10 безумных вещей, которые существуют только в Северной Корее

Одна из самых счастливых стран в мире, гробница настоящего единорога, погода, подстраивающаяся под настроение президента, — нет, это не бессмысленный набор фраз. Это данные о Северной Корее. Хотите еще?

AdMe.ru приготовил 10 фактов про эту парадоксальную страну, которые точно не оставят вас равнодушными.

1. Отдельное летоисчисление

В 1997 году в Северной Корее ввели новый порядок летоисчисления, и сейчас там 106 год. Точкой отсчета является дата рождения Ким Ир Сена — 1912 год. На всех календарях указываются 2 даты — та, которая актуальна только для северокорейцев, и рядом та, по которой живет остальной мир.

Кстати, Ким Ир Сен обладает множеством почетных званий, среди которых и «Вечный президент Кореи». Да, его сын и внук наделены всякими разными титулами, но президента среди них нет.

2. Деление по классам

В 1957 году правительство КНДР поделило население страны на 3 класса: лояльный (помидор), колеблющийся (яблоко) и враждебный (виноград), а они, в свою очередь, делятся на 50 групп.

  • Помидоры — красные внутри и снаружи — это люди, доказавшие свою преданность партии, чаще политические и военные.
  • Яблоки — красные только снаружи — это те, кому необходимо исправление, и, как правило, этот статус носят обычные люди.
  • Виноград же — это лица, нарушившие закон, например те, кто предпринял попытку позвонить за границу.

Статус (сонбун) заносится в личное дело человека, которое открывается на каждого северокорейца при достижении 17 лет и впоследствии оказывает решающее влияние на выбор образовательного учреждения, места работы и другие аспекты жизни. Надо отметить, что сторонники режима Северной Кореи отрицают факт присутствия сонбуна.

3. Дороги

Обустроенных дорог в КНДР практически нет, и из всего дорожного полотна твердое покрытие не больше чем у 8 %. Вероятно, эта проблема не сильно беспокоит население, так как ездить им особо некуда. Передвижение внутри страны контролируется властью, а автомобиль могут позволить себе только военные или политические лица. Остальные жители страны передвигаются в основном на велосипедах.

4. Трафик-леди

По причинам, которые озвучены выше, в Северной Корее практически нет светофоров. Но в больших городах все-таки возникает необходимость в регулировании движения, и часто этим занимаются симпатичные девушки. Трафик-леди должна быть моложе 26 лет и не замужем. Как только одно из этих правил перестает быть актуальным, девушка должна уволиться с занимаемой должности.

5. Космическое агентство NADA

Работа по освоению космоса в этой стране была начата еще в далекие 80-е годы. В 2013 году было основано национальное космическое агентство NADA, а мировой общественности был представлен логотип этой организации. У этой эмблемы есть некоторые сходства с известным логотипом NASA, и даже название мало чем отличается. Неизвестно, совпадение это или, может, попытка потроллить США, с которыми Северная Корея находится в некоторой конфронтации.

6. Могущественный Ким Чен Ир

Предыдущий правитель Северной Кореи был весьма неординарной личностью. В его биографии, которая является обязательным предметом в школе, говорится что он родился на горе Пэктусан, и в этот момент в небе появилась яркая новая звезда и двойная радуга. Ходить и говорить он начал, еще не достигнув полугода, не посещал туалет, а после смерти СМИ передавали: «Смерть товарища Кима вызвала снежную бурю, а ледник недалеко от места его рождения на горе Пэктусан треснул».

Однако, по другим данным, будущий великий правитель КНДР был рожден в СССР, селе Вятское, где его отец скрывался от японских оккупантов. Звали его в те времена Юрий Ирсенович Ким. Опровержений относительно других фактов из его биографии нет, но все-таки они кажутся немного приукрашенными.

7. Единороги существуют

Единороги — это вовсе не плод фантазии, как выяснили северокорейские ученые. Местные археологи наткнулись на древнее логово этого уже не мифического животного, которое находится прямо в столице страны — Пхеньяне. Такое громкое открытие, конечно, способствует росту чувства национального самосознания и повышению морального духа корейского народа.

8. Чудодейственное лекарство

Северная Корея объявила, что ее ученые умы разработали лекарственный препарат, который лечит СПИД, лихорадку Эбола, коронавирус MERS. Также чудо-инъекции могут помочь при раковых опухолях, утренней тошноте и долгой работе за компьютером. В состав препарата входит экстракт красного женьшеня, который растет в окрестностях города Кэсон, немного золота и платины.

9. Фестиваль «Ариран»

На одном из самых больших в мире стадионов проводится музыкально-танцевальное шоу, в котором принимают участие почти 100 тыс. человек, не считая зрителей. На поле разыгрываются сцены, в большинстве своем прославляющие правительство за создание могучей и процветающей державы.

Визитная карточка фестиваля — «живой экран» на трибуне (на фото это изображение флага), из тысяч разноцветных табличек, которые держат в своих руках участники шоу и сменяют их по команде. «Ариран» был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое массовое шоу, в котором участвуют люди.

10. Северная Корея — счастливая страна

Северокорейские ученые провели какие-то особенные исследования, результатом которых стало следующее: КНДР входит в список самых счастливых стран и занимает почетное 2-е место после Китая. Надо отдать должное правительству, оно действительно делает многое для поддержки морального духа населения. А какая страна самая несчастливая по результатам этих исследований? Правильно, США.

Вот такая вот неоднозначная Северная Корея. Какой факт вас удивил больше всего? Или, может, вы знаете еще что-нибудь интересное? Расскажите нам об этом!

Фото на превью depositphotos, depositphotos

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