну корову. А вот слонов в городах довольно мало.
- Еще одно священное животное — змея. Тут даже есть праздник змей — Нагапанчами, когда рептилий угощают молоком и рисом, а к норам носят цветы.
3. Вклад в мировое наследие
Индийским умам принадлежит довольно много открытий и изобретений, которыми пользуется весь мир, но многие не знают об этом. К примеру:
- Арабские цифры на самом деле родились... Угадайте, где. Еще здесь же был придуман «ноль», без которого нам всем было бы тяжко (вспомните громоздкие числа, написанные римскими цифрами).
- Тут придумали делать одежду из хлопка.
- В Индии открыли последовательность Фибоначчи задолго до европейцев.
- Изобрели шахматы, а вероятно, еще игральные карты и домино.
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Здесь, а не в античном мире родились медицина и хирургия. Здешние хирурги вполне сносно удаляли камни из мочевого пузыря, а также лечили катаракту, и это в 800 году до н. э.!
2. Йога
- Сердце йоги находится в этих краях, и многим интересно, а занимаются ли ею обычные индийцы. В общем, да, кто-то занимается, но без фанатизма. Многие знают 2–3 асаны, знание о них передается от родителей к детям.
- Если брать йогу в контексте спорта (да простят нас настоящие йоги), то гораздо популярнее здесь крикет.
1. Места, свободные от селфи
- На набережной Мумбая и еще в кое-каких красивых местах действует запрет на селфи.
- Дело в том, что Индия находится на 1-м месте в мире по количеству смертей от селфи. Люди в погоне за суперракурсом падают в реки и тонут, срываются с высоты и попадают под поезда.
- На 2-м месте, как видите, находится Россия. Видимо, какая-то безбашенность роднит индийский и российский народ.
Вместо заключения
Это очень непростая страна — мудрая, как старец, и яркая, как его чалма. Она, прямо скажем, не лишена недостатков: как приезжие, так и местные жители либо ненавидят ее, либо обожают. В любом случае Индия — сокровищница самобытной культуры и тысячелетних традиций. И здесь появляется все больше людей, которые собираются взять в будущее только лучшие из них.
Фото на превью Aotearoa/wikimedia, yogalovinggypsy/instagram