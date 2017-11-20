15 фактов о роскошной жизни в Дубае, которые оказались всего лишь фальшивкой

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О роскошном мегаполисе Дубае ходит невероятное количество слухов и есть много стереотипов. Шейхи-миллионеры, горы золота и бриллиантов, шикарные яхты и гепарды вместо котиков, а также нефтяные скважины в каждом дворе и сотни гаремов в радиусе одного километра. AdMe.ru собрал 15 самых распространенных фейковых фактов об ОАЭ.

1. Дубай — столица миллиардеров

В мире насчитывается около 5 000 долларовых миллиардеров. В Дубае проживают всего лишь около 20 (а также множество «скромных» миллионеров!). На самом деле мировой столицей миллиардеров является Пекин, за которым следует Нью-Йорк.

2. В Дубае нет бедных

Если говорить об иммигрантах, то бедных людей здесь очень большое количество. Зарплата рабочего — $ 200–350. А самый дешевый пакет услуг мобильных операторов — около $ 30. Жизнь очень дорогая, и многие живут по 5 человек в одной маленькой комнате.

3. Дубай — отличное место для воспитания детей

Большинство иммигрантов оставляют своих детей в родной стране, потому что не в силах оплатить их образование. Обучение в обычной школе обходится в $ 100 тыс. за 11 лет, а диплом университета стоит заоблачных денег. Тяжелый жаркий климат также не способствует детскому развитию, так как дети проводят все свободное время в помещении с кондиционером.

4. Дубай — это страна

Это один из самых парадоксальных стереотипов. Дубай — это всего-навсего город в Объединенных Арабских Эмиратах, который не является столицей (она находится в Абу-Даби). Всего в ОАЭ 7 эмиратов, у которых разные правители — шейхи. Но Дубай — это самый густонаселенный эмират.

5. В Дубае нет алкоголя

Алкоголь разрешен для туристов и немусульман. Для того чтобы приобрести алкоголь, нужна специальная карточка или туристическая виза. Вы можете насладиться алкогольными напитками почти во всех отелях (за исключением безалкогольных dry hotels), во всех ночных клубах и барах. Обычно ночные заведения располагаются в отелях, которых в Дубае более 500!

6. В Дубае нет безработных

Их нет не потому, что в Дубае очень много рабочих мест. Все просто: экспатов без наличия рабочей визы депортируют домой через 30 дней, а местные жители могут легко сменить работу, так как для них высшее образование бесплатное во всех университетах мира (оплачивается правительством ОАЭ).

7. Дубай — экологически чистый город

Из-за слишком быстрого роста населения, постоянного строительства, отсутствия природных источников воды, изменения природного ландшафта из-за архитектурных объектов, отсутствия единой системы утилизации мусора, а также огромного количества машин Дубай нельзя назвать экологически притягательным местом.

8. В Дубае всегда лето и прекрасная погода

Только в том случае, если вы любите русскую баню 24/7. Весной и летом температура воздуха достигает 48 °С, не говоря о высокой влажности и постоянном солнцепеке. Небо в этой стране серого цвета из-за огромного количества пыли и песка в воздухе. Хотя чего вы ожидали от климата пустыни?

9. Дубай достигал высокого уровня жизни много лет

ОАЭ умеет удивлять. В том числе и своим возрастом. Эмираты объединились в 1971 году, таким образом, Дубай — это очень молодой город, который динамично развивается и продолжает поражать своими инновациями, а также достижениями в области финансов, технологий и туризма.

10. Полиция Дубая водит только люксовые марки автомобилей

Весь мир говорит о полицейских Lamborghini и Bentley, которые появляются на дубайских улицах. Но здесь также можно увидеть «скромные» BMW, Audi или даже Toyota с мигалками. Из-за большого количества спортивных авто у горожан полиция обязана иметь в гараже несколько супербыстрых авто.

11. В Дубае все автоматизировано

В этом городе технологии на каждом шагу: кондиционеры на автобусных остановках и в банкоматах, роботы-полицейские, метро в аэропорту. Но, например, простая система стоков во многих районах отсутствует, и небольшой дождь парализует жизнь города. Кстати, канализация тоже есть не везде...

12. В Дубае гепарды и львы — домашние питомцы

Содержание диких экзотических животных в Дубае — это нарушение закона. Если вы выведете гепарда или львенка на улицу, то вам грозит 6 месяцев тюрьмы и денежный штраф от $ 2 700 до 138 тыс. Большинство местных жителей держат котов и не очень любят собак.

13. Дубай состоит из многоэтажных зданий

Этот город контрастов сочетает в себе 163-этажные высотки, виллы в несколько этажей, многоквартирные жилые комплексы, а также одноэтажные дома. Несомненно, город тянется вверх, но местные жители предпочитают жить в приватных виллах, где соседей нет совсем.

14. В Дубае преимущественно живут арабы и местные жители

Около 25 % населения Дубая составляют... выходцы из Индии. Местного населения здесь всего лишь 9 %. После индийцев 2-е место занимают эмигранты из Пакистана и Бангладеш. Обычно эти люди работают на многочисленных стройках и фабриках. 91 % населения в Дубае — это выходцы из других стран.

15. Благосостояние Дубая пришло вместе с нефтью

Задолго до добычи нефти жители Дубая начали добывать жемчуг со дна моря. И весьма преуспели в этом бизнесе. Жемчужные украшения из Персидского залива всегда ценились дорого. В каждом культурном центре или музее ОАЭ почетное место отведено истории жемчуга.

Но все же стоить заметить, что Дубай — это место, где стоит побывать и получить незабываемые впечатления. Например, от «летающего рюкзака».

А как вы относитесь к этому городу? Делитесь мнением в комментариях!