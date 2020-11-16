10+ фактов о Лондоне и англичанах, от которых челюсть падает, если ее вовремя не подвязать

Всем привет! Меня зовут Паша, и я с трудом смог сдержаться на паспортном контроле аэропорта Хитроу, чтобы не сказать офицеру таможни пресловутое «Ландон из зе кепитал оф Грейт Британ». Кажется, каждый еще со школьной скамьи помнит эту фразу на английском языке и знает о столице Великобритании гораздо больше, чем о любом другом городе мира.

Специально для AdMe.ru я расскажу, что меня больше всего приятно удивило в туманном Альбионе в 2020 году и заставило влюбиться в Лондон с первого взгляда. А в бонусе я покажу место, которое вы не найдете в путеводителях, но точно захотите его посетить, особенно если вы родом из Москвы или Санкт-Петербурга.

1. С местными девушками нужно быть осторожным

У собора Святого Павла на бордюре сидела девушка и плакала, а вокруг десяток людей стояли и просто молча смотрели на нее. Я хотел подойти к ней, но тут меня схватили за руку и сказали, что с ней все в порядке и это часть представления. Оказалось, что зрители слушают повествование через наушники, а также принимают участие в действии: могут неожиданно начать танцевать или петь, когда голос в наушниках попросит их это сделать. За всем процессом со стороны наблюдает девушка с большим белым рюкзаком и следит за тем, чтобы посторонние, вот как я, не мешали необычному спектаклю. Аналогичное представление я видел и днем позже уже на берегу Темзы, но там актриса так неистово радовалась и размахивала руками, что мне захотелось быстрее убежать подальше от этого места.

2. Здесь можно случайно стать звездой ТВ

На следующий день я просто стоял на Трафальгарской площади, никого не трогал и смотрел, стоя в сторонке, как записывают какое-то ТВ-шоу, как вдруг камера повернулась и начала снимать меня в упор. Ко мне подбежала девушка с рацией и предложила записать видео о том, что я не против того, что «случайно» попал в кадр.

Она протягивает мне вот эту бумажку и просит, чтобы я прочитал на камеру следующий текст: «Lion TV снимает передачу, которая в настоящий момент называется „Свидание“, для главной сети вещания. Вы согласны появиться в передаче и согласны, что вещательная сеть будет владеть авторскими правами на ваше появление на экране, может использовать запись и публиковать ее где угодно в мире, в любых СМИ, на неограниченный срок, без ограничений и препятствий или дальнейшего обращения к вам. Если вы согласны со всем вышеизложенным, пожалуйста, скажите „Я согласен“». Вот так я совершенно случайно засветился на британском телевидении, хотя в тот момент я просто пытался найти ближайший бесплатный туалет.

3. В общественных туалетах надо быть начеку

К моему счастью, туалеты в Лондоне оказались бесплатными или просто турникеты не работали в тех местах, куда я заходил. Вот только как-то не сразу мне стало понятно, что это не оригинальный писсуар, а просто низкая круглая раковина в виде фонтанчика, причем автоматическая и со встроенной сушилкой для рук. А еще практически во всех мужских общественных туалетах была пеленальная комната для ребенка. Вообще я отметил, что мужчин, которые гуляют со своими чадами по городу, гораздо больше, чем женщин с детскими колясками. Хотя и в женских туалетах пеленальные комнаты тоже есть, я уточнял.

Да, в каждой типичной английской уборной вы встретите знаменитую раковину с двумя отдельными кранами, но я до сих пор не понимаю, как ей пользоваться. Причем у этой раковины нужно было нажимать на кран, чтобы полилась либо лава из жерла вулкана, либо вода из Северного Ледовитого океана. То есть одновременно оба крана открыть было нельзя, чтобы воду хотя бы в руках смешать. Помните, если вас неожиданно застигнет зов природы в Лондоне, то бесплатные туалеты могут быть в больших магазинах с одеждой, а также на последних этажах крупных универмагов и в публичных библиотеках.

4. Экономить в Лондоне проще простого

Если вы любите читать книги на английском или покупаете их в качестве сувениров, чтобы подарить своим друзьям, то не стоит сразу смотреть новинки в магазинах. Попробуйте поискать в библиотеках. Там могут стоять отдельные большие стеллажи с книжками, которые можно купить практически за бесценок. Например, в библиотеке Паддингтона 3 любых книги можно было приобрести всего за £ 1 (около ₽ 100). Я не сдержался и купил сразу штук 20. Все были в отличном состоянии и с красивым штампом «Вестминстерские библиотеки».

Существует стереотип, что Лондон — это ужасно дорогой город для туристов, но мне так не показалось. Здесь все самые известные музеи абсолютно бесплатны, а на транспорт можно вообще не тратиться, поскольку до основных достопримечательностей можно спокойно дойти пешком. В продуктовых магазинах сети Tesco, которые находятся буквально на каждом шагу, можно перекусить огромной порцией салата (на выбор есть 10 разных вариантов на любой вкус), соком или смузи, а также фруктовым салатом или набором суши всего за ₽ 300.

Каждый турист, который приезжает в Лондон, скорее всего, заедет и в Гринвич — просто для того, чтобы сделать фотографию на нулевом меридиане. Если вы не хотите платить ради одного снимка более ₽ 1 600 за входной билет, то проходите вот в эту калиточку (на фото) совершенно бесплатно.

Сразу за калиткой будет маленький кусочек меридиана на земле и на кирпичной стене. Вам вполне хватит там места, чтобы сделать парочку классных кадров между Западом и Востоком, а сэкономленные деньги лучше потратить на обратную поездку из Гринвича к Биг-Бену по Темзе.

5. Стоит поймать Uber на водной магистрали

Именно на такой лодке, которая к такси не имеет никакого отношения, можно доплыть из Гринвича до Вестминстерского моста примерно за ₽ 700. Она ходит строго по расписанию, а билет на нее можно легко купить в популярном приложении.

6. Лучше оставить все наличные дома

Заплатить за проезд в метро и такси можно обычной банковской картой. Даже пожертвование можно сделать с помощью терминала для оплаты, который может быть просто вмонтирован в социальную рекламу, как на фото выше. Тут даже в метро у музыкантов и попрошаек есть аналогичные устройства, поэтому деньги в шляпу здесь никто не кидает: прохожий просто прикладывает карту к терминалу, и с нее автоматически списывается ₽ 100–300. Но будьте бдительными, так как для бесконтактной оплаты местные терминалы сейчас не запрашивают ПИН-код, если сумма покупки составляет менее ₽ 4 500.

Хотя собрать все монетки (пенсы) в качестве сувениров вам непременно захочется: если сложить их в определенном порядке, они образуют щит с герба Соединенного Королевства.

7. Найти дорогу в Хогвартс сможет не каждый

Каждый, кто читал книги или смотрел фильмы о маленьком волшебнике, захочет сфотографироваться на легендарной платформе 9 ¾. По логике, она должна быть рядом с 9-й платформой, как это указано в книге, но фактически для туристов сделали место для фотосессий около сувенирного магазина вдали от путей. Каждое утро администрация магазина выставляет сюда тележку, а примерно в 7 часов вечера ее убирают. Поэтому, когда я оказался поздно ночью на этом вокзале, то ничего не нашел. Зато местный уборщик рассказал, что знаменитый эпизод из фильма снимали на самом деле между 4-й и 5-й платформами.

8. Ходить в магазины можно как на экскурсию

В обычных магазинах я постоянно натыкался на продукты и товары, которые я видел только в детстве, пока они неожиданно не исчезли с отечественных прилавков.

Не знал, что она существует. К сожалению, золотого билета на шоколадную фабрику в ней не было.

Жаль, что мне на почту такой «спам» никогда не приходит. Кстати, слово SPAM появилось в 1937 году как акроним. Расшифровывалось оно как SPiced hAM — «острая ветчина», а в начале 90-х стало синонимом назойливых рекламных рассылок. Логотип местных чипсов не случайно напоминает нам совершенно другую торговую марку. Бренд Walkers появился около 70 лет назад и любим англичанами по сей день. В 1989 году компания PepsiCo переименовала Walkers в Lay’s и решила выпускать чипсы под этим брендом во всех странах, кроме Великобритании, сохранив здесь уже популярный бренд Walkers.

Еще одной особенностью английских магазинов является нумерация сыров. Разные сорта помечаются цифрами от 1 до 4. Скорее всего, это сделано для того, чтобы можно было определить твердость молочного продукта.

Нельзя не отметить и особую любовь англичан к продаже товаров в стеклянных банках. Делается это для продления срока службы продуктов. Как пример — маринованные яйца в дистиллированном солодовом уксусе или «королевские» сосиски для хот-догов.

А еще, когда смотришь на ассортимент готовых блюд, которые нужно просто разогреть или перемешать, то понимаешь, что дома лондонцы не любят тратить на готовку много времени. Например, вот в такой упаковке продается яичный белок, если вам вдруг не захочется самим отделять его от желтка привычным способом.

Загадочные банки с мясным, куриным и овощным бульонами меня сильно заинтриговали. Я уже представил, как сейчас попробую какой-то необычный супчик, ведь банка явно была создана для того, чтобы покупатель мог сразу выпить содержимое. К сожалению, на вкус это был какой-то растворенный в воде кубик Knorr. Оказалось, что это была просто смесь для приготовления супа, которую в таком виде вообще не стоило пить.

9. На дорогах можно найти много нестандартных решений

Светофоры в городе как бы намекают, что в Лондоне всегда царит любовь. Если вы окажетесь на Трафальгарской площади, то обратите внимание на нестандартный зеленый сигнал всех светофоров.

Автобусные остановки в Лондоне очень часто повернуты «лицом» к домам. Скорее всего, делается это для того, чтобы защитить пассажиров от брызг проезжающих машин. Скамейки специально сделаны узкими, чтобы на них не спали бездомные.

На пересечении дорог часто можно увидеть такие таблички с названиями улиц и индексом, который обычно состоит из букв и цифр. По этому индексу на специальном сайте можно посмотреть, кто именно живет в данном районе, и даже узнать социальный статус и этнический состав жильцов.

Большинство домов в Лондоне имеют жилой цокольный этаж, а пространство под тротуаром используют для прачечных или кладовок. Поэтому, когда рано утром гуляешь по городу, замечаешь, что улицы пахнут порошком и кондиционером для белья.

С протечками и лужами в Лондоне борются с помощью вот таких «сарделек», которые впитывают влагу.

Все дома, в которых происходит реставрация фасадов, обивают фанерами и часто красят в какие-то приятные цвета, стараются декорировать растениями в горшках, чтобы стройка выглядела красиво. На каждом строящемся объекте всегда можно найти фотографии ответственных лиц и их имена, чтобы жители города имели возможность связаться с ними напрямую, если ремонтные работы доставляют им какой-то дискомфорт.

В одном из самых дорогих районов города, Челси, где у подъездов домов припаркованы лишь «Майбахи», «Феррари» и «Ламборгини», на подоконниках могут спокойно стоять такие самодельные горшки из бутылок. Лондон — это и впрямь город контрастов.

Только здесь можно в неприметном переулочке случайно наткнуться на одно из самых дорогих граффити в мире. Многие работы знаменитого Бэнкси иногда просто вырезают вместе со стенами здания и продают на аукционе. Данное граффити появилось на заброшенном офисном здании в 2011 году и называется «Шопинг до упаду». В скором времени планируется снос объекта, поэтому это творение Бэнкси может исчезнуть в любой момент.

10. Хочется позавидовать их стойкости к холодам

Дети даже в конце октября, когда на улице всего +10 °C, могут спокойно ходить по улице в шортах, а в это время мимо будет проезжать обладатель кабриолета в пуховике.

Но, учитывая, что в магазинах можно обнаружить открытки к 100-му дню рождения, то закаленность, видимо, существенно влияет на продолжительность жизни местных жителей.

Бонус: кажется, я нашел в Лондоне место, где поребрик превращается в бордюр